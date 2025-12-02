Alimentaria+Hostelco fortalece sua liderança internacional com um aumento de 41% nas ofertas globais

BARCELONA, Espanha, 2 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Alimentaria+Hostelco, a principal plataforma internacional de alimentos, bebidas, serviços de alimentação e equipamentos de hospitalidade, e uma das principais referências internacionais para o setor, retornará ao local Gran Via da Fira de Barcelona de 23 a 26 de março de 2026, com um aumento de 41% no espaço de participação internacional em comparação com a edição anterior. Mais de 3.300 empresas participarão como expositoras, incluindo quase 1.000 empresas internacionais de mais de 70 países, com representação particularmente forte dos mercados europeu, asiático e latino-americano.

Alimentaria ranks among the top food industry events in Europe.

Faltando pouco mais de quatro meses para Alimentaria+Hostelco 2026, quase 1.000 empresas internacionais já confirmaram sua participação. Eles representam mais de 30% de todos os expositores e representam um aumento de 11% em comparação com a edição anterior. Além disso, o espaço de exposição destinado a essas empresas está aumentando em 41%.

A Itália lidera novamente a participação internacional com mais de 200 empresas. Depois da Itália, os países com o maior número de expositores serão a Polónia, a China, a Turquia, a Alemanha, a Bélgica, Portugal, a França, os Países Baixos e a Grécia.

De acordo com J. Antonio Valls, diretor-gerente da Alimentaria Exhibitions, empresa da Fira de Barcelona organizadora da Alimentaria+Hostelco, "O aumento da participação internacional confirma que a feira continua sendo uma referência global, capaz de atrair os principais produtores e exportadores do mundo e gerar novas oportunidades de negócios para a indústria de alimentos como um todo".

A Alimentaria+Hostelco estima que 25% dos mais de 110 mil visitantes esperados para a próxima edição virão do exterior. Para promover oportunidades de negócios em mercados estrangeiros, o evento conta com um importante programa de convites para compradores, por meio do qual reunirá mais de 1.500 importadores, distribuidores, diretores e gerentes de compras internacionais de mais de 80 países de importância estratégica para os expositores.

O programa visa conectar os principais tomadores de decisão do setor: importadores, distribuidores e operadores Horeca em hotéis, restaurantes, varejo, cruzeiros e serviços de viagens, tanto na Espanha quanto internacionalmente. Uma das principais características do evento são as reuniões de matchmaking entre compradores e expositores convidados, que são esperadas para 14.000.

Além disso, o evento receberá compradores e importadores dos Estados Unidos, México, China e Hong Kong, Canadá, Reino Unido, Holanda, Coreia do Sul, Cingapura, Alemanha e Chile, seguidos pelos principais mercados de destino das exportações espanholas na Europa e na América Latina.

