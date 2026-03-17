Bitmine Immersion Technologies (BMNR) maakt bekend dat het 4,596 miljoen ETH-tokens in bezit heeft en dat het totale bezit aan cryptovaluta en contanten 11,5 miljard dollar bedraagt

Vanaf 15 maart 2026 om 19.00 uur ET bestaan de cryptoactiva van het bedrijf uit 4.595.562 ETH tegen een koers van 2.185 dollar per ETH (NASDAQ: COIN), 196 Bitcoin (BTC), een belang van 200 miljoen dollar in Beast Industries, een belang van 83 miljoen dollar in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ('Moonshots') en een totale kaspositie van 1,2 miljard dollar. Het ETH-bezit van Bitmine is 3,81% van het ETH-aanbod (van 120,7 miljoen ETH).

"Sinds het begin van de oorlog met Iran hebben de cryptokoersen beter gepresteerd en heeft Ethereum de S&P 500 met 2.450 basispunten overtroffen. Dit is een betekenisvolle voorsprong in slechts twee weken", aldus Thomas 'Tom' Lee, voorzitter van Bitmine.

Volgens ons leidt een hogere olieprijs tot zorgen over een vertraging van de groei van de wereldeconomie. Wanneer beleggers zich zorgen maken over groei, kopen ze groeiaandelen, waaronder de MAG7, softwareaandelen en crypto. "Zoals de onderstaande grafiek laat zien, beweegt crypto gelijktijdig met softwareaandelen", vervolgde Lee.

In de afgelopen week heeft Bitmine ook twee strategische stappen gezet. Ten eerste verhoogde Bitmine zijn investering in het bestaande 'moonshot'-bedrijf Eightco (ticker: $ORBS) met nog eens 80 miljoen dollar (link hier). ORBS verwierf een aandelenbelang van 50 miljoen dollar in OpenAI en een aandelenbelang van 25 miljoen dollar in Beast Industries. "ORBS is nu het enige beursgenoteerde aandeel ter wereld dat beleggers directe blootstelling aan OpenAI biedt. OpenAI heeft een langverwachte beursgang in 2026 en beleggers kunnen nu via ORBS direct blootstelling krijgen. Bovendien zien wij veel synergie tussen Worldchain (proof of human), het toonaangevende AI-platform OpenAI en 's werelds grootste contentcreator, Mr. Beast. Eightco haalt Cathie Wood's ARK aan boord als strategisch adviseur, wat de aantrekkelijkheid van ORBS verder vergroot."

Ten tweede kocht Bitmine 5.000 ETH van de Ethereum Foundation (EF, link hier), waardoor de EF haar kernactiviteiten kan financieren. "Bitmine kocht de ETH om onze steun voor de doelstellingen en activiteiten van de EF te tonen en de EF in staat te stellen kapitaal op te halen zonder zijn ETH op de open markt te hoeven verkopen."

"Bitmine heeft het tempo van zijn ETH-aankopen in de afgelopen twee weken licht verhoogd, aangezien ons basisscenario is dat ETH zich in de laatste fase van de 'mini-cryptowinter' bevindt. In de afgelopen week hebben we 60.999 ETH gekocht, vergeleken met een recent wekelijks gemiddelde van 45.000 tot 50.000", aldus Lee.

Op 15 maart 2026 bedroeg het totale aantal door Bitmine gestakete ETH 3.040.515 (6,6 miljard dollar bij een koers van 2.158 dollar per ETH). "Bitmine heeft meer ETH gestaket dan andere entiteiten in de wereld. Op schaal (wanneer Bitmines ETH volledig wordt gestaket door MAVAN en zijn stakingpartners) bedraagt de ETH-stakingopbrengst 272 miljoen dollar per jaar (uitgaande van een BMNR-rendement van 2,81% over 7 dagen)", verklaarde Tom Lee.

"De jaarlijkse inkomsten uit staking bedragen nu 180 miljoen dollar. En deze 3,0 miljoen ETH is ongeveer 66% van de 4,6 miljoen ETH die Bitmine bezit. De CESR (Composite Ethereum Staking Rate, beheerd door Quatrefoil) bedraagt 2,79%, terwijl Bitmines eigen staking-operaties een 7-daagse opbrengst van 2,81% (jaarlijks) genereerden. We blijven vooruitgang boeken op onze staking-oplossing die bekend staat als het Made in America Validator Network (MAVAN). Dit zal de beste oplossing in zijn klasse zijn die veilige staking-infrastructuur biedt en in het begin van de kalender 2026 zal worden uitgerold. Bitmine werkt momenteel met drie stakingproviders terwijl het bedrijf zich richt op het onthullen van MAVAN in 2026," vervolgde Lee.

