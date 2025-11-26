La Cumbre Internacional MICE 2025 impulsa una transformación global de la industria de inversiones y eventos

La inauguración de la Cumbre Internacional MICE 2025 (IMS25) impulsa una transformación global de la industria de inversiones y eventos, con 20 acuerdos anunciados

La Cumbre Internacional MICE 2025 (IMS25) se inaugura con anuncios históricos que marcan una nueva fase de inversión global y transformación del sector.

que marcan una nueva fase de inversión global y transformación del sector. Se presentaron 20 acuerdos comerciales y memorandos de entendimiento en el evento, al que asistieron empresas con ingresos globales combinados de más de 9.000 millones de dólares.

en el evento, al que asistieron empresas con Seis empresas líderes mundiales en exposiciones y eventos confirmaron nuevas oficinas internacionales en Riad , lo que impulsa la expansión del sector MICE en Arabia Saudí.

, lo que impulsa la expansión del sector MICE en Arabia Saudí. Más de 3.000 líderes mundiales asistieron a la jornada inaugural, superando con creces los 2.000 participantes previstos, en representación de importantes empresas de los sectores de eventos, turismo de negocios, cultura y creatividad.

asistieron a la jornada inaugural, superando con creces los 2.000 participantes previstos, en representación de importantes empresas de los sectores de eventos, turismo de negocios, cultura y creatividad. SCEGA presentó el Informe de Infraestructura de Recintos Saudíes 2025, que revela un aumento interanual del 32 % en la capacidad de los recintos en 923 recintos acreditados en todo el país.

RIAD, Arabia Saudí, 26 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Cumbre Internacional MICE 2025 (IMS25) se inauguró hoy en Riad, reuniendo a más de 3.000 participantes y presentando 20 anuncios importantes en un momento clave para la industria de eventos empresariales de Arabia Saudí. Entre los anuncios se incluyen la apertura de oficinas e inversiones en el Reino por parte de seis empresas globales de exposiciones y eventos, el lanzamiento de múltiples eventos globales y un crecimiento récord de la infraestructura para eventos, lo que pone de relieve el creciente papel del Reino como líder mundial en el sector de Reuniones, Incentivos, Conferencias y Exposiciones (MICE).

His Excellency Fahd bin Abdulmohsen Al-Rasheed, Chairman of the Saudi Conventions and Exhibitions General Authority (SCEGA), pictured during the opening day of IMS25

Entre los principales acontecimientos, Messe Frankfurt, Koelnmesse, MCH Group y Oak View Group confirmaron sus planes de abrir nuevas oficinas, y Comexposium y Honegger anunciaron oficialmente su entrada al mercado de Arabia Saudí en 2026. Operando en el sector global de exposiciones, ferias comerciales y gestión de eventos, estas organizaciones representan a algunas de las empresas más influyentes del mundo en eventos empresariales internacionales. Su expansión refleja la creciente confianza mundial en la transformación de Arabia Saudí y su creciente influencia como centro de reuniones regional e internacional.

En un nuevo impulso para el sector, Messe Munich anunció el lanzamiento de BAUMA Arabia Saudí, que trae a la región la mayor feria de construcción y maquinaria pesada del mundo, apoyando así las crecientes ambiciones del Reino en materia de infraestructura y desarrollo. RX Global también anunció el lanzamiento de MIPIM Arabia, un evento comercial de reconocimiento mundial para la comunidad inmobiliaria e inversora internacional, lo que refleja el surgimiento del Reino como uno de los mercados inmobiliarios de mayor crecimiento del mundo. También se anunciaron nuevas colaboraciones con GL Events, Clarion, DMG Events y Koelnmesse, lo que consolida la posición de Arabia Saudí como centro global de eventos de primer nivel.

"La escala y diversidad de los anuncios de hoy muestran cómo la industria de eventos empresariales de Arabia Saudí se ha convertido en un poderoso impulsor de la transformación económica y la conectividad global", afirmó Su Excelencia Fahd bin Abdulmohsen Al-Rasheed, presidente de la Autoridad General de Convenciones y Exposiciones de Arabia Saudí (SCEGA).

"Las alianzas surgidas a través de la Cumbre Internacional MICE fortalecerán la infraestructura del Reino, potenciarán el talento saudí y consolidarán la posición de Arabia Saudí como centro global de colaboración internacional, en apoyo de la Visión 2030".

Se firmaron seis memorandos de entendimiento con el Ministerio del Interior, la Autoridad de Desarrollo de la Región de Hail, la Autoridad Saudí del Agua, Elm Company, la Autoridad para la Atención de Personas con Discapacidad y el Centro Nacional de Estudios Sociales e Investigación, para impulsar la infraestructura para eventos y el crecimiento del sector. Estas iniciativas incluyen un centro de convenciones multiusos en la ciudad de Jizan, como parte de un proyecto más amplio en el paseo marítimo de Jaydana, valorado en 2.900 millones de dólares.

SCEGA publicó el Informe de Infraestructura de Recintos Saudíes 2025, que reporta un crecimiento récord en la infraestructura para eventos empresariales del Reino, con un aumento interanual del 32 % en la capacidad de sus 923 recintos acreditados. El espacio para exposiciones ha crecido un 320 % desde 2018, alcanzando actualmente los 300.520 m², impulsado por la inversión continua en línea con la Visión 2030. La mayor parte de la capacidad se concentra en Riad, La Meca y la Provincia Oriental, con importantes recintos como el Centro de Exposiciones y Conferencias de Riad, el Superdomo de Yeda y el Centro de Exposiciones Dhahran. Además, los nuevos centros en Madinah, AlUla, Asir, y Najran continúan expandiendo el panorama de eventos del Reino.

IMS25 continúa el jueves, con sesiones dedicadas a la inversión en el sector MICE, clústeres de innovación, la Plataforma Future MICE Leaders y una cena de gala que celebra la excelencia global en eventos y exposiciones.