A Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que suas reservas de ETH atingiram 4,596 milhões de tokens, e que suas reservas totais em criptomoedas e dinheiro somam US$ 11,5 bilhões

Em 15 de março de 2026, às 19h ET, as participações em criptomoedas da Empresa eram compreendidas por 4.595.562 ETH a US$ 2.185 por ETH (NASDAQ: COIN), 196 Bitcoin (BTC), US$ 200 milhões na Beast Industries, US$ 83 milhões na Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") e um total de US$ 1,2 bilhão em caixa. As reservas de ETH da Bitmine representam 3,81% da oferta total de ETH (120,7 milhões de ETH).

"Desde o início do conflito com o Irã, os preços das criptomoedas registraram retornos acima do mercado, e o Ethereum superou o S&P 500 em 2.450 pontos-base. Isso é uma superação significativa em apenas duas semanas", disse Thomas "Tom" Lee, presidente da Bitmine.

"Na nossa visão, a alta do petróleo está despertando preocupações sobre uma desaceleração do crescimento da economia global. E quando os investidores se preocupam com o crescimento, eles compram ativos de crescimento tecnológico, incluindo MAG7, empresas de software e criptomoedas. Como mostra o gráfico abaixo, as criptomoedas apresentam forte correlação com ações de software", continuou Lee.

Na última semana, a Bitmine executou duas movimentações estratégicas. Primeiro, a Bitmine expandiu sua posição estratégica na Eightco (ticker: $ORBS), um investimento classificado como "moonshot", com US$ 80 milhões adicionais (link aqui). A ORBS adquiriu US$ 50 milhões na OpenAI e US$ 25 milhões na Beast Industries. "ORBS é atualmente a única ação de capital aberto que oferece exposição direta à OpenAI. O IPO da OpenAI é muito aguardado em 2026, e investidores agora podem acessar essa exposição direta via ORBS. Além disso, vemos muita sinergia entre a worldchain (prova de ser humano), a principal plataforma de IA (OpenAI) e o grande criador de conteúdo do mundo, Mr. Beast. A Eightco está trazendo a ARK, de Cathie Wood, como consultora estratégica, aumentando ainda mais o apelo da ORBS."

Em segundo lugar, a Bitmine adquiriu 5.000 ETH da Ethereum Foundation (EF, link aqui), apoiando suas operações principais. "A Bitmine adquiriu o ETH para demonstrar nosso apoio aos objetivos e operações da EF e permitiu que o EF levantasse capital sem precisar vender seu ETH no mercado aberto."

"A Bitmine aumentou o ritmo de aquisições de ETH nas últimas duas semanas, alinhado ao nosso cenário-base de que o ETH está na fase final do 'mini inverno das criptomoedas'. Na última semana, adquirimos 60.999 ETH, comparado a uma média de 45 mil a 50 mil semanais recentemente", declarou Lee.

Em 15 de março de 2026, o total de ETH apostado pela Bitmine era de 3.040.515 (US$ 6,6 bilhões a US$ 2.185 por ETH). "A Bitmine realiza mais staking de ETH do que qualquer outra entidade global. Em escala (quando o ETH da Bitmine está totalmente staking pela MAVAN e seus parceiros de staking), as recompensas do ETH são de US$ 272 milhões por ano (usando o rendimento BMNR de 2,81% em 7 dias)", afirmou Lee.

"As receitas anuais de staking atualmente são de US$ 180 milhões. E esses 3,0 milhões de ETH representam cerca de 66% dos 4,6 milhões de ETH mantidos pela Bitmine. A CESR (Taxa de Staking Composta de Ethereum, administrado pela Quatrefoil) é de 2,79%, enquanto as próprias operações de staking da Bitmine geraram um rendimento de 7 dias de 2,81% (anualizado). A empresa continua avançando com a solução de staking The Made in America VAlidator Network (MAVAN). Esta será uma infraestrutura de staking segura e de excelência, com lançamento previsto para o início de 2026. Atualmente, a Bitmine trabalha com três provedores de staking enquanto se prepara para lançar a MAVAN em 2026", acrescentou Lee.

