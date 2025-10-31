A Abu Dhabi Royal Equestrian Arts, a quinta escola de equitação clássica do mundo, abre oficialmente suas portas
31 out, 2025, 14:30 GMT
ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 31 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- Em um momento marcante para a região e os Emirados Árabes Unidos, a Abu Dhabi Royal Equestrian Arts (ADREA), a quinta escola de equitação clássica do mundo e a primeira do gênero estabelecida fora da Europa, abriu oficialmente suas portas na Ilha Jubail, em Abu Dhabi. Situada em uma paisagem tranquila cercada por manguezais e a poucos minutos do coração da cidade, a escola convida os hóspedes a embarcar em uma jornada inspiradora pela arte da equitação clássica.
Na noite de 30 de outubro, a grande inauguração recebeu convidados ilustres, dignitários e membros da comunidade equestre, que estavam entre os primeiros a testemunhar a apresentação inaugural, uma homenagem hipnotizante ao artesanato histórico, à equitação clássica e à profunda conexão entre cavalo e cavaleiro.
A abertura do ADREA é um marco cultural definidor para Abu Dhabi, introduzindo um destino de classe mundial onde a arte do cavalo e do cavaleiro é o centro das atenções. Os visitantes agora podem experimentar apresentações ao vivo semanais que mesclam o domínio equestre com música e coreografia, aproximando o público das raízes da Furusiyya, a antiga tradição de equitação que incorpora habilidade, disciplina e harmonia.
Pela primeira vez na história, todas as cinco escolas clássicas de equitação da Áustria, Espanha, Portugal, França e agora dos Emirados Árabes Unidos se reuniram na Abu Dhabi Royal Equestrian Arts em uma vitrine espetacular que representa séculos de arte, maestria e tradição cultural. A Escola Espanhola de Equitação apresentou seus renomados garanhões Lipizzaner no icônico Ballet dos Garanhões Brancos . A Escola Real Andaluza de Artes Equestres mostrou a paixão e o ritmo dos cavalos dançantes da Andaluzia. A Escola Portuguesa de Arte Equestre exibiu a precisão e elegância do cavalo Lusitano, enquanto o Cadre Noir de Saumur realizou a sua expressão única de alta escola equitação e arte performática. Completando esta extraordinária formação, a Abu Dhabi Royal Equestrian Arts apresentou seu próprio conjunto de cavaleiros e cavalos, estabelecendo o primeiro lar permanente dos Emirados Árabes Unidos para a equitação clássica e misturando a herança dos Emirados com a tradição europeia atemporal.
Aninhada entre os serenos manguezais da Ilha Jubail, a ADREA abrange 18.000 metros quadrados dentro de um exuberante santuário de 65.000 metros quadrados que oferece experiências equestres e culturais excepcionais. Lar de mais de 40 dos melhores garanhões brancos puros de raça espanhola do mundo, a ADREA protege o conhecimento equestre através da primeira e uma das maiores bibliotecas equestres do mundo, abrigando milhares de textos raros e uma coleção de arquivos de importância global. Os visitantes podem explorar o primeiro ateliê de fabricação de selas sob medida dos Emirados Árabes Unidos, onde o artesanato histórico é revivido por meio de uma mistura de arte e patrimônio, bem como a Galeria Furusiyya, que apresenta 173 artefatos raros que datam de mais de 2.000 anos e traçam a evolução da equitação entre as civilizações.
Agora oficialmente aberta, a Abu Dhabi Royal Equestrian Arts convida os visitantes a mergulharem em um mundo onde o patrimônio encontra a arte performática por meio de shows equestres, programas educacionais e exposições que celebram o cavalo como um símbolo atemporal de graça, cultura e orgulho. Guiada pelos princípios do bem-estar dos cavalos e pelos valores duradouros de Furusiyya, a inauguração da escola amplia o rico legado equestre do mundo árabe e reflete a profunda conexão dos Emirados Árabes Unidos com seu patrimônio, ao mesmo tempo em que posiciona Abu Dhabi como um centro global de cultura, arte e excelência.
