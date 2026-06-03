BitMine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que suas participações em ETH somam 5,42 milhões de tokens e que o total em criptomoedas e caixa é de US$ 11,6 bilhões

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Bitmine Immersion Technologies, Inc.

03 jun, 2026, 21:05 GMT

A BitMine detém mais de 4,49% do total de 120,7 milhões de moedas ETH

A Bitmine já percorreu 90% do caminho para a "Alquimia dos 5%" em apenas 11 meses

O Ethereum continua a se beneficiar dos ventos favoráveis duplos de Wall Street tokenizando na blockchain e dos sistemas de IA agêntica que cada vez mais precisam de blockchains públicas e neutras

A Bitmine possui 4.718.677 ETH em staking, representando US$ 9,5 bilhões ao preço de US$ 2.003 por ETH

MAVAN (Made in America Validator Network) é um destino de referência em staking de Ethereum para investidores da BMNR e institucionais, com foco em segurança, desempenho e resiliência

A Bitmine possui US$ 93 milhões em ações da Eightco, atualmente uma das poucas ações cotadas em bolsa no mundo a oferecer aos investidores exposição indireta à OpenAI

O total de ativos da BitMine, incluindo cripto, caixa e "moonshots", atinge US$ 11,6 bilhões, com 5,42 milhões de ETH, US$ 446 milhões em caixa e outras participações em criptomoedas

A Bitmine lidera entre seus pares de tesouraria de criptomoedas tanto pela velocidade de aumento do NAV por ação quanto pela alta liquidez de trading das ações da BMNR

A BitMine é a 225ª ação mais negociada nos EUA, com uma média de US$ 628 milhões por dia (média de 4 dias)

A Bitmine continua apoiada por um grupo de investidores institucionais de destaque, incluindo Cathie Wood da ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital e o investidor individual Thomas "Tom" Lee, para apoiar a meta da Bitmine de adquirir 5% do ETH

NORWALK, Connecticut, 3 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) A Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" ou a "Empresa"), uma empresa da rede Bitcoin e Ethereum com foco na acumulação de criptomoedas para investimento de longo prazo, anunciou hoje que suas reservas de criptoativos + dinheiro total + "moonshots" participações totalizando US$ 11,6 bilhões.

Atualização semanal da Bitmine
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STAKING: A BMNR agora está fazendo staking de mais de 4,7 milhões de ETH
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ALCHEMY de 5%: BMNR classificada em nº 225 por volume médio diário em dólares
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Em 31 de maio de 2026, às 14h00 (ET), as ações em criptomoedas da empresa eram compostas por 5.416.901 ETH a US$ 2.003 por ETH (Coinbase NASDAQ: COIN), 203 Bitcoins (BTC), participação de US$ 180 milhões na Beast Industries, US$ 93 milhões na Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") e caixa total de US$ 446 milhões. As participações de ETH da Bitmine representam 4,49% da oferta de ETH (de 120,7 milhões de ETH).

Em 11 de maio de 2026, a Bitmine divulgou a mais recente Mensagem do Presidente (link aqui) referente a maio de 2026.

"Na última semana, adquirimos 26.497 ETH. Em nossa opinião, os preços do ETH não estão refletindo o fortalecimento dos fundamentos do Ethereum, mas, por outro lado, isso não nos surpreende, já que estamos nos estágios iniciais da primavera das criptomoedas. Esperamos que a Bitmine alcance a 'alquimia dos 5%' em algum momento de 2026", afirmou Thomas "Tom" Lee, presidente da Bitmine.

A Bitmine lançou recentemente a MAVAN (Made in American VAlidator Network), plataforma de staking em nível institucional. Embora a MAVAN tenha sido inicialmente desenvolvida para dar suporte ao próprio fundo de Ethereum da BitMine, ela pretende se expandir para atender investidores institucionais, custodiantes e parceiros do ecossistema que buscam a melhor infraestrutura de staking do mercado. Uma parte do ETH da Bitmine já está em staking na plataforma MAVAN.

Em 31 de maio de 2026, o total de ETH em staking da Bitmine era de 4.718.677 (US$ 9,5 bilhões a US$ 2.003 por ETH). "A BitMine realizou mais staking de ETH do que qualquer outra entidade no mundo. Em escala (quando todo o ETH da Bitmine estiver em staking pela MAVAN e seus parceiros de staking), a recompensa projetada de staking em ETH é de US$ 296 milhões anuais (usando o rendimento BMNR de 7 dias de 2,73%)", declarou Lee.

"As receitas anualizadas de staking agora são de US$ 258 milhões. E esses 4,7 milhões de ETH representam mais de 87% dos 5,42 milhões de ETH detidos pela Bitmine. As próprias operações de staking da Bitmine geraram um rendimento de 7 dias de 2,73% (anualizado)", continuou Lee.

A BitMine reina atualmente como a tesouraria nº 1 de Ethereum e a 2ª maior tesouraria global, atrás apenas da Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que, segundo relatos, possui 843.738 BTC avaliados em US$ 62 bilhões. A Bitmine continua sendo a maior tesouraria de ETH do mundo. 

A Bitmine é uma das ações mais negociadas nos EUA. De acordo com dados da Fundstrat, a ação tem um volume médio diário de dólares de US$ 628 milhões (média de 4 dias, em 29 de maio de 2026), ficando na posição nº 225 nos EUA, atrás da Marathon Petroleum (posição nº 224) e à frente da Blackstone (posição nº 226) entre 5.704 ações listadas nos EUA (statista.com e a pesquisa da Fundstrat).