As participações em criptomoeda da Bitmine ocupam o 1º lugar em tesouraria de Ethereum e o 2º lugar em tesouraria global, atrás da Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que possui 738.731 BTC avaliados em US$ 53 bilhões. A Bitmine permanece como a maior detentora de ETH no mundo.

A Bitmine é uma das ações mais negociadas nos EUA. De acordo com dados da Fundstrat, a ação tem um volume médio diário de dólares de US$ 1,0 bilhão (média de 5 dias, em 13 de março de 2026), ficando na posição nº 105 nos EUA, atrás da Nike (posição nº 104) e à frente da Starbucks (posição nº 106) entre 5.704 ações listadas nos EUA (statista.com e a pesquisa da Fundstrat).

A Lei GENIUS e o Projeto Cripto da Comissão de Valores Mobiliários (a "SEC") são tão transformadores para os serviços financeiros em 2025 quanto a ação de 15 de agosto de 1971, encerrando Bretton Woods e desvinculando o dólar do padrão-ouro há 54 anos. Esse evento de 1971 foi o catalisador para a modernização de Wall Street, criando os icônicos titãs de Wall Street e os canais financeiros e de pagamento de hoje. Esses ativos provaram ser investimentos mais eficientes que o ouro.

A mensagem do presidente pode ser acessada na íntegra aqui: https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

A apresentação de resultados do ano fiscal completo de 2025 e a apresentação corporativa podem ser acessadas aqui: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para se manter informado, inscreva-se aqui: https://Bitminetech.io/contact-us/

Sobre a Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) é uma empresa de mineração de Bitcoin com operações nos EUA. Além da mineração, a companhia direciona seu capital excedente para se tornar a principal tesouraria baseada em Ethereum do mundo, adotando uma estratégia de ativos digitais voltada a investidores institucionais e participantes do mercado público. Guiada pela filosofia denominada "alquimia dos 5%", a empresa mantém o ETH como seu principal ativo de reserva. Para isso, a Bitmine explora atividades nativas do ecossistema Ethereum, como staking e mecanismos de finanças descentralizadas (DeFi). No primeiro trimestre de 2026, a empresa lançará a MAVAN (Made-in America VAlidator Network), uma infraestrutura dedicada de staking para ativos Bitmine.

Para saber mais, siga no X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

https://x.com/bmnrintern

Declarações prospectivas

Este comunicado contém informações classificadas como "declarações prospectivas". Afirmações neste material que não se referem estritamente a fatos históricos devem ser entendidas como projeções ou expectativas sobre o futuro, e, portanto, envolvem riscos e incertezas. Em particular, o documento inclui declarações relacionadas ao progresso e à possível concretização dos objetivos da BitMine no que diz respeito à aquisição de Ethereum e às atividades de staking, ao potencial de valorização de longo prazo do Ethereum, bem como à continuidade da expansão da estratégia de tesouraria baseada nesse ativo e aos benefícios que essa estratégia pode trazer para a Companhia. Ao avaliar essas declarações prospectivas, é importante considerar diversos fatores, incluindo a capacidade da Bitmine de acompanhar a evolução tecnológica e mudanças nas demandas do mercado, sua habilidade de financiar operações atuais, incluindo a estratégia de tesouraria em Ethereum e possíveis iniciativas futuras, o ambiente competitivo em que a empresa atua, e o comportamento futuro dos valores de Bitcoin e Ethereum. Os resultados e desempenhos reais podem diferir significativamente daqueles indicados nessas declarações prospectivas. As declarações prospectivas estão sujeitas a diversas condições, muitas das quais estão fora do controle da Bitmine, incluindo aquelas estabelecidas na seção de Fatores de Risco do Formulário 10-K da Bitmine apresentada à SEC em 21 de novembro de 2025, bem como em todas as outras apresentações da SEC, conforme alteradas ou atualizadas periodicamente. Cópias dos documentos e relatórios enviados pela Bitmine à SEC estão disponíveis em www.sec.gov. A Bitmine não assume obrigação de atualizar ou revisar essas declarações após a data deste comunicado, exceto quando exigido por lei.

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FONTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.