바르셀로나 브라이덜 나이트 10주년을 빛낼 스테판 롤랑의 오트 쿠튀르

바르셀로나, 스페인, 2025년 10월 22일 /PRNewswire/ -- 스테판 롤랑의 오트 쿠튀르가 2026년 바르셀로나 브라이덜 패션 위크의 대표적인 갈라 쇼인 바르셀로나 브라이덜 나이트 10주년 기념 무대를 빛낸다. 오트 쿠튀르 디자이너인 롤랑이 스페인의 패션쇼 무대에 오르는 것은 이번이 처음이다. 프랑스 오트 쿠튀르 협회(Chambre Syndicale de la Haute Couture)의 저명한 회원인 롤랑은 이번 행사를 앞두고 특별히 디자인한 20벌의 신작과 과거의 작품이 절묘한 조화를 이루는 특별 쇼케이스를 선보인다. 결혼식용, 공식 만찬용, 그리고 시상식용으로 균등하게 구성된 총 80벌의 오트 쿠튀르 작품이 무대에 올라 살아있는 조각품과 순수한 감정을 추구하는 그의 패션 철학을 대변하게 된다.

Designer Stéphane Rolland with BBFW director, Albasarí Caro

이 갈라쇼는 1929년 만국박람회 행사장으로 지어졌던 아르데코 양식의 건축적 가치를 지닌 피라 데 바르셀로나(Fira de Barcelona)의 몬주익 전시장 8번 홀에서 4월 22일 저녁에 열린다. 몬주익 전시장의 웅장한 분위기는 입체감, 조형적 구조, 그리고 극적인 실루엣을 통해 오트 쿠튀르를 일종의 문화적, 예술적 형태로 표현하는 롤랑 특유의 시각 언어와 완벽하게 어우러져 시너지 효과를 낼 것으로 기대된다. 세계적인 결혼식, 연회, 시상식 패션 행사로 널리 알려진 2026년 바르셀로나 브라이덜 패션 위크(BBFW)는 400개 이상의 브랜드와 약 40명의 세계적인 디자이너의 참여로 4월 22일부터 26일까지 진행된다. BBFW 2026은 바르셀로나가 세계 건축의 수도(World Capital of Architecture)로 선정됨에 따라 더욱 특별한 의미를 갖게 되었다.

롤랑은 "BBFW의 무대에 작품을 올릴 기회를 얻게 돼 매우 영광이다"라는 소감에 이어, 바르셀로나라는 도시의 건축적 특징은 오트 쿠튀르에서 추구하는 형태, 입체감, 그리고 예술적 표현의 미학적 가치와 본질적으로 동일하다"라고 평가했다. BBFW를 빛낸 바 있는 비비안 웨스트우드(Vivienne Westwood), 지암바티스타 발리(Giambattista Valli), 빅터앤롤프(Viktor & Rolf), 엘리 사브(Elie Saab) 같은 유명 디자이너 계보에 롤랑마저 가세하면서 예술적 우수성에 헌신하고 세계 패션 트렌드 선도해 온 BBFW의 위상이 더욱 높아졌다.

미래의 인재를 육성하겠다는 약속을 충실히 이행해 온 롤랑의 초대를 받은 바르셀로나의 명문 패션 교육기관 IED, ESDI, LCI 출신의 학생 24명은 메종 스테판 롤랑과의 협업으로 디자인하고 그라타코스(Gratacós)가 기증한 원단으로 직접 제작한 작품을 이번 행사의 첫 무대에 올린다. 이는 롤랑과 BBFW가 다음 세대에게 국제 무대에 설 기회를 마련해줘야 오트 쿠튀르의 혁신을 꿈꿀 수 있다는 공감대를 형성하면서 만들어진 결과이다.

레이디 가가(Lady Gaga), 셀린 디온(Celine Dion), 비욘세(Beyoncé), 제니퍼 로페즈(Jennifer Lopez), 그리고 롤랑의 뮤즈로 패션쇼 무대에 자주 서는 니에베스 알바레즈(Nieves Álvarez) 등 유명 인사에게 사랑받는 롤랑의 독보적인 최고급 여성복은 조각 작품 같은 입체감, 건축물이 연상되는 정교함, 그리고 드라마틱한 우아함으로 극찬받고 있다. 롤랑의 합류로 오트 쿠튀르가 문화적, 미적 가치를 지닌 살아 숨 쉬는 예술임을 전 세계에 알리겠다는 BBFW의 굳은 의지가 다시 한번 입증된 셈이다.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2800752/Stephane_Albasari.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/659718/5572585/Fira_Barcelona_Logo.jpg

SOURCE Fira de Barcelona