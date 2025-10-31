ADREA, la quinta escuela mundial de equitación clásica abre oficialmente sus puertas

Abu Dhabi Royal Equestrian Arts, la quinta escuela mundial de equitación clásica abre oficialmente sus puertas

ABU DHABI, EAU, 31 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- En un hito para la región y los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi Royal Equestrian Arts (ADREA), la quinta escuela de equitación clásica del mundo y la primera de su tipo fuera de Europa, ha abierto oficialmente sus puertas en la isla de Jubail, en Abu Dabi. Ubicada en un entorno tranquilo rodeado de manglares y a pocos minutos del centro de la ciudad, la escuela invita a sus visitantes a embarcarse en un inspirador viaje al arte de la equitación clásica.

Royal Gala of Abu Dhabi Royal Equestrian Arts Royal Gala of Abu Dhabi Royal Equestrian Arts Royal Gala of Abu Dhabi Royal Equestrian Arts

La noche del 30 de octubre, la gran inauguración dio la bienvenida a distinguidos invitados, dignatarios y miembros de la comunidad ecuestre, quienes fueron de los primeros en presenciar la función inaugural: un fascinante homenaje a la artesanía histórica, la equitación clásica y la profunda conexión entre jinete y caballo.

La apertura de ADREA marca un hito cultural clave para Abu Dabi, presentando un destino de clase mundial donde el arte del jinete y el caballo es el protagonista. Los visitantes ahora pueden disfrutar de espectáculos semanales en vivo que fusionan la maestría ecuestre con la música y la coreografía, acercando al público a las raíces de Furusiyya, la antigua tradición ecuestre que encarna habilidad, disciplina y armonía.

Por primera vez en la historia, las cinco escuelas clásicas de equitación de Austria, España, Portugal, Francia y ahora los Emiratos Árabes Unidos se reunieron en Abu Dhabi Royal Equestrian Arts en una espectacular muestra que representó siglos de arte, maestría y tradición cultural. La Escuela Española de Equitación presentó a sus renombrados sementales lipizzanos en el icónico Ballet de los Caballos Blancos. La Real Escuela Andaluza de Artes Ecuestres exhibió la pasión y el ritmo de los caballos danzantes andaluces. La Escuela Portuguesa de Artes Ecuestres mostró la precisión y la elegancia del caballo lusitano, mientras que el Cadre Noir de Saumur ofreció su singular expresión de equitación de alta escuela y arte escénico. Para completar este extraordinario programa, Abu Dhabi Royal Equestrian Arts presentó su propio conjunto de jinetes y caballos, estableciendo así la primera sede permanente de los Emiratos Árabes Unidos para la equitación clásica y fusionando la herencia emiratí con la tradición europea atemporal.

Enclavado entre los serenos manglares de la isla de Jubail, ADREA se extiende a lo largo de 18.000 metros cuadrados dentro de un exuberante santuario de 65.000 metros cuadrados que ofrece experiencias ecuestres y culturales excepcionales. Hogar de más de 40 de los mejores sementales blancos de pura raza española del mundo, ADREA salvaguarda el conocimiento ecuestre a través de la primera biblioteca ecuestre de la región y una de las más grandes del mundo, que alberga miles de textos raros y una colección de archivo de importancia mundial. Los visitantes pueden explorar el primer taller de fabricación de sillas de montar a medida de los EAU, donde la artesanía histórica se revive a través de una fusión de arte y tradición, así como la Galería Furusiyya, que exhibe 173 artefactos únicos con más de 2.000 años de antigüedad y que trazan la evolución de la equitación a través de las civilizaciones.

Ya oficialmente inaugurada, Abu Dhabi Royal Equestrian Arts invita a los visitantes a sumergirse en un mundo donde la tradición se fusiona con las artes escénicas a través de espectáculos ecuestres, programas educativos y exposiciones que celebran al caballo como símbolo atemporal de gracia, cultura y orgullo. Guiada por los principios del bienestar equino y los valores perdurables de la tradición Furusiyya, la inauguración de la escuela amplía el rico legado ecuestre del mundo árabe y refleja la profunda conexión de los Emiratos Árabes Unidos con su patrimonio, a la vez que posiciona a Abu Dabi como un centro global de cultura, arte y excelencia.