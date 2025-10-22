Stéphane RollandのHaute Coutureがバルセロナ・ブライダル・ナイト10周年を彩る

バルセロナ（スペイン）, 2025年10月22日 /PRNewswire/ -- Stéphane RollandのHaute Coutureは、バルセロナ・ブライダル・ファッション・ウィーク（Barcelona Bridal Fashion Week、BBFW）2026の主要ガラであるバルセロナ・ブライダル・ナイト（Barcelona Bridal Night）の10周年記念で中心的な役割を果たします。今回のイベントは、このパリのクチュリエにとってスペインで初のランウェイショーとなります。オートクチュール組合の著名な会員であるRolland氏は、回顧展の作品と、この機会のために特別にデザインされた20点の新作を組み合わせた特別ショーケースを発表します。合計で80点のHaute Coutureルックがブライダル、イブニング、レッド・カーペットに均等に分かれ、生きた彫刻と純粋な感情としてのファッションに対する彼のビジョンを祝福します。

Designer Stéphane Rolland with BBFW director, Albasarí Caro

ショーは4月22日の夜、バルセロナ国際博覧会のモンジュイック会場（1929年の国際博覧会のために建てられた象徴的なアールデコ様式の空間）のホール8で開催されます。その建築美は、Rolland氏ならではの視覚言語を反映したもので、ボリューム、幾何学的形状、ドラマチックなシルエットを通して文化的、芸術的な表現形式としてのクチュールを表現します。4月22日から26日まで開催されるBBFWは、ブライダル、セレモニー、レッド・カーペット・ファッションの世界的な中心地として広く知られており、400を超えるブランドと約40人の国際的なデザイナーが一堂に会します。2026年のBBFWは、バルセロナが世界建築首都となることから、特別な意義を帯びます。

「BBFWで私の作品を発表できることは大変光栄です」とRolland氏は述べています。「バルセロナは、Haute Coutureと同様に、フォルム、ボリューム、芸術的表現に情熱を注いでいます。」彼の参加は、Vivienne Westwood、Giambattista Valli、Viktor & Rolf、 Elie Saabといった過去のスターたちのヘッドライナーに続き、BBFWの芸術的卓越性と国際舞台における文化的リーダーシップへの献身を改めて示すものとなります。

将来の才能を育成するという公約を忠実に守り、Rolland氏はバルセロナの代表的なファッション学校であるIED、ESDI、LCIの学生24名を招待し、彼らの作品でランウェイの幕開けを飾ります。いずれの作品も、Maison Stéphane Rollandと共同で開発し、Gratacósから寄贈された生地を使って仕立てたものです。この取り組みは、オートクチュールの革新は次世代に力を与えることから始まるというRolland氏とBBFWの共通の信念を反映しています。

Lady Gaga、Celine Dion、Beyoncé、Jennifer Lopez、そして彼のミューズでありランウェイの常連でもあるNieves Álvarezなどのアイコン的存在から称賛されるRolland氏は、彫刻的なクチュール、建築的な精密さ、演劇的な優雅さの熟練度が高く評価されているデザイナーです。彼のBBFWへの参加は、Haute Coutureを世界規模で文化と美を形作り続ける生きた芸術として位置付けるというイベントの使命を再確認させるものです。

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2800752/Stephane_Albasari.jpg

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/659718/5572585/Fira_Barcelona_Logo.jpg

SOURCE Fira de Barcelona