Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annonce que ses avoirs en ETH atteignent 4,596 millions de tokens, et que ses avoirs en crypto-monnaie et en liquidités atteignent 11,5 milliards de dollars

Au 15 mars 2026 à 19h00 ET, les avoirs en crypto-monnaie de la société se composent de 4 595 562 ETH à 2 185 $ l'ETH (NASDAQ : COIN), 196 Bitcoin (BTC), 200 millions de dollars de participation dans Beast Industries, 83 millions de dollars de participation dans Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS) (« moonshots ») et une trésorerie totale de 1,2 milliard de dollars. Les avoirs en ETH de Bitmine représentent 3,81 % de l'offre d'ETH (120,7 millions d'ETH).

« Depuis le début de la guerre en Iran, les prix des crypto-monnaies ont surperformé et l'Ethereum a surperformé le S&P 500 de 2 450 points de base. Il s'agit d'une surperformance significative en seulement deux semaines », a déclaré Thomas « Tom » Lee, président de Bitmine.

« Selon nous, la hausse du pétrole fait craindre un ralentissement de la croissance de l'économie mondiale. Et lorsque les investisseurs s'inquiètent de la croissance, ils achètent des "valeurs de croissance", notamment MAG7, des logiciels et des crypto-monnaies. Comme le montre le graphique ci-dessous, les crypto-monnaies évoluent en tandem avec les valeurs logicielles », poursuit M. Lee.

Au cours de la semaine écoulée, Bitmine a également pris deux initiatives stratégiques. Tout d'abord, Bitmine a augmenté son investissement dans la société existante Eightco (ticker : $ORBS) de 80 millions de dollars supplémentaires (lien ici). ORBS a acquis une participation de 50 millions de dollars dans OpenAI et une participation de 25 millions de dollars dans Beast Industries. « ORBS est désormais la seule société cotée en bourse au monde à offrir aux investisseurs une exposition directe à OpenAI. L'introduction en bourse d'OpenAI est très attendue pour 2026 et les investisseurs peuvent désormais obtenir une exposition directe via ORBS. En outre, nous constatons une grande synergie entre worldchain (proof of human), la principale plateforme d'IA (OpenAI) et le plus grand créateur de contenu au monde, M. Beast. Eightco fait appel à l'ARK de Cathie Wood en tant que conseiller stratégique, ce qui accroît encore l'attrait d'ORBS. »

Deuxièmement, Bitmine a acquis 5 000 ETH auprès de la Fondation Ethereum (EF, lien ici), ce qui lui a permis de financer ses opérations de base. « Bitmine a acquis les ETH pour démontrer son soutien aux objectifs et aux opérations d'EF et a permis à EF de lever des fonds sans avoir à vendre son ETH sur le marché libre. »

« Bitmine a légèrement augmenté le rythme des achats d'ETH au cours de chacune des deux dernières semaines, car notre hypothèse de base est que l'ETH est dans les dernières phases de l'hiver des mini-cryptos. Au cours de la semaine dernière, nous avons acquis 60 999 ETH, contre une moyenne de 45 000 à 50 000 ETH par semaine récemment », a déclaré M. Lee.

Au 15 mars 2026, le nombre total d'ETH jalonnés par Bitmine s'élève à 3 040 515 (6,6 milliards de dollars à 2 185 dollars par ETH). « Bitmine a jalonné plus d'ETH que d'autres entités dans le monde. À l'échelle (lorsque l'ETH de Bitmine est entièrement jalonné par MAVAN et ses partenaires de jalonnement), les récompenses de jalonnement de l'ETH s'élèvent à 272 millions de dollars par an (en utilisant un rendement de 2,81 % sur 7 jours pour le BMNR) », a déclaré Lee.

