Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annuncia che le partecipazioni in ETH raggiungono i 4,596 milioni di token, e che le partecipazioni totali in criptovalute e contanti ammontano a 11,5 miliardi di dollari

Al 15 marzo 2026 alle 19:00 ET, le partecipazioni in criptovalute della Società comprendono 4.595.562 ETH al prezzo di 2.185 dollari per ETH (NASDAQ: COIN), 196 Bitcoin (BTC), una partecipazione di 200 milioni di dollari in Beast Industries, una partecipazione di 83 milioni di dollari in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshot") e una liquidità totale pari a 1,2 miliardi di dollari. Le partecipazioni di Bitmine in ETH rappresentano il 3,81% dell'offerta di ETH (pari a 120,7 milioni di ETH).

"Dall'inizio della guerra con l'Iran, i prezzi delle criptovalute hanno registrato performance superiori alla media, e Ethereum ha sovraperfomato l'indice S&P 500 di 2.450 punti base." Si tratta di una sovraperformance significativa in sole due settimane", ha dichiarato Thomas "Tom" Lee, presidente di Bitmine.

"A nostro avviso, l'aumento del prezzo del petrolio sta generando timori di un rallentamento della crescita economica globale". E quando gli investitori temono un rallentamento, acquistano "titoli in crescita" tra cui MAG7, software e criptovalute. Come illustra il grafico riportato di seguito, le criptovalute si muovono di pari passo ai titoli software", ha proseguito Lee.

Nell'ultima settimana, Bitmine ha inoltre realizzato due operazioni strategiche. In primo luogo, Bitmine ha aumentato l'investimento nell'attuale "progetto ambizioso" Eightco (ticker: $ORBS) apportando altri 80 milioni di dollari (link qui). ORBS ha acquisito una partecipazione azionaria di 50 milioni di dollari in OpenAI e una partecipazione azionaria di 25 milioni di dollari in Beast Industries. "ORBS è, al momento, l'unico titolo quotato in borsa al mondo a offrire agli investitori un'esposizione diretta a OpenAI". OpenAI prevede di lanciare un'IPO nel 2026, un'operazione molto attesa, e gli investitori possono già oggi ottenere un'esposizione diretta tramite ORBS. Inoltre, rileviamo forti sinergie tra WorldChain (Proof of Human), la piattaforma di IA leader del settore (OpenAI) e il più grande creatore di contenuti al mondo, Mr. Beast. Eightco collabora con ARK, la società di Cathie Wood, in veste di consulente strategico, aumentando ulteriormente l'attrattiva di ORBS".

In secondo luogo, Bitmine ha acquisito 5.000 ETH dalla Ethereum Foundation (EF, link qui) consentendo a quest'ultima di finanziare le proprie attività principali. "Bitmine ha acquisito gli ETH per dimostrare il proprio supporto agli obiettivi e alle attività di EF permettendole di raccogliere capitali senza dover vendere i propri ETH sul mercato aperto".

"Nelle ultime due settimane, Bitmine ha lievemente incrementato il ritmo degli acquisti di ETH, dato che la nostra ipotesi di base è che ETH si trovi nelle fasi finali del "mini-inverno delle criptovalute". "Nell'ultima settimana, abbiamo acquisito 60.999 ETH, rispetto a una media settimanale di 45.000-50.000 unità registrata di recente", ha dichiarato Lee.

Al 15 marzo 2026, il totale di ETH in staking su Bitmine era pari a 3.040.515 (6,6 miliardi di dollari, considerando un prezzo di 2.185 dollari per ETH). "Bitmine ha puntato più ETH di qualsiasi altra entità al mondo. "Su larga scala (quando l'ETH di Bitmine è totalmente in staking da parte di MAVAN e dei suoi partner di staking), si stima che i rendimenti da staking di ETH saranno pari a 272 milioni di dollari all'anno (con un rendimento BMNR a 7 giorni del 2,81%)", ha dichiarato Lee.

"I ricavi annuali derivanti dallo staking sono attualmente pari a 180 milioni di dollari". Questi 3,0 milioni di ETH costituiscono circa il 66% dei 4,6 milioni di ETH detenuti da Bitmine. Il CESR (Composite Ethereum Staking Rate, amministrato da Quatrefoil) è pari al 2,79%, mentre le operazioni di staking di Bitmine hanno generato un rendimento a 7 giorni del 2,81% (annualizzato). Continuiamo a fare progressi sulla nostra soluzione di staking nota come Made in America VAlidator Network (MAVAN). Essa sarà la soluzione "best-in-class", che offre un'infrastruttura di staking sicura e sarà implementata all'inizio del calendario 2026. "Bitmine sta, al momento, collaborando con 3 fornitori di staking, mentre la società si prepara a lanciare MAVAN nel 2026" ha continuato Lee.