Bitmine's cryptoactiva is de grootste Ethereum-treasury en tweede wereldwijde grootste treasury, achter Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), dat 738.731 BTC bezit ter waarde van 53 miljard dollar. Bitmine blijft de grootste ETH-treasury ter wereld.

Bitmine is een van de meest verhandelde aandelen in de Verenigde Staten. Volgens gegevens van Fundstrat bedroeg het gemiddelde dagelijkse handelsvolume van het aandeel 1,0 miljard dollar (5-daags gemiddelde, per 13 maart 2026). Daarmee staat het op plaats 105 in de VS, achter Nike (plaats 104) en vóór Starbucks (plaats 106) onder 5.704 in de VS genoteerde aandelen (statista.com en onderzoek van Fundstrat).

De GENIUS Act en Project Crypto van de Securities and Exchange Commission (SEC) zullen in 2025 net zo'n ingrijpende transformatie teweegbrengen in de financiële dienstverlening als de Amerikaanse maatregelen van 15 augustus 1971, waarmee een einde kwam aan het Bretton Woods-systeem en de koppeling van de Amerikaanse dollar aan de goudstandaard, 54 jaar geleden. Deze gebeurtenis van 1971 was de katalysator voor de modernisering van Wall Street, waardoor de iconische Wall Street-titanen en financiële en betalingsinfrastructuur van vandaag werden gecreëerd. Dit bleken betere investeringen dan goud.

De boodschap van de voorzitter is hier te vinden: https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

De presentatie van de winst voor het volledige boekjaar 2025 en de bedrijfspresentatie vindt u hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Over Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) is een Bitcoin-miner met activiteiten in de Verenigde Staten. Het bedrijf zet zijn overtollige kapitaal in om het toonaangevende Ethereum-treasurybedrijf ter wereld te worden, waarbij het een innovatieve strategie voor digitale activa implementeert voor institutionele beleggers en deelnemers aan de publieke kapitaalmarkten. Geleid door zijn filosofie van "de alchemie van 5%," zet het bedrijf zich in voor ETH als zijn belangrijkste reserveactief, waarbij het gebruikmaakt van native activiteiten op protocolniveau, waaronder staking en gedecentraliseerde financieringsmechanismen. Het bedrijf zal MAVAN (Made in America Validator Network), een speciale staking-infrastructuur voor Bitmine-activa, lanceren in het eerste kwartaal van 2026.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat verklaringen die 'toekomstgerichte verklaringen' vormen. Verklaringen in dit persbericht die niet puur historisch zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen die risico's en onzekerheden omvatten. Dit document bevat met name toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot de voortgang en de verwezenlijking van de doelstellingen van het Bedrijf met betrekking tot de overname en staking van ETH, de langetermijnwaarde van Ethereum, de voortdurende groei en vooruitgang van de Ethereum-treasurystrategie van het Bedrijf en de toepasselijke voordelen voor het Bedrijf. Bij het evalueren van deze toekomstgerichte verklaringen moet u rekening houden met verschillende factoren, waaronder het vermogen van Bitmine om gelijke tred te houden met nieuwe technologie en veranderende marktbehoeften; het vermogen van Bitmine om zijn huidige activiteiten, Ethereum-treasuryactiviteiten en voorgestelde toekomstige activiteiten te financieren; de concurrerende omgeving van de activiteiten van Bitmine; en de toekomstige waarde van Bitcoin en Ethereum. De werkelijke toekomstige prestatie-uitkomsten en -resultaten kunnen wezenlijk verschillen van diegene die worden uitgedrukt in toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan talrijke voorwaarden, waarvan vele buiten de controle van Bitmine vallen, waaronder de voorwaarden die zijn uiteengezet in het gedeelte 'Risicofactoren' van Bitmine's Formulier 10-K dat op 21 november 2025 bij de SEC is ingediend, evenals alle andere SEC-documenten, zoals deze van tijd tot tijd worden gewijzigd of bijgewerkt. Kopieën van Bitmines-dossiers bij de SEC zijn beschikbaar op de website van de SEC op www.sec.gov. Bitmine verbindt zich er niet toe deze verklaringen bij te werken voor herzieningen of wijzigingen na de datum van deze publicatie, tenzij wettelijk vereist.

