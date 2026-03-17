Bitmine Immersion Technologies (BMNR) Umumkan Kepemilikan ETH Mencapai 4,596 Juta Token dan Total Kepemilikan Kripto Maupun Total Uang Tunai Sebesar $11,5 Miliar

Pada tanggal 15 Maret 2026 jam 19.00 ET, kepemilikan kripto Bitmine terdiri dari 4.595.562 ETH dengan harga $2.185 per ETH (NASDAQ: COIN), 196 Bitcoin (BTC), $200 juta saham di Beast Industries, $83 juta saham di Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") dan uang tunai sebesar $1,2 miliar. Kepemilikan ETH Bitmine adalah 3,81% dari pasokan ETH (120,7 juta ETH).

"Sejak perang Iran dimulai, harga kripto lebih unggul dan Ethereum telah mengungguli S&P 500 hingga 2.450bp. Kinerja ini sangat berarti dalam waktu dua minggu saja," kata Thomas "Tom" Lee, Chairman Bitmine.

"Menurut kami, peningkatan harga minyak memicu kekhawatiran akan melambatnya pertumbuhan ekonomi global. Ketika investor mengkhawatirkan pertumbuhan, mereka membeli 'saham pertumbuhan' seperti MAG7, perangkat lunak, dan kripto. Sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini, kripto bergerak seiring dengan saham perangkat lunak," lanjut Lee.

Minggu lalu, Bitmine juga mengambil dua langkah strategis. Pertama, Bitmine menambah investasi yang ada pada "moonshot" Eightco (ticker: $ORBS) sebesar $80 juta (tautan di sini). ORBS mengakuisisi saham ekuitas senilai $50 juta di OpenAI dan $25 juta di Beast Industries. "Kini ORBS adalah satu-satunya saham yang tercatat di bursa publik di dunia yang memberikan investor eksposur langsung ke OpenAI. OpenAI akan melakukan IPO pada tahun 2026 dan sekarang investor bisa mendapatkan eksposur langsung melalui ORBS. Selain itu, kami melihat banyak sinergi antara worldchain (proof of human), platform AI terkemuka (OpenAI), dan pembuat konten yang hebat di dunia, Mr. Beast. Eightco menunjuk ARK milik Cathie Wood sebagai penasihat strategis agar semakin meningkatkan daya tarik ORBS."

Kedua, Bitmine mengakuisisi 5.000 ETH dari Ethereum Foundation (EF) tautan di sini) agar EF dapat mendanai pengoperasian intinya. "Bitmine mengakuisisi ETH untuk mendukung tujuan maupun pengoperasian EF dan memungkinkan EF mendapat modal tanpa harus menjual ETH-nya di pasar terbuka."

"Bitmine sedikit meningkatkan laju pembelian ETH dalam dua pekan terakhir, karena skenario dasar kami adalah ETH berada di tahap akhir 'koreksi singkat pasar kripto'. Dalam seminggu terakhir, kami mengakuisisi 60.999 ETH dibandingkan rata-rata 45.000 hingga 50.000 ETH per minggu baru-baru ini," kata Lee.

Tanggal 15 Maret 2026, total saham ETH Bitmine mencapai 3.040.515 ($6,6 miliar dengan harga $2.185 per ETH). "Bitmine telah melakukan staking lebih banyak ETH dibanding entitas lainnya di seluruh dunia. Dalam skala besar (setelah ETH Bitmine di-staking seluruhnya oleh MAVAN dan mitra staking-nya), imbalan staking ETH adalah $272 juta per tahun (menggunakan yield BMNR 7 hari sebesar 2,81%)," kata Lee.

"Saat ini pendapatan staking setahun mencapai $180 juta. 3 juta ETH ini adalah sekitar 66% dari 4,6 juta ETH yang dimiliki Bitmine. CESR (Composite Ethereum Staking Rate, dikelola oleh Quatrefoil) sebesar 2,79%, sementara operasi staking Bitmine membuahkan yield sebesar 2,81% dalam 7 hari (tahunan). "Solusi staking kami terus mencapai kemajuan, yaitu The Made in America Validator Network (MAVAN). Solusi ini adalah yang 'terbaik di kelasnya,' menawarkan infrastruktur staking yang aman dan akan digunakan pada awal tahun 2026. Saat ini Bitmine bekerja sama dengan 3 penyedia staking sebelum meluncurkan MAVAN pada tahun 2026," kata Lee.