« Les revenus annualisés du staking s'élèvent aujourd'hui à 180 millions de dollars. Et ces 3,0 millions d'ETH représentent environ 66 % des 4,6 millions d'ETH détenus par Bitmine. Le CESR (Composite Ethereum Staking Rate, administré par Quatrefoil) est de 2,79 %, tandis que les propres opérations de staking de Bitmine ont généré un rendement sur 7 jours de 2,81 % (annualisé). Nous continuons de faire progresser notre solution de staking connue sous le nom de MAVAN (Made in America VAlidator Network). Il s'agira de la meilleure solution de sa catégorie, offrant une infrastructure de staking sécurisée, qui sera déployée au début de l'année 2026. Bitmine travaille actuellement avec 3 fournisseurs de staking alors que la Société s'apprête à dévoiler MAVAN en 2026 », a poursuivi M. Lee.

Les avoirs en cryptomonnaies de Bitmine figurent en première place des trésoreries Ethereum et en deuxième place des trésoreries à l'échelle mondiale, derrière Strategy Inc. (NASDAQ : MSTR), qui possède 738 731 BTC évalués à 53 milliards de dollars. Bitmine reste la plus grande trésorerie d'ETH au monde.

Bitmine est l'une des actions les plus échangées aux États-Unis. Selon les données de Fundstrat, le volume quotidien moyen de l'action est de 1,0 milliard de dollars (moyenne sur 5 jours, au 13 mars 2026), ce qui la place au 105e rang aux États-Unis, derrière Nike (104e rang) et devant Starbucks (106e rang) parmi les 5 704 actions cotées aux États-Unis (statista.com et Fundstrat research).

En 2025, le GENIUS Act et le projet Crypto de la SEC (Securities and Exchange Commission) représentent pour les services financiers une transformation comparable à celle provoquée par la décision américaine prise il y a 54 ans, le 15 août 1971, de mettre fin aux accords de Bretton Woods et à l'adossement du dollar à l'or. Cet événement de 1971 a été le catalyseur de la modernisation de Wall Street, créant les titans emblématiques de Wall Street et les réseaux financiers et de paiement d'aujourd'hui. Ceux-ci se sont avérés être de meilleurs investissements que l'or.

Le message du président est disponible ici : https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La présentation des résultats de l'exercice 2025 complet et la présentation corporative sont disponibles ici : https://Bitminetech.io/investor-relations/

Pour rester informé, veuillez vous inscrire à l'adresse https://Bitminetech.io/contact-us/

À propos de Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN : BMNR) est un mineur de bitcoins opérant aux États-Unis. La société déploie son capital excédentaire pour devenir la première société de trésorerie Ethereum au monde, mettant en œuvre une stratégie d'actifs numériques innovante pour les investisseurs institutionnels et les acteurs du marché public. Guidée par sa philosophie de « l'alchimie des 5 % », l'entreprise s'est engagée à faire de l'ETH son principal actif de réserve de trésorerie, s'appuyant sur des activités natives au niveau du protocole, y compris le staking et des mécanismes de financement décentralisés. La société lancera MAVAN (Made-in America VAlidator Network), une infrastructure de staking dédiée aux actifs de Bitmine, au premier trimestre 2026.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur X :

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

https://x.com/bmnrintern

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives ». Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes. Ce document contient en particulier des déclarations prospectives concernant les progrès et la réalisation des objectifs de la Société en matière d'acquisition d'ETH et de niveau d'investissement connexe, la valeur à long terme de l'Ethereum, la croissance continue et l'état d'avancement de la stratégie de trésorerie d'Ethereum de la Société, ainsi que les avantages qui en découlent pour la Société. En évaluant ces déclarations prospectives, vous devez prendre en compte différents facteurs, notamment la capacité de Bitmine à suivre le rythme des nouvelles technologies et des besoins changeants du marché, la capacité de Bitmine à financer ses activités actuelles, les opérations de trésorerie Ethereum et les activités futures proposées, l'environnement concurrentiel des activités de Bitmine et la valeur future du Bitcoin et de l'Ethereum. Les performances et résultats réels futurs peuvent différer de manière significative de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont soumises à de nombreuses conditions, dont beaucoup sont hors du contrôle de Bitmine, y compris celles énoncées dans la section « Risk Factors » du formulaire 10-K déposé par Bitmine auprès de la SEC le 21 novembre 2025, ainsi que dans tