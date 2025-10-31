ADREA, la quinta escuela mundial de equitación clásica abre oficialmente sus puertas
Oct 31, 2025
ABU DHABI, EAU, 31 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- En un hito para la región y los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi Royal Equestrian Arts (ADREA), la quinta escuela de equitación clásica del mundo y la primera de su tipo fuera de Europa, ha abierto oficialmente sus puertas en la isla de Jubail, en Abu Dabi. Ubicada en un entorno tranquilo rodeado de manglares y a pocos minutos del centro de la ciudad, la escuela invita a sus visitantes a embarcarse en un inspirador viaje al arte de la equitación clásica.
La noche del 30 de octubre, la gran inauguración dio la bienvenida a distinguidos invitados, dignatarios y miembros de la comunidad ecuestre, quienes fueron de los primeros en presenciar la función inaugural: un fascinante homenaje a la artesanía histórica, la equitación clásica y la profunda conexión entre jinete y caballo.
La apertura de ADREA marca un hito cultural clave para Abu Dabi, presentando un destino de clase mundial donde el arte del jinete y el caballo es el protagonista. Los visitantes ahora pueden disfrutar de espectáculos semanales en vivo que fusionan la maestría ecuestre con la música y la coreografía, acercando al público a las raíces de Furusiyya, la antigua tradición ecuestre que encarna habilidad, disciplina y armonía.
Por primera vez en la historia, las cinco escuelas clásicas de equitación de Austria, España, Portugal, Francia y ahora los Emiratos Árabes Unidos se reunieron en Abu Dhabi Royal Equestrian Arts en una espectacular muestra que representó siglos de arte, maestría y tradición cultural. La Escuela Española de Equitación presentó a sus renombrados sementales lipizzanos en el icónico Ballet de los Caballos Blancos. La Real Escuela Andaluza de Artes Ecuestres exhibió la pasión y el ritmo de los caballos danzantes andaluces. La Escuela Portuguesa de Artes Ecuestres mostró la precisión y la elegancia del caballo lusitano, mientras que el Cadre Noir de Saumur ofreció su singular expresión de equitación de alta escuela y arte escénico. Para completar este extraordinario programa, Abu Dhabi Royal Equestrian Arts presentó su propio conjunto de jinetes y caballos, estableciendo así la primera sede permanente de los Emiratos Árabes Unidos para la equitación clásica y fusionando la herencia emiratí con la tradición europea atemporal.
Enclavado entre los serenos manglares de la isla de Jubail, ADREA se extiende a lo largo de 18.000 metros cuadrados dentro de un exuberante santuario de 65.000 metros cuadrados que ofrece experiencias ecuestres y culturales excepcionales. Hogar de más de 40 de los mejores sementales blancos de pura raza española del mundo, ADREA salvaguarda el conocimiento ecuestre a través de la primera biblioteca ecuestre de la región y una de las más grandes del mundo, que alberga miles de textos raros y una colección de archivo de importancia mundial. Los visitantes pueden explorar el primer taller de fabricación de sillas de montar a medida de los EAU, donde la artesanía histórica se revive a través de una fusión de arte y tradición, así como la Galería Furusiyya, que exhibe 173 artefactos únicos con más de 2.000 años de antigüedad y que trazan la evolución de la equitación a través de las civilizaciones.
Ya oficialmente inaugurada, Abu Dhabi Royal Equestrian Arts invita a los visitantes a sumergirse en un mundo donde la tradición se fusiona con las artes escénicas a través de espectáculos ecuestres, programas educativos y exposiciones que celebran al caballo como símbolo atemporal de gracia, cultura y orgullo. Guiada por los principios del bienestar equino y los valores perdurables de la tradición Furusiyya, la inauguración de la escuela amplía el rico legado ecuestre del mundo árabe y refleja la profunda conexión de los Emiratos Árabes Unidos con su patrimonio, a la vez que posiciona a Abu Dabi como un centro global de cultura, arte y excelencia.
