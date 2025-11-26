La apertura de la Cumbre Internacional MICE 2025 (IMS25) ofrece una inversión global y una transformación de la industria de eventos, 20 ofertas anunciadas

La Cumbre Internacional MICE 2025 (IMS25) se inaugura con anuncios históricos , señalando una nueva fase de inversión mundial y transformación de la industria.

Más de 3000 líderes mundiales asistieron al día de la inauguración, superando con creces los 2000 participantes esperados, representando a grandes empresas de eventos, turismo de negocios, cultura e industrias creativas.

SCEGA lanzó el informe 2025 Saudi Venue Infrastructure Report, que revela un aumento interanual del 32 % en la capacidad de los recintos en 923 recintos acreditados en todo el país.

RIAD, Arabia Saudita, 26 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Cumbre Internacional MICE 2025 (IMS25, por sus siglas en inglés) se inauguró hoy en Riad, reuniendo a más de 3000 participantes y presentando 20 anuncios importantes en un momento decisivo para la industria de eventos empresariales de Arabia Saudita. Los anuncios incluyeron seis compañías mundiales de exposiciones y eventos que anuncian oficinas e inversiones en el Reino, el lanzamiento de múltiples eventos mundiales y el crecimiento de la infraestructura de eventos récord, lo que destaca el creciente papel del Reino como líder mundial en el sector de Reuniones, Incentivos, Conferencias y Exposiciones (MICE).

Su Excelencia Fahd bin Abdulmohsen Al-Rasheed, presidente de la Autoridad General de Convenciones y Exposiciones de Arabia Saudita (SCEGA), fotografiado durante el día de apertura de IMS25

Entre los principales desarrollos, Messe Frankfurt, Koelnmesse, MCH Group y Oak View Group confirmaron sus planes de abrir nuevas oficinas, y Comexposium y Honegger anunciaron oficialmente su entrada en el mercado de KSA en 2026. Estas organizaciones, que operan en la industria global de exposiciones, ferias comerciales y gestión de eventos, representan a algunos de los nombres más influyentes del mundo en eventos comerciales internacionales. Su expansión refleja la creciente confianza global en la transformación de Arabia Saudita y su creciente influencia como centro de convocatoria regional e internacional.

En un nuevo impulso para el sector, Messe Munich dio a conocer el lanzamiento de BAUMA Arabia Saudita, trayendo la feria comercial de construcción y maquinaria pesada más grande del mundo a la región, y apoyando las ambiciones de infraestructura y desarrollo de rápido crecimiento del Reino. RX Global también anunció el lanzamiento de MIPIM Arabia, un evento comercial reconocido a nivel mundial para la comunidad internacional de bienes raíces e inversiones, lo que refleja el surgimiento del Reino como uno de los mercados inmobiliarios de más rápido crecimiento del mundo. También se anunciaron nuevas asociaciones con GL Events, Clarion, DMG Events y Koelnmesse, lo que fortalece la posición de Arabia Saudita como un centro mundial para eventos de clase mundial.

"La escala y la diversidad de los anuncios de hoy muestran cómo la industria de eventos de negocios de Arabia Saudita se ha convertido en un poderoso impulsor de la transformación económica y la conectividad global", dijo Su Excelencia Fahd bin Abdulmohsen Al-Rasheed, presidente de la Autoridad General de Convenciones y Exposiciones de Arabia Saudita (SCEGA, por sus siglas en inglés).

"Las asociaciones entregadas a través de la Cumbre Internacional MICE fortalecerán la infraestructura del Reino, empoderarán el talento saudí y reforzarán la posición de Arabia Saudita como un centro mundial para la colaboración internacional, en apoyo de la Visión 2030".

Se firmaron seis memorandos de entendimiento con el Ministerio del Interior, la Autoridad de Desarrollo de la Región del Granizo, la Autoridad del Agua de Arabia Saudita, Elm Company, la Autoridad de Atención a Personas con Discapacidad y el Centro Nacional de Estudios e Investigación Sociales, para impulsar la infraestructura de eventos en curso y el crecimiento del sector de eventos. Estas iniciativas incluyen un centro de convenciones multipropósito dedicado en la ciudad de Jizan, como parte de un proyecto más amplio de Jaydana Waterfront valorado en $ 2.9 mil millones.

SCEGA lanzó el Informe de Infraestructura de Lugares Saudíes 2025, reportando un crecimiento récord en la infraestructura de eventos de negocios del Reino con una capacidad que aumentó un 32 % interanual en 923 lugares acreditados. El espacio de exposición ha crecido un 320 % desde 2018, ahora totalizando 300.520 metros cuadrados, impulsado por la inversión continua alineada con la Visión 2030. La mayor parte de la capacidad se concentra en Riad, La Meca y la Provincia Oriental, liderada por importantes lugares como el Centro de Exposiciones y Conferencias de Riad, el Superdomo de Jeddah y el Centro de Exposiciones de Dhahran, mientras que los nuevos centros en Madinah, Al-Ula, Asir y Najran continúan expandiendo el panorama de eventos del Reino.

IMS25 continúa el jueves, con sesiones dedicadas a la inversión en el sector MICE, clústeres de innovación, la Plataforma de Líderes Future MICE y una cena de gala que celebra la excelencia global en eventos y exposiciones.

