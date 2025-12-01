La Commission du cinéma d'Abou Dabi montre le pouvoir de la collaboration en facilitant la production mondiale du film « Now You See Me: Now You Don't »

ABOU DABI, EAU, 1er décembre 2025 /PRNewswire/ -- La Commission du cinéma d'Abou Dabi, qui fait partie de l'Autorité des médias créatifs, vient de dévoiler une vidéo des coulisses de la réalisation du film « Now You See Me: Now You Don't » de Lionsgate dans la capitale des Émirats arabes unis pour célébrer le succès du tournage d'une nouvelle grande production hollywoodienne à Abou Dabi. Le reportage met en lumière la collaboration élargie entre l'Autorité des médias créatifs, la Commission du cinéma d'Abou Dabi, Miral Destinations et le prestataire local de services de production, Epic Films, afin de démonter que l'offre de production de classe mondiale et l'écosystème cinématographique intégré d'Abou Dabi sont en mesure d'attirer dans la région les studios internationaux. Le film, qui est maintenant distribué dans le monde entier, a rapporté plus de 80,5 millions de dollars lors de son premier week-end de diffusion.

La vidéo révèle de l'intérieur comment le cadre de collaboration du gouvernement d'Abou Dabi, le soutien rationalisé à la production et des infrastructures de pointe ont contribué à mener à bien ce tournage international de grande envergure.

Une équipe de plus de 450 professionnels, dont 290 membres de l'équipe internationale et plus de 170 indépendants locaux issus du secteur créatif en pleine expansion d'Abou Dabi, a participé au projet, preuve du vivier croissant de talents techniques et créatifs de la capitale, capables d'obtenir des résultats de calibre mondial.

Les images illustrent l'ampleur et l'ambition du tournage à Abou Dabi, au détour d'entretiens avec le réalisateur, Reuben Fleischer, le producteur, Bobby Cohen, la vice-présidente exécutive de la production physique, Kelly Konop, et le chef décorateur, David Scheunemann.

La production à Abou Dabi a été soutenue par l'Autorité des médias créatifs grâce à la remise différée de 35 %++ octroyée par la Commission du cinéma d'Abou Dabi, à la simplification de la procédure d'autorisation et à l'aide apportée au travail sur le terrain, en étroite coordination avec Epic films, le prestataire local de services de production, Miral Destinations pour les lieux clés, ainsi qu'avec les partenaires du secteur et les entités gouvernementales de l'émirat.

Sameer Al Jaberi, directeur de la Commission du cinéma d'Abou Dabi, a déclaré : « Ce film sur les coulisses rend hommage à l'écosystème de collaboration qui fait d'Abou Dabi une destination véritablement propice au cinéma. La réalisation d'une production de cette envergure met en évidence notre efficacité, la forte coordination entre les agences et le talent de nos professionnels locaux des médias créatifs. C'est un exemple frappant de la manière dont Abou Dabi permet aux cinéastes internationaux de donner vie à leurs idées, tout en contribuant à la croissance de notre écosystème créatif. »

Liam Findlay, directeur général de Miral Destinations, a ajouté : « Notre collaboration avec la Commission du cinéma d'Abou Dabi, l'Autorité des médias créatifs et Lionsgate sur cette production met en avant l'île de Yas, et plus largement Abou Dabi, comme une destination de niveau mondial pour les réalisateurs. De l'architecture et des attractions emblématiques de l'île de Yas au cadre favorable d'Abou Dabi, nous continuons à préparer le terrain pour des récits et des innovations cinématographiques salués dans le monde entier. »

Cette production souligne l'accession d'Abou Dabi au rang de centre de renommée internationale pour la narration cinématographique. La Commission du cinéma d'Abou Dabi a promu plus de 180 projets cinématographiques et télévisuels de grande ampleur, parmi lesquels la première partie de « Mission: Impossible – Dead Reckoning », la deuxième partie de « Dune » et « F1 : le Film ». Grâce à son soutien continu en faveur de la production, à ses installations de pointe et à sa diversité cinématographique, Abou Dabi ne cesse de consolider sa position de destination mondiale majeure pour la production cinématographique.

« Now You See Me: Now You Don't » est actuellement à l'affiche des cinémas du monde entier.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2834204/Abu_Dhabi_Film_Commission.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2834202/Abu_Dhabi_Film_Commission_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2834203/Abu_Dhabi_Film_Commission_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2535274/5646632/Abu_Dhabi_Film_Commission_Logo.jpg