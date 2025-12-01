-Abu Dhabi Film Commission muestra el poder de la colaboración al permitir producciones globales para Now You See Me: Now You Don't

ABU DHABI, EAU, 1 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Abu Dhabi Film Commission (ADFC), parte de la Creative Media Authority (CMA), ha presentado un nuevo video detrás de cámaras que muestra cómo se filmó "Now You See Me: Now You Don't" de Lionsgate en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, lo que marca otra gran producción de Hollywood realizada con éxito en Abu Dhabi. El video destaca la extensa colaboración entre Creative Media Authority, Abu Dhabi Film Commission, Miral Destinations y el proveedor local de servicios de producción Epic Films, demostrando cómo la oferta de producción de primer nivel de Abu Dhabi y su ecosistema cinematográfico integrado están atrayendo a estudios globales a la región. La película, ahora en estreno mundial, recaudó más de 80,5 millones de dólares en su fin de semana de estreno.

El video ofrece una mirada al interior de cómo el marco gubernamental colaborativo de Abu Dhabi, el apoyo a la producción optimizado y la infraestructura avanzada hicieron posible completar este rodaje internacional a gran escala.

Un equipo de más de 450 profesionales, incluyendo 290 internacionales y más de 170 freelancers locales del creciente sector creativo de Abu Dhabi, contribuyó al proyecto, lo que pone de relieve la creciente reserva de talento técnico y creativo de la capital, capaz de ofrecer resultados de primera clase.

El video revela la escala y la ambición del rodaje en Abu Dhabi, incluyendo entrevistas con el director Reuben Fleischer, el productor Bobby Cohen, la vicepresidenta ejecutiva de producción física Kelly Konop y el diseñador de producción David Scheunemann.

La producción en Abu Dhabi contó con el apoyo de CMA a través del reembolso del 35%++ del ADFC, la simplificación de los permisos y la facilitación in situ, todo ello en estrecha coordinación con el proveedor local de servicios de producción Epic Films, los destinos Miral para localizaciones clave, así como con socios de la industria y entidades gubernamentales de todo el emirato.

Sameer Al Jaberi, director de Abu Dhabi Film Commission, comentó: "Este documental tras bambalinas celebra el ecosistema colaborativo que convierte a Abu Dhabi en un destino verdaderamente cinematográfico. Completar una producción de esta envergadura demuestra nuestra eficiencia, la sólida coordinación interinstitucional y el talento de nuestra industria local de medios creativos. Es un ejemplo contundente de cómo Abu Dhabi permite a los cineastas internacionales dar vida a su visión, contribuyendo al mismo tiempo al crecimiento de nuestro ecosistema creativo."

Liam Findlay, consejero delegado de Miral Destinations, dijo: "Nuestra colaboración con la Abu Dhabi Film Commission, Creative Media Authority y Lionsgate en esta producción destaca la Isla de Yas y la totalidad de Abu Dhabi como un destino de clase mundial para cineastas. Desde la icónica arquitectura y atracciones de la Isla de Yas hasta el marco de apoyo de Abu Dhabi, seguimos sentando las bases para una narrativa y una innovación cinematográfica de renombre mundial."

Esta producción subraya la posición de Abu Dhabi como centro de renombre internacional para la narrativa cinematográfica. La Abu Dhabi Film Commission ha apoyado más de 180 proyectos de cine y televisión a gran escala, entre ellos Misión: Imposible - Reckoning Parte Uno, Dune: Parte Dos y F1: La Película. Gracias a su impecable apoyo a la producción, sus instalaciones avanzadas y su diversidad cinematográfica, Abu Dhabi continúa consolidando su posición como uno de los principales destinos de producción cinematográfica del mundo.

Now You See Me: Now You Don't se proyecta en cines de todo el mundo.