Eröffnung des Internationalen MICE-Gipfels 2025 (IMS25) bringt globale Investitionen und Veränderungen in der Veranstaltungsbranche, 20 Abschlüsse angekündigt

Der Internationale MICE-Gipfel 2025 (IMS25) wird mit bahnbrechenden Ankündigungen eröffnet und signalisiert eine neue Phase globaler Investitionen und des Wandels der Branche.

und signalisiert eine neue Phase globaler Investitionen und des Wandels der Branche. Auf der Veranstaltung, an der Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von mehr alsUSD 9 Milliarden teilnahmen, wurden 20 Handelsvereinbarungen und MoUs vorgestellt .

teilnahmen, Sechs weltweit führende Messe- und Veranstaltungsunternehmen haben neue internationale Büros in Riad eröffnet und damit die Expansion des MICE-Sektors in Saudi-Arabien beschleunigt.

eröffnet und damit die Expansion des MICE-Sektors in Saudi-Arabien beschleunigt. Mehr als 3.000 führende Persönlichkeiten aus aller Welt nahmen am Eröffnungstag teil - weit mehr als die erwarteten 2.000 Teilnehmer - und vertraten wichtige Unternehmen aus den Bereichen Veranstaltungen, Geschäftstourismus, Kultur und Kreativwirtschaft.

nahmen am Eröffnungstag teil - weit mehr als die erwarteten 2.000 Teilnehmer - und vertraten wichtige Unternehmen aus den Bereichen Veranstaltungen, Geschäftstourismus, Kultur und Kreativwirtschaft. Die SCEGA hat den Bericht über die saudische Veranstaltungsortinfrastruktur 2025 veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass die Kapazität der Veranstaltungsorte im Vergleich zum Vorjahr um 32 % gestiegen ist. 923 akkreditierte Veranstaltungsorte im ganzen Land.

RIYADH, Saudi-Arabien, 26. November 2025 /PRNewswire/ -- Der Internationale MICE-Gipfel 2025 (IMS25) wurde heute in Riad eröffnet, brachte mehr als 3.000 Teilnehmer zusammen und enthüllte 20 wichtige Ankündigungen in einem entscheidenden Moment für die saudi-arabische Veranstaltungsbranche. Zu den Ankündigungen gehörten sechs globale Messe- und Veranstaltungsunternehmen, die Niederlassungen und Investitionen im Königreich ankündigten, der Start mehrerer globaler Veranstaltungen und ein Rekordwachstum der Veranstaltungsinfrastruktur - was die wachsende Rolle des Königreichs als weltweit führendes Land im Bereich Meetings, Incentives, Konferenzen und Ausstellungen (MICE) unterstreicht.

Seine Exzellenz Fahd bin Abdulmohsen Al-Rasheed, Vorsitzender der Saudi Conventions and Exhibitions General Authority (SCEGA), während des Eröffnungstages der IMS25

Zu den wichtigsten Entwicklungen zählen die Messe Frankfurt, die Koelnmesse, die MCH Group und die Oak View Group, die ihre Pläne zur Eröffnung neuer Niederlassungen bestätigten, sowie Comexposium und Honegger, die offiziell ihren Markteintritt in KSA für 2026 ankündigten. Diese Organisationen sind in der globalen Ausstellungs-, Messe- und Eventmanagementbranche tätig und vertreten einige der weltweit einflussreichsten Namen im Bereich internationaler Geschäftsveranstaltungen. Ihre Expansion spiegelt das wachsende weltweite Vertrauen in den Wandel Saudi-Arabiens und seinen zunehmenden Einfluss als regionaler und internationaler Treffpunkt wider.

Mit der BAUMA Saudi Arabia bringt die Messe München die weltweit größte Messe für Bau- und Schwermaschinen in die Region und unterstützt damit die schnell wachsenden Infrastruktur- und Entwicklungsbestrebungen des Königreichs Saudi-Arabien - ein weiterer Impuls für die Branche. RX Global kündigte auch den Start der MIPIM Arabia an, einer weltweit anerkannten Fachveranstaltung für die internationale Immobilien- und Investitionsgemeinschaft, die den Aufstieg des Königreichs zu einem der am schnellsten wachsenden Immobilienmärkte der Welt widerspiegelt. Darüber hinaus wurden weitere neue Partnerschaften mit GL Events, Clarion, DMG Events und der Koelnmesse bekannt gegeben, die die Position Saudi-Arabiens als globales Zentrum für Veranstaltungen von Weltrang stärken.

„Der Umfang und die Vielfalt der heutigen Ankündigungen zeigen, dass die saudi-arabische Veranstaltungsbranche zu einem starken Motor für den wirtschaftlichen Wandel und die globale Vernetzung geworden ist", sagte Seine Exzellenz Fahd bin Abdulmohsen Al-Rasheed, Vorsitzender der Saudi Conventions and Exhibitions General Authority (SCEGA).

„Die Partnerschaften, die durch den International MICE Summit zustande kommen, werden die Infrastruktur des Königreichs stärken, saudische Talente fördern und die Position Saudi-Arabiens als globale Drehscheibe für internationale Zusammenarbeit zur Unterstützung der Vision 2030 festigen".

Sechs Absichtserklärungen wurden mit dem Innenministerium, der Behörde für die Entwicklung der Region Hail, der saudischen Wasserbehörde, der Elm Company, der Behörde für die Betreuung von Menschen mit Behinderungen und dem Nationalen Zentrum für soziale Studien und Forschung unterzeichnet, um das weitere Wachstum der Veranstaltungsinfrastruktur und des Veranstaltungssektors zu fördern. Zu diesen Initiativen gehört ein spezielles Mehrzweck-Kongresszentrum in Jizan City, das Teil eines umfassenderen Jaydana Waterfront-Projekts im Wert von 2,9 Milliarden Dollar ist.

Der SCEGA hat den Bericht über die saudische Veranstaltungsinfrastruktur 2025 veröffentlicht, der ein Rekordwachstum der Veranstaltungsinfrastruktur in Saudi-Arabien mit einem Kapazitätsanstieg von 32 % im Vergleich zum Vorjahr bei 923 akkreditierten Veranstaltungsorten ausweist. Die Ausstellungsfläche ist seit 2018 um 320 % auf insgesamt 300.520 m² gestiegen, was auf die laufenden Investitionen im Rahmen der Vision 2030 zurückzuführen ist. Die meisten Kapazitäten befinden sich in Riad, Makkah und der Ostprovinz, angeführt von großen Veranstaltungsorten wie dem Riyadh Exhibition & Conference Center, dem Jeddah Superdome und dem Dhahran Expo Center, während neue Zentren in Madinah, AlUla, Asir und Najran die Veranstaltungslandschaft des Königreichs weiter ausbauen.

Die IMS25 wird am Donnerstag mit Sitzungen zu Investitionen in den MICE-Sektor, Innovationsclustern, der Future MICE Leaders Platform und einem Gala-Dinner fortgesetzt, bei dem weltweit herausragende Leistungen im Veranstaltungs- und Ausstellungswesen gefeiert werden.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2832745/SCEGA_Fahd_bin_Abdulmohsen_Al_Rasheed.jpg