Kepemilikan kripto Bitmine menduduki treasury Ethereum no. 1 dan treasury global No. 2 setelah Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), yang memiliki 738.741 BTC senilai $53 miliar. Bitmine tetap menjadi treasury ETH terbesar di dunia.

Bitmine menjadi salah satu saham yang paling banyak diperdagangkan di A.S. Menurut data Fundstrat, saham ini telah diperdagangkan dengan volume dolar harian rata-rata sebesar $1 miliar (rata-rata 5 hari, per 13 Maret 2026), berada di peringkat ke-105 di A.S. setelah Nike (peringkat ke-104) dan di atas Starbucks (peringkat ke-106) di antara 5.704 saham yang tercatat di A.S. (statista.com dan riset Fundstrat).

GENIUS Act dan Project Crypto Securities and Exchange Commission ("SEC") mengubah layanan keuangan pada tahun 2025 seperti halnya tindakan A.S. pada tanggal 15 Agustus 1971, yang mengakhiri Bretton Woods dan USD pada standar emas 54 tahun yang lalu. Peristiwa tahun 1971 ini memicu perubahan modernisasi Wall Street sehingga menciptakan raksasa Wall Street yang ikonik dan jalur keuangan serta jalur pembayaran saat ini. Hal ini terbukti menjadi investasi yang lebih baik dibanding emas.

Tentang Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) adalah penambang Bitcoin yang beroperasi di AS. Bitmine menggunakan kelebihan modalnya untuk menjadi perusahaan Treasury Ethereum terkemuka di dunia, dengan menerapkan strategi aset digital yang inovatif untuk investor institusi dan pelaku pasar publik. Berpedoman pada filosofi "alchemy 5%," Bitmine berkomitmen agar ETH menjadi aset cadangan treasury utama, dengan memanfaatkan aktivitas tingkat protokol asli termasuk staking dan mekanisme keuangan terdesentralisasi. Perusahaan akan meluncurkan MAVAN (Made-in America Validator Network), sebuah infrastruktur staking khusus untuk aset Bitmine, pada Kuartal 1 tahun 2026.

Pernyataan Berpandangan Ke Depan

Siaran pers ini berisi "pernyataan berpandangan ke depan." Pernyataan dalam siaran pers ini yang tidak murni bersifat sejarah merupakan pernyataan berpandangan ke depan yang mengandung risiko dan ketidakpastian. Dokumen ini secara khusus berisi pernyataan berpandangan ke depan mengenai kemajuan dan pencapaian tujuan Perusahaan terkait akuisisi dan staking ETH, nilai jangka panjang Ethereum, pertumbuhan berkelanjutan dan kemajuan strategi treasury Ethereum milik Perusahaan, dan manfaat yang berlaku bagi Perusahaan. Saat mengevaluasi pernyataan berpandangan ke depan ini, Anda harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kemampuan Bitmine dalam mengimbangi teknologi baru dan kebutuhan pasar yang berubah; kemampuan Bitmine untuk membiayai bisnis saat ini, pengoperasian treasury Ethereum, dan usulan bisnis di masa depan; lingkungan kompetitif dalam bisnis Bitmine; dan nilai Bitcoin dan Ethereum di masa mendatang. Hasil kinerja sebenarnya di masa mendatang mungkin berbeda secara material dari yang diungkapkan dalam pernyataan berpandangan ke depan. Pernyataan berpandangan ke depan tergantung pada berbagai kondisi yang sebagian besar berada di luar kendali Bitmine, termasuk yang ditetapkan di bagian Faktor Risiko pada Formulir 10-K Bitmine yang diajukan ke SEC pada tanggal 21 November 2025, dan semua pengajuan lain kepada SEC, sebagaimana telah diubah atau diperbarui setelah beberapa waktu. Salinan pengajuan Bitmine kepada SEC tersedia di situs web SEC di www.sec.gov. Bitmine tidak wajib memperbarui pernyataan ini untuk melakukan revisi atau perubahan setelah tanggal rilis ini, kecuali jika diwajibkan oleh hukum.

