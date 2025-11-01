阿布札比皇家馬術藝術學院----全球第五所古典馬術學院正式啟幕

ADREA 的開幕標誌著阿布札比文化發展的重要里程碑，打造出以騎手與駿馬的精湛技藝為焦點的世界級目的地。遊客現可體驗每星期現場演出，融合精湛馬術技藝、音樂與編舞，引領觀眾深入探索騎兵武術 (Furusiyya) 的根源——這項古老的馬術傳統，完美體現技藝、紀律與和諧的精髓。

歷史上首次，來自奧地利、西班牙、葡萄牙、法國及現今阿聯酋的五大經典馬術流派齊聚阿布札比皇家馬術藝術學院 (ADREA)，以一場壯觀的盛會，展現跨越數世紀的藝術造詣、精湛技藝與文化傳統。西班牙騎術學校 (The Spanish Riding School) 在著名的 《白色駿馬芭蕾舞》(Ballet of the White Stallions) 中，展示了享譽盛名的利皮札納 (Lipizzaner) 種馬。皇家安達盧西亞馬術藝術學院 (The Royal Andalusian School of Equestrian Arts) 展現了安達盧西亞舞馬的熱情與節奏。葡萄牙馬術藝術學院 (The Portuguese School of Equestrian Art) 展現了盧西塔諾馬 (Lusitano) 的精準與優雅風範，而索米爾黑騎士馬術 (Le Cadre Noir de Saumur) 則演繹 了其獨樹一 幟的馬術芭蕾 (Haute école) 藝術與表演藝術。為這場非凡盛會畫上句點的，是 阿布札比皇家馬術藝術學院 (ADREA) 攜其騎手與馬匹陣容登場，不僅為阿聯酋創立了首座古典馬術永久基地，更將阿聯酋傳統文化與永恆的歐洲傳統完美交融。

ADREA 坐落於朱拜勒島寧靜的紅樹林之中，佔地 18,000 平方米，坐擁 65,000 平方米鬱鬱蔥蔥的自然保護區，提供非凡的馬術與文化體驗。作為全球超過 40 匹頂級純種西班牙白種種馬的棲身之所，ADREA 透過該地區首座兼全球規模最大的馬術圖書館守護馬術知識，館藏數千部珍稀典籍及具全球重要性的檔案典藏。訪客可探索阿聯酋首座訂製馬鞍工坊，此處透過藝術與傳統的交融，重現歷史悠久的工藝技藝；亦可參觀騎兵武術藝廊 (Furusiyya Gallery)，館內陳列 173 件珍稀文物，其歷史可追溯至兩千多年前，完整呈現跨文明的馬術發展演進。

阿布札比皇家馬術藝術學院 (ADREA) 正式開幕，誠邀訪客沉浸於傳統與表演藝術交融的世界。透過馬術表演、教育課程及展覽，本館頌揚馬匹作為優雅、文化與榮耀永恆象徵的非凡魅力。秉持馬匹福祉原則與騎兵武術 (Furusiyya) 歷久彌新的價值觀，此學院的成立不僅延續阿拉伯世界豐厚的馬術傳統，更彰顯阿聯酋與其文化遺產的深厚淵源，同時將阿布札比定位為全球文化、藝術與卓越成就的樞紐。

