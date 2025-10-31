Abu Dhabi Royal Equestrian Arts, la quinta escuela de equitación clásica del mundo, abre oficialmente sus puertas

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos, 31 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- En un momento histórico para la región y los Emiratos Árabes Unidos, la Abu Dhabi Royal Equestrian Arts (ADREA), la quinta escuela de equitación clásica del mundo y la primera de su tipo establecida fuera de Europa, abrió oficialmente sus puertas en la isla Jubail de Abu Dabi. Ubicada en un paisaje tranquilo rodeado de manglares y a pocos minutos del corazón de la ciudad, la escuela invita a los huéspedes a embarcarse en un viaje inspirador por el arte de la equitación clásica.

Royal Gala of Abu Dhabi Royal Equestrian Arts Royal Gala of Abu Dhabi Royal Equestrian Arts Royal Gala of Abu Dhabi Royal Equestrian Arts

En la noche del 30 de octubre, la gran inauguración dio la bienvenida a distinguidos invitados, dignatarios y miembros de la comunidad ecuestre, que estuvieron entre los primeros en presenciar la actuación inaugural, un homenaje fascinante a la artesanía histórica, la equitación clásica y la profunda conexión entre el caballo y el jinete.

La apertura de ADREA marca un hito cultural decisivo para Abu Dhabi, presentando un destino de clase mundial donde el arte del caballo y el jinete ocupa un lugar central. Los visitantes ahora pueden disfrutar de actuaciones en vivo semanales que combinan el dominio ecuestre con la música y la coreografía, acercando al público a las raíces de Furusiyya, la antigua tradición de la equitación que encarna la habilidad, la disciplina y la armonía.

Por primera vez en la historia, las cinco escuelas clásicas de equitación de Austria, España, Portugal, Francia y ahora los Emiratos Árabes Unidos se reunieron en Abu Dhabi Royal Equestrian Arts en un espectacular escaparate que representa siglos de arte, maestría y tradición cultural. La Escuela Española de Equitación presentó sus renombrados sementales Lipizzaner en el icónico Ballet de los sementales blancos . La Real Escuela Andaluza de Artes Ecuestres mostró la pasión y el ritmo de los caballos danzantes de Andalucía. La Escuela Portuguesa de Arte Ecuestre mostró la precisión y elegancia del caballo lusitano, mientras que el Cadre Noir de Saumur realizó su expresión única de haute école equitación y arte escénico. Completando esta extraordinaria formación, Abu Dhabi Royal Equestrian Arts presentó su propio conjunto de jinetes y caballos, estableciendo el primer hogar permanente de los Emiratos Árabes Unidos para la equitación clásica y mezclando la herencia emiratí con la tradición europea atemporal.

Ubicado en medio de los serenos manglares de la isla de Jubail, ADREA abarca 18.000 metros cuadrados dentro de un exuberante santuario de 65.000 metros cuadrados que ofrece experiencias ecuestres y culturales excepcionales. Hogar de más de 40 de los mejores sementales blancos puros de raza española del mundo, ADREA protege el conocimiento ecuestre a través de la primera y una de las bibliotecas ecuestres más grandes del mundo, que alberga miles de textos raros y una colección de archivos de importancia mundial. Los visitantes pueden explorar el primer taller de fabricación de sillas de montar a medida de los Emiratos Árabes Unidos, donde la artesanía histórica se revive a través de una mezcla de arte y patrimonio, así como la Galería Furusiyya, que cuenta con 173 artefactos raros que datan de más de 2.000 años y que rastrean la evolución de la equitación en todas las civilizaciones.

Ahora oficialmente abierta, Abu Dhabi Royal Equestrian Arts invita a los visitantes a sumergirse en un mundo donde el patrimonio se encuentra con el arte de la performance a través de espectáculos ecuestres, programas educativos y exposiciones que celebran al caballo como un símbolo atemporal de gracia, cultura y orgullo. Guiada por los principios del bienestar de los caballos y los valores perdurables de Furusiyya, la inauguración de la escuela amplía el rico legado ecuestre del mundo árabe y refleja la profunda conexión de los Emiratos Árabes Unidos con su patrimonio, al tiempo que posiciona a Abu Dabi como un centro mundial para la cultura, el arte y la excelencia.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2810358/ADREA_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2810359/ADREA_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2810360/ADREA_3.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2810399/5594522/ADREA_Logo.jpg

FUENTE Abu Dhabi Royal Equestrian Arts (ADREA)