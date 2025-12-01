Abu Dhabi Film Commission、『グランド・イリュージョン／ダイヤモンド・ミッション（Now You See Me: Now You Don't）』の世界規模の制作を支える協業の力を披露

アブダビ（UAE）, 2025年12月1日 /PRNewswire/ -- Abu Dhabi Film Commission（ADFC）は、Creative Media Authority（CMA）の一部門として、Lionsgateの『グランド・イリュージョン／ダイヤモンド・ミッション（Now You See Me: Now You Don't）』がUAEの首都でどのように撮影されたかを紹介する新たなメイキング映像を公開しました。これにより、アブダビでまた1つ、ハリウッドのメジャー作品の制作が成功したことが明らかになりました。この特集映像で改めて示されたのは、Creative Media Authority、Abu Dhabi Film Commission、Miral Destinations、現地制作サービス・プロバイダーのEpic Filmsによる広範な連携です。これは、アブダビの世界クラスの制作環境と、総合的な映画エコシステムが、いかにして世界のスタジオをこの地域に引きつけているかを示しています。現在世界公開中の本作は、公開初週末に8,050万ドルを超える興行収入を記録しました。

本映像では、アブダビの協調的な政府枠組み、効率化された制作支援、先進的なインフラが、この大規模な国際撮影をいかに可能にしたかを内部から紹介しています。

450名以上のプロフェッショナル（290名の国際クルーに加え、成長著しいアブダビのクリエイティブ分野から参加した170名超の現地フリーランス）がプロジェクトに携わりました。この事実は、世界クラスの成果を生み出す技術力と創造的な人材をアブダビが着実に蓄えていることを示しています。

映像は、監督のReuben Fleischer、プロデューサーのBobby Cohen、物理制作担当エグゼクティブ・バイス・プレジデントのKelly Konop、プロダクション・デザイナーのDavid Scheunemannへのインタビューを交えながら、アブダビでの撮影の規模と野心を明らかにしています。

アブダビでの制作は、ADFCの35%++キャッシュバック還付制度、効率化された許可手続き、現地での円滑な調整を通じ、CMAの支援を受けて進められました。これらは、現地制作サービス・プロバイダーEpic Films、主要ロケ地を提供するMiral Destinations、ならびに首長国全体の業界パートナーや政府機関との緊密な連携のもとで実現しました。

Abu Dhabi Film Commissionの責任者、Sameer Al Jaberi氏は次のように述べています。「このメイキング映像は、映画制作に適した環境を作り上げているアブダビの協働的なエコシステムを称えるものです。この規模の制作を完遂したことは、私たちの効率性、強力な機関間連携、そして地元クリエイティブ・メディア産業の人材力を示すものです。また、アブダビが国際的な映画製作者にビジョンを実現する場を提供すると同時に、私たちのクリエイティブ・エコシステムの成長に貢献している好例と言えるでしょう。」

Miral Destinationsの最高経営責任者、Liam Findlay氏は次のように述べています。「今回の制作におけるAbu Dhabi Film Commission、Creative Media Authority、Lionsgateとの協業は、ヤス島およびアブダビ全体が映画製作者にとって世界クラスの拠点であることを示しています。ヤス島の象徴的な建築物やアトラクションから、アブダビの支援体制に至るまで、私たちは世界的に称賛されるストーリーテリングと映画にイノベーションを起こすための舞台をこれからも整えていきます。」

今回の制作プロジェクトは、アブダビが国際的に著名な映画制作拠点として確固たる地位を築いていることを強く印象付けました。Abu Dhabi Film Commissionはこれまでに『ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One）』、『デューン 砂の惑星PART2（Dune: Part Two）』、『F1/エフワン（F1: The Movie）』を含む180以上の大規模映画/テレビ・プロジェクトを支援してきました。シームレスな制作支援、先進的な施設、そして多様な映像表現を兼ね備えたアブダビは、世界有数の映画制作拠点としての存在感をさらに高め続けています。

『グランド・イリュージョン／ダイヤモンド・ミッション（Now You See Me: Now You Don't）」は現在、世界中の映画館で公開中です。