Le partecipazioni in criptovalute di Bitmine sono al primo posto nella classifica delle tesorerie Ethereum e al secondo posto nella classifica delle tesorerie globali, dietro Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), che detiene 738.731 BTC per un valore di 53 miliardi di dollari. Bitmine rimane la più grande tesoreria ETH al mondo.

Bitmine è uno dei titoli azionari più negoziati negli Stati Uniti. Secondo i dati di Fundstrat, il titolo ha registrato un volume medio giornaliero di negoziazioni pari a 1,0 miliardi di dollari (media a 5 giorni, al 13 marzo 2026), classificandosi al 105° posto negli Stati Uniti, dietro Nike (104° posto) e davanti a Starbucks (106° posto) tra 5.704 titoli quotati negli Stati Uniti (statista.com e ricerca di Fundstrat).

Nel 2025, il GENIUS Act e il Project Crypto della Securities and Exchange Commission ("SEC") rappresentano, per i servizi finanziari, una trasformazione pari a quella determinata dall'azione intrapresa dagli Stati Uniti il 15 agosto 1971, che pose fine al sistema di Bretton Woods e al gold standard del dollaro statunitense 54 anni fa. L'evento del 1971 fu il catalizzatore della modernizzazione di Wall Street, dando vita agli iconici titani di Wall Street e alle infrastrutture finanziarie e di pagamento odierne. Tali investimenti si sono rivelati più efficaci dell'oro.

Il messaggio del Presidente è disponibile qui: https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentazione degli utili dell'intero esercizio 2025 e la presentazione aziendale sono disponibili qui: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Per tutti gli aggiornamenti, è possibile registrarsi all'indirizzo: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informazioni su Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) è un miner di Bitcoin con attività negli Stati Uniti. L'azienda sta utilizzando il capitale in eccesso per diventare la principale società di tesoreria Ethereum al mondo, con una strategia innovativa di asset digitali per investitori istituzionali e partecipanti al mercato pubblico. Guidata dalla filosofia "alchemy of 5%", la Società si impegna a utilizzare ETH come principale asset di riserva di tesoreria, sfruttando attività a livello di protocollo nativo, tra cui meccanismi di staking e finanza decentralizzata. Nel primo trimestre 2026, la società lancerà MAVAN (Made-in America VAlidator Network), un'infrastruttura di staking dedicata per gli asset Bitmine.

Per ulteriori informazioni, seguiteci su X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

https://x.com/bmnrintern

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni che costituiscono "dichiarazioni previsionali". Le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa che non sono puramente storiche sono dichiarazioni previsionali che comportano rischi e incertezze. Il presente documento contiene, nello specifico, dichiarazioni previsionali relative al progresso e al raggiungimento degli obiettivi della Società in materia di acquisizione e staking di ETH, al valore a lungo termine di Ethereum, alla crescita e al progresso continui della strategia di tesoreria Ethereum della Società e ai vantaggi applicabili alla Società. Nel valutare queste dichiarazioni previsionali, di devono prendere in considerazione vari fattori, tra cui la capacità di Bitmine di stare al passo con le nuove tecnologie e le mutevoli esigenze del mercato; la capacità di Bitmine di finanziare la sua attività attuale, le operazioni di tesoreria Ethereum e le attività future proposte; il contesto competitivo dell'attività di Bitmine; e il valore futuro di Bitcoin ed Ethereum. I risultati futuri effettivi potrebbero differire notevolmente da quelli espressi nelle dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a numerose condizioni, molte delle quali esulano dal controllo di Bitmine, comprese quelle indicate nella sezione "Fattori di rischio" del modulo 10-K di Bitmine depositato presso la SEC il 21 novembre 2025, nonché in tutti gli altri documenti depositati presso la SEC, modificati o aggiornati di volta in volta. Le copie dei documenti depositati da Bitmine presso la SEC sono disponibili sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. Bitmine non si assume alcun obbligo di aggiornare le presenti dichiarazioni in caso di revisioni o modifiche successive alla data di pubblicazione del presente comunicato, salvo nei casi previsti dalla legge.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2934243/Bitmine_Immersion_Technologies_Update.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2934242/Bitmine_Immersion_Technologies_War.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2934239/Bitmine_Immersion_Technologies_eth.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2934240/Bitmine_Immersion_Technologies_crypto.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2934241/Bitmine_Immersion_Technologies_holdings.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2905041/Bitmine_Logo.jpg