A administração da Bitmine acredita que a Lei GENIUS e o Projeto Crypto da Comissão de Valores Mobiliários (a "SEC") serão tão transformadores para os serviços financeiros em 2025 quanto a decisão dos Estados Unidos, em 15 de agosto de 1971, de pôr fim ao Sistema de Bretton Woods e desvinculando o dólar americano do padrão-ouro há 54 anos. Este evento de 1971 foi o catalisador da modernização de Wall Street, criando os icônicos titãs de Wall Street e os sistemas financeiros e de pagamentos atuais. Esses ativos se mostraram investimentos superiores ao ouro.

A mensagem do presidente pode ser acessada na íntegra aqui: https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

A apresentação de resultados do ano fiscal completo de 2025 e a apresentação corporativa podem ser acessadas aqui: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para se manter informado, inscreva-se em: https://Bitminetech.io/contact-us/

Sobre a BitMine
BitMine (NYSE: BMNR) é uma mineradora de Bitcoin com operações nos EUA. A empresa está direcionando seu capital excedente para tornar-se a principal tesouraria de Ethereum do mundo, implementando uma estratégia inovadora de ativos digitais voltada para investidores institucionais e participantes do mercado público. Guiada por sua filosofia da "alquimia dos 5%", a Empresa está comprometida com o ETH como seu principal ativo de reserva de tesouro, aproveitando atividades nativas em nível de protocolo, incluindo staking e mecanismos de finanças descentralizadas. A Empresa lançou a MAVAN (Made-in America VAlidator Network), uma infraestrutura dedicada de staking para os ativos da Bitmine, em 2026.

Para mais informações, siga-nos no X:
https://x.com/bitmnr
https://x.com/fundstrat

Declarações prospectivas
Este comunicado contém informações classificadas como "declarações prospectivas". As declações contidas neste comunicado à imprensa que não sejam de natureza estritamente histórica constituem declarações prospectivas e envolvem riscos e incertezas. Este documento contém, especificamente, declarações prospectivas relativas a: (i) o progresso e o cumprimento das metas da Empresa no que diz respeito à aquisição de ETH, incluindo a iniciativa "Alquimia dos 5%" e a expectativa de que a Bitmine alcance essa meta em algum momento de 2026; (ii) as expectativas da Empresa em relação ao mercado de criptomoedas, incluindo a convicção de que a Ethereum continua a se beneficiar de dois fatores favoráveis: a tokenização de Wall Street na blockchain e os sistemas de IA autônomos que necessitam cada vez mais de blockchains públicas e neutras; (iii) o crescimento e o avanço contínuos da estratégia de tesouraria da Empresa em relação à Ethereum e os benefícios aplicáveis à Empresa; (iv) a estratégia de acumulação de ativos digitais da Empresa e as operações de staking, incluindo o MAVAN, sua expansão planejada para atender investidores institucionais, custodiantes e parceiros do ecossistema que buscam a melhor infraestrutura de staking da categoria, e receitas anuais projetadas de staking de US$ 258 milhões e recompensas de staking projetadas de US$ 296 milhões em base anualizada (quando o ETH estiver totalmente staked); (v) declarações relativas aos benefícios da tokenização de Wall Street na blockchain e aos sistemas de IA autônoma que necessitam cada vez mais de blockchains públicas e neutras; (vi) a convicção da administração de que a Lei GENIUS e o Projeto Crypto da SEC são tão transformadores para os serviços financeiros quanto a ação dos EUA em 15 de agosto de 1971 que pôs fim ao sistema de Bretton Woods e ao padrão-ouro do dólar americano; (vii) a caracterização da Empresa de que os preços do ETH não refletem o fortalecimento dos fundamentos do Ethereum; e (viii) a caracterização da Empresa das condições de mercado como os estágios iniciais da "primavera das criptomoedas". Ao avaliar essas declarações prospectivas, é necessário considerar vários fatores, incluindo: a capacidade da Bitmine de acompanhar novas tecnologias e necessidades do mercado em mudança; a capacidade da Bitmine de financiar seus negócios atuais, operações de tesouraria do Ethereum, programa de recompra de ações e negócios futuros propostos; o ambiente competitivo dos negócios da Bitmine; condições de mercado que afetam o preço de negociação das ações ordinárias da Companhia; desenvolvimentos regulatórios que afetam ativos digitais, incluindo a promulgação final e implementação de legislações pendentes e iniciativas da SEC; eventos geopolíticos e seu impacto nos mercados de criptomoedas; a volatilidade e imprevisibilidade dos preços dos ativos digitais; e o valor futuro do Bitcoin e Ethereum. Os resultados efetivos e o desempenho futuro podem diferir significativamente daqueles expressos nas declarações prospectivas. As declarações prospectivas estão sujeitas a várias condições, muitas fora do controle da BitMine, incluindo as listadas na seção "Fatores de Risco" do Formulário 10-K arquivado na SEC em 21 de novembro de 2025, assim como em quaisquer outros documentos apresentados à SEC, conforme atualizados ou alterados periodicamente. Cópias dos documentos apresentados pela Bitmine à SEC estão disponíveis no site da própria SEC, no endereço www.sec.gov. A Bitmine não assume nenhuma obrigação de atualizar essas declarações para revisões ou alterações após a data deste comunicado, exceto quando exigido por lei.

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FONTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.

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