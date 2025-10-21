La alta costura de Stéphane Rolland iluminará el décimo aniversario de la Barcelona Bridal Night

BARCELONA, España, 21 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- La alta costura de Stéphane Rolland será la protagonista del 10.º aniversario de la Barcelona Bridal Night, la gala emblemática de la Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW) 2026, lo que será el primer desfile del modisto parisino en España. Miembro distinguido de la Chambre Syndicale de la Haute Couture, el Sr. Rolland presentará una muestra especial que combina piezas retrospectivas con 20 nuevas creaciones exclusivas diseñadas expresamente para esta ocasión. En total, 80 atuendos de alta costura, distribuidos en partes iguales entre novias, noche y alfombra roja, celebrarán su visión de la moda como escultura viva y emoción pura.

El espectáculo tendrá lugar la tarde del 22 de abril en el pabellón 8 de Fira de Barcelona, en Montjuïc, un emblemático espacio art déco construido para la Exposición Internacional de 1929. Su belleza arquitectónica reflejará el característico lenguaje visual del Sr. Rolland, en el que el volumen, la geometría y los diseños espectaculares revelan la alta costura como una forma de expresión cultural y artística. La BBFW, que se celebra del 22 al 26 de abril, es ampliamente reconocida como el epicentro mundial de la moda nupcial, de ceremonia y de alfombra roja, y reúne a más de 400 marcas y alrededor de 40 diseñadores internacionales. La edición de 2026 cobra especial relevancia, ya que Barcelona se convierte en la Capital Mundial de la Arquitectura.

"Es un gran honor presentar mi trabajo en la BBFW", afirmó el Sr. Rolland. "Barcelona comparte con la alta costura la misma devoción por la forma, el volumen y la expresión artística". Su participación sigue los pasos de anteriores estrellas destacadas como Vivienne Westwood, Giambattista Valli, Viktor & Rolf y Elie Saab, lo que refuerza el compromiso de BBFW con la excelencia artística y su liderazgo cultural en la escena internacional.

Fiel a su compromiso con la formación de futuros talentos, el Sr. Rolland ha invitado a 24 estudiantes de las principales escuelas de moda de Barcelona (IED, ESDI y LCI) a inaugurar la pasarela con sus propias creaciones, desarrolladas en colaboración con Maison Stéphane Rolland y confeccionadas con tejidos donados por Gratacós. Esta iniciativa refleja una convicción compartida entre el Sr. Rolland y BBFW: que la innovación en la alta costura comienza con el empoderamiento de la próxima generación.

Rolland es aclamado por íconos como Lady Gaga, Celine Dion, Beyoncé, Jennifer López y Nieves Álvarez, su musa y habitual presencia en las pasarelas, y es reconocido por su maestría en la alta costura escultural, su precisión arquitectónica y su elegancia escénica. Su llegada a la BBFW reafirma la misión del evento: posicionar la alta costura como una forma de arte viva que sigue dando forma a la cultura y la belleza a escala mundial.

