A alta-costura de Stéphane Rolland iluminará o décimo aniversário da Barcelona Bridal Night

21 out, 2025, 22:42 GMT

BARCELONA, Espanha, 22 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A alta-costura de Stéphane Rolland será o grande destaque do 10º aniversário da Barcelona Bridal Night, o principal evento de gala da Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW) 2026, marcando o primeiro desfile do estilista parisiense na Espanha. Membro ilustre da Chambre Syndicale de la Haute Couture, o Sr. Rolland apresentará uma vitrine especial que combina peças retrospectivas com 20 novas criações exclusivas, desenhadas especialmente para esta ocasião. Ao todo, 80 looks de alta-costura – divididos igualmente entre noiva, noite e tapete vermelho – celebrarão sua visão da moda como escultura viva e pura emoção.

O designer Stéphane Rolland com a diretora da BBFW, Albasarí Caro
O desfile será realizado na noite de 22 de abril, no Pavilhão 8 do local Montjuïc da Fira de Barcelona – um espaço icônico em estilo art déco construído para a Exposição Internacional de 1929. Sua grandiosidade arquitetônica refletirá a linguagem visual característica do Sr. Rolland, na qual volume, geometria e silhuetas dramáticas revelam a alta-costura como uma forma de expressão cultural e artística. A BBFW, que ocorrerá de 22 a 26 de abril, é amplamente reconhecida como o epicentro global da moda nupcial, de cerimônia e de tapete vermelho, reunindo mais de 400 marcas e cerca de 40 designers internacionais. A edição de 2026 ganha significado especial, pois Barcelona se tornará a Capital Mundial da Arquitetura.

"Apresentar meu trabalho na BBFW é uma grande honra", afirma o Sr. Rolland. "Barcelona compartilha com a alta-costura a mesma devoção à forma, ao volume e à expressão artística." Sua participação sucede a de grandes nomes como Vivienne Westwood, Giambattista Valli, Viktor & Rolf e Elie Saab – reforçando o compromisso da BBFW com a excelência artística e sua liderança cultural no cenário internacional.

Fiel ao seu compromisso de incentivar novos talentos, o Sr. Rolland convidou 24 estudantes das principais escolas de moda de Barcelona – IED, ESDI e LCI – para abrir o desfile com suas próprias criações, desenvolvidas em colaboração com a Maison Stéphane Rolland e confeccionadas com tecidos doados pela Gratacós. Essa iniciativa reflete uma convicção compartilhada entre o Sr. Rolland e a BBFW: a de que a inovação na alta-costura começa com o fortalecimento da nova geração.

Celebrado por ícones como Lady Gaga, Celine Dion, Beyoncé, Jennifer Lopez e Nieves Álvarez – sua musa e presença frequente nas passarelas –, o Sr. Rolland é aclamado por sua maestria na alta-costura escultural, precisão arquitetônica e elegância teatral. Sua chegada à BBFW reafirma a missão do evento: apresentar a alta-costura como uma forma de arte viva que continua a moldar a cultura e a beleza em escala global.

