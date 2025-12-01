La Comisión Cinematográfica de Abu Dabi muestra el poder de la colaboración para permitir producciones mundiales para "Los ilusionistas 3: ahora me ves, ahora no"

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos, 1 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Comisión Cinematográfica de Abu Dabi (ADFC, por sus siglas en inglés), que forma parte de la Autoridad de Medios Creativos (CMA, por sus siglas en inglés), ha presentado un nuevo video detrás de cámaras que muestra cómo se filmó "Los ilusionistas 3: ahora me ves, ahora no", de Lionsgate, en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, lo que supone otra importante producción de Hollywood realizada con éxito en Abu Dabi. El video destaca la amplia colaboración entre Creative Media Authority, la Comisión Cinematográfica de Abu Dabi, Miral Destinations y el proveedor local de servicios de producción Epic Films, y muestra cómo la oferta de producción de primer nivel y el ecosistema cinematográfico integrado de Abu Dabi están atrayendo a estudios internacionales a la región. La película, que ya se estrenó en todo el mundo, recaudó más de 80,5 millones de dólares en su primer fin de semana.

"Los ilusionistas 3: ahora me ves, ahora no": Imágenes de detrás de cámaras en Abu Dabi "Los ilusionistas 3: ahora me ves, ahora no": Imágenes de detrás de cámaras en Abu Dabi

El video ofrece una visión interna de cómo el marco de colaboración gubernamental de Abu Dabi, el apoyo optimizado a la producción y la infraestructura avanzada hicieron posible completar este rodaje internacional a gran escala.

Un equipo de más de 450 profesionales, entre los que se encontraban 290 miembros internacionales y más de 170 autónomos locales del creciente sector creativo de Abu Dabi, contribuyeron al proyecto, lo que destaca la creciente cantera de talento técnico y creativo de la capital, que ofrecerá resultados de primer nivel.

Las imágenes revelan la magnitud y la ambición del rodaje en Abu Dabi, con entrevistas al director Reuben Fleischer, al productor Bobby Cohen, a la vicepresidenta ejecutiva de producción física Kelly Konop y al diseñador de producción David Scheunemann.

La producción de Abu Dabi contó con el apoyo de la CMA mediante el reembolso del 35 %++ del ADFC, la agilización de los permisos y la facilitación sobre el terreno, en estrecha coordinación con el proveedor local de servicios de producción Epic Films, Miral Destinations para las localizaciones clave, así como con socios industriales y entidades gubernamentales de todo el emirato.

Sameer Al Jaberi, director de la Comisión Cinematográfica de Abu Dabi, afirmó: "Esta filmación sobre el detrás de cámaras celebra el ecosistema colaborativo que hace de Abu Dabi un destino verdaderamente propicio para el cine. La finalización de una producción de esta envergadura pone de manifiesto nuestra eficiencia, la sólida coordinación entre organismos y el talento de nuestra industria creativa local de los medios. Es un claro ejemplo de cómo Abu Dabi permite a los cineastas internacionales hacer realidad su visión, a la vez que contribuye al crecimiento de nuestro ecosistema creativo".

Liam Findlay, director ejecutivo de Miral Destinations, afirmó: "Nuestra colaboración con la Comisión Cinematográfica de Abu Dabi, la Autoridad de Medios Creativos y Lionsgate en esta producción destaca la isla de Yas y, en general, Abu Dabi como un destino de primer nivel para los cineastas. Desde la emblemática arquitectura y las atracciones de la isla de Yas hasta el marco de apoyo de Abu Dabi, seguimos sentando las bases para una narrativa y una innovación cinematográfica aclamadas a nivel mundial".

La producción destaca el estatus de Abu Dabi como centro de renombre internacional para la narración cinematográfica. La Comisión Cinematográfica de Abu Dabi ha apoyado más de 180 proyectos cinematográficos y televisivos a gran escala, entre los que se incluyen Misión imposible: Dead Reckoning, Parte 1, Dune: Parte 2 y F1: La película. Con su impecable apoyo a la producción, sus avanzadas instalaciones y su diversidad cinematográfica, Abu Dabi sigue consolidando su posición como uno de los principales destinos mundiales para la producción cinematográfica.

Los ilusionistas 3: ahora me ves, ahora no se está proyectando actualmente en cines de todo el mundo.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2834204/Abu_Dhabi_Film_Commission.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2834202/Abu_Dhabi_Film_Commission_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2834203/Abu_Dhabi_Film_Commission_2.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2535274/5646632/Abu_Dhabi_Film_Commission_Logo.jpg

FUENTE Abu Dhabi Film Commission