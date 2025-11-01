世界第5位の古典馬術学校、Abu Dhabi Royal Equestrian Artsが正式に開校

アブダビ（アラブ首長国連邦）, 2025年11月1日 /PRNewswire/ -- Abu Dhabi Royal Equestrian Arts（ADREA）がアブダビのジュベイル島で正式に開校しました。世界で5番目、欧州以外で設立されたこの種の学校としては初となる古典馬術の学校であり、地域とUAEにとって記念すべき瞬間です。マングローブに囲まれた静かな風景の中にあり、街の中心部から数分の場所にあるこのスクールでは、ゲストを古典的な馬術の芸術への刺激的な旅へと誘います。

10月30日の夜、グランド・オープンには著名なゲスト、政府高官、馬術コミュニティのメンバーが集まり、歴史的な職人技、古典的な馬術、そして馬と乗り手の深いつながりに捧げられた魅惑的なパフォーマンスを最初に目撃しました。

ADREAのオープンは、馬と騎手の芸術性が中心となる世界クラスの観光地の誕生を意味し、アブダビにとっては決定的な文化的マイルストーンです。来場者は、毎週開催されるライブ・パフォーマンスで、馬術の熟練度と音楽、振り付けを融合させ、技術、規律、調和を体現する古代の馬術の伝統であるFurusiyyaのルーツをより深く知ることができるようになりました。

史上初めて、オーストリア、スペイン、ポルトガル、フランス、そしてUAEの5つの古典的な馬術流派がAbu Dhabi Royal Equestrian Artsに集結し、何世紀にもわたる芸術性、熟練度、文化的伝統を表現する壮大なショーケースが披露されました。The Spanish Riding Schoolは、象徴的な「白馬のバレエ」で有名なリピッツァナー種の種牡馬を披露しました。The Royal Andalusian School of Equestrian Artsは、アンダルシアの踊る馬たちによる情熱とリズムで観客を魅了しました。The Portuguese School of Equestrian Artはルジタノ馬の精密さと優雅さを見事に表現し、Cadre Noir de Saumurはhaute écoleのユニークな馬術とパフォーマンス・アートによる演技を展開しました。この特別なラインナップを締めくくる形で、Abu Dhabi Royal Equestrian Artsは自らの騎手と馬のアンサンブルによる演目を披露しました。これにより、UAE初となる古典馬術の常設拠点が確立され、首長国の伝統と、時代を超えたヨーロッパの伝統が融合しました。

ジュベイル島の静かなマングローブ林に囲まれたADREAは、65,000平方メートルの緑豊かな保護区内、18,000平方メートルの広さの施設で、素晴らしい乗馬と文化体験を提供しています。ADREAは、世界最高級の純血スペイン産白馬種牡馬40頭以上を飼育しています。また、数千点の貴重な文献と世界的に重要なアーカイブ・コレクションを所蔵する地域初かつ世界最大級の馬術図書館を通じて、馬術に関する知識を保護しています。訪問者は、Furusiyya Galleryを探索し、芸術性と伝統の融合を通じて歴史的な職人技が蘇るUAE初のオーダーメイドの鞍製作アトリエや、2,000年以上前の173点の珍しい工芸品を見ながら、複数の文明にまたがる馬術の進化をたどることができます。

現在正式にオープンしているAbu Dhabi Royal Equestrian Artsでは、馬術ショー、教育プログラム、そして時代を超えた優雅さ、文化、誇りの象徴として馬を讃える展示会を通じて、伝統とパフォーマンス・アートが融合した世界に浸ることができます。馬の福祉の理念と古来より延々と受け継がれるFurusiyyaの価値観に導かれたこの学校の開校は、アラブ世界の豊かな馬術の伝統を広げるものとなります。それは、UAEが自国の伝統と深く結びついていることを反映しているとともに、アブダビを文化、芸術、卓越性の世界的拠点として位置付ける出来事でもあります。

