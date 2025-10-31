Abu Dhabi Royal Equestrian Arts, die weltweit fünfte Schule für klassische Reitkunst, öffnet offiziell ihre Pforten

ABU DHABI, VAE, 31. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- In einem bahnbrechenden Moment für die Region und die VAE hat Abu Dhabi Royal Equestrian Arts (ADREA), die weltweit fünfte Schule für klassische Reitkunst und die erste ihrer Art außerhalb Europas, offiziell ihre Türen auf der Insel Jubail in Abu Dhabi geöffnet. Inmitten einer ruhigen Landschaft, umgeben von Mangroven und nur wenige Minuten vom Stadtzentrum entfernt, lädt die Schule ihre Gäste zu einer inspirierenden Reise in die Kunst der klassischen Reitkunst ein.

Königliche Gala der Königlichen Reitkunst Abu Dhabi Königliche Gala der Königlichen Reitkunst Abu Dhabi Königliche Gala der Königlichen Reitkunst Abu Dhabi

Am Abend des 30. Oktober wurden bei der großen Eröffnungsfeier hochrangige Gäste, Würdenträger und Mitglieder der Reitsportgemeinschaft begrüßt, die zu den Ersten gehörten, die der Eröffnungsvorstellung beiwohnten, einer faszinierenden Hommage an historische Handwerkskunst, klassische Reitkunst und die tiefe Verbindung zwischen Pferd und Reiter.

Die Eröffnung von ADREA ist ein entscheidender kultureller Meilenstein für Abu Dhabi und stellt ein Reiseziel von Weltklasse dar, in dem die Kunst des Pferdes und des Reiters im Mittelpunkt steht. Die Besucher können nun wöchentliche Live-Vorführungen erleben, bei denen Reitkunst mit Musik und Choreografie verschmilzt und dem Publikum die Wurzeln von Furusiyya näher gebracht werden, der alten Tradition der Reitkunst, die Geschicklichkeit, Disziplin und Harmonie verkörpert.

Zum ersten Mal in der Geschichte kamen alle fünf klassischen Reitschulen aus Österreich, Spanien, Portugal, Frankreich und nun auch aus den Vereinigten Arabischen Emiraten auf Abu Dhabi Royal Equestrian Arts in einer spektakulären Show zusammen, die Jahrhunderte von Kunstfertigkeit, Meisterschaft und kultureller Tradition repräsentierte. Die Spanische Hofreitschule präsentierte ihre berühmten Lipizzanerhengste in dem kultigen Ballett der weißen Hengste. Die Königliche Andalusische Reitschule zeigte die Leidenschaft und den Rhythmus der andalusischen Tanzpferde. Die Portugiesische Schule für Reitkunst zeigte die Präzision und Eleganz des Lusitano-Pferdes, während der Cadre Noir de Saumur seinen einzigartigen Ausdruck von haute école horsemanship und Performancekunst präsentierte. Um dieses außergewöhnliche Programm zu vervollständigen, präsentierte Abu Dhabi Royal Equestrian Arts sein eigenes Ensemble von Reitern und Pferden und schuf damit das erste ständige Zentrum für klassische Reitkunst in den Vereinigten Arabischen Emiraten, das das emiratische Erbe mit zeitloser europäischer Tradition verbindet.

Eingebettet in die ruhigen Mangroven der Insel Jubail erstreckt sich ADREA auf 18.000 Quadratmetern in einem 65.000 Quadratmeter großen, üppigen Schutzgebiet, das außergewöhnliche Reit- und Kulturerlebnisse bietet. ADREA beherbergt mehr als 40 der weltbesten reinrassigen spanischen weißen Hengste und bewahrt das Wissen über den Pferdesport durch die erste und eine der größten Bibliotheken der Region, die Tausende von seltenen Texten und eine Archivsammlung von weltweiter Bedeutung beherbergt. Die Besucher können die erste Sattelmanufaktur der VAE erkunden, in der historische Handwerkskunst durch eine Mischung aus Kunstfertigkeit und Kulturerbe wiederbelebt wird, sowie die Furusiyya-Galerie, in der 173 seltene Artefakte aus mehr als 2.000 Jahren ausgestellt sind, die die Entwicklung der Reitkunst über die verschiedenen Zivilisationen hinweg nachzeichnen.

Die jetzt offiziell eröffnete Website Abu Dhabi Royal Equestrian Arts lädt die Besucher ein, in eine Welt einzutauchen, in der kulturelles Erbe und Performance-Kunst aufeinandertreffen, und zwar durch Reitvorführungen, Bildungsprogramme und Ausstellungen, die das Pferd als zeitloses Symbol für Anmut, Kultur und Stolz feiern. Geleitet von den Grundsätzen des Wohlergehens des Pferdes und den dauerhaften Werten von Furusiyya, erweitert die Eröffnung der Schule das reiche reiterliche Erbe der arabischen Welt und spiegelt die tief verwurzelte Verbindung der VAE zu ihrem Erbe wider, während sie Abu Dhabi als globales Zentrum für Kultur, Kunst und Spitzenleistungen positioniert.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2810358/ADREA_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2810359/ADREA_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2810360/ADREA_3.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2810399/5594522/ADREA_Logo.jpg