Abu Dhabi Royal Equestrian Arts, la cinquième école d'équitation classique au monde, ouvre officiellement ses portes

ABU DHABI, UAE, 31 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Dans un moment historique pour la région et les Émirats arabes unis, Abu Dhabi Royal Equestrian Arts (ADREA), la cinquième école d'équitation classique au monde et la première de ce type établie en dehors de l'Europe, a officiellement ouvert ses portes sur l'île de Jubail à Abu Dhabi. Située dans un paysage paisible entouré de mangroves et à quelques minutes du cœur de la ville, l'école invite les visiteurs à s'embarquer pour un voyage inspirant dans l'art de l'équitation classique.

Le soir du 30 octobre, l'inauguration a accueilli des invités de marque, des dignitaires et des membres de la communauté équestre, qui ont été parmi les premiers à assister au spectacle inaugural, un hommage envoûtant à l'artisanat historique, à l'équitation classique et au lien profond entre le cheval et le cavalier.

L'ouverture du site ADREA marque une étape culturelle décisive pour Abu Dhabi, en introduisant une destination de classe mondiale où l'art du cheval et du cavalier occupe le devant de la scène. Les visiteurs peuvent désormais assister à des spectacles hebdomadaires en direct qui associent la maîtrise équestre à la musique et à la chorégraphie, rapprochant ainsi le public des racines de Furusiyya, l'ancienne tradition de l'équitation qui incarne l'habileté, la discipline et l'harmonie.

Pour la première fois dans l'histoire, les cinq écoles classiques d'équitation d'Autriche, d'Espagne, du Portugal, de France et maintenant des Émirats arabes unis se sont réunies sur le site Abu Dhabi Royal Equestrian Arts pour présenter une vitrine spectaculaire représentant des siècles d'art, de maîtrise et de tradition culturelle. L'école espagnole d'équitation a présenté ses célèbres étalons lipizzans dans l'emblématique Ballet des étalons blancs. L'école royale andalouse d'art équestre a présenté la passion et le rythme des chevaux danseurs d'Andalousie. L'école portugaise d'art équestre a présenté la précision et l'élégance du cheval lusitanien, tandis que le Cadre Noir de Saumur a présenté son expression unique de haute école équitation et art de la performance. Pour compléter ce programme extraordinaire, Abu Dhabi Royal Equestrian Arts a présenté son propre ensemble de cavaliers et de chevaux, établissant le premier foyer permanent des Émirats arabes unis pour l'équitation classique et mêlant l'héritage émirati à la tradition européenne intemporelle.

Nichée au milieu des mangroves sereines de l'île de Jubail, ADREA s'étend sur 18 000 mètres carrés au sein d'un sanctuaire luxuriant de 65 000 mètres carrés, offrant des expériences équestres et culturelles exceptionnelles. ADREA, qui abrite plus de 40 des meilleurs étalons blancs de pure race espagnole, protège les connaissances équestres grâce à la première bibliothèque équestre de la région et à l'une des plus grandes au monde, qui abrite des milliers de textes rares et une collection d'archives d'une importance mondiale. Les visiteurs peuvent découvrir le premier atelier de fabrication de selles sur mesure des Émirats arabes unis, où l'artisanat historique est ravivé grâce à un mélange d'art et d'héritage, ainsi que la galerie Furusiyya, qui présente 173 objets rares datant de plus de 2 000 ans et retraçant l'évolution de l'équitation à travers les civilisations.

Désormais officiellement ouvert, le site Abu Dhabi Royal Equestrian Arts invite les visiteurs à s'immerger dans un monde où le patrimoine rencontre l'art de la performance grâce à des spectacles équestres, des programmes éducatifs et des expositions qui célèbrent le cheval en tant que symbole intemporel de la grâce, de la culture et de la fierté. Guidée par les principes du bien-être des chevaux et les valeurs durables de Furusiyya, l'inauguration de l'école prolonge le riche héritage équestre du monde arabe et reflète le lien profondément enraciné des Émirats arabes unis avec son patrimoine, tout en positionnant Abu Dhabi comme un centre mondial pour la culture, l'art et l'excellence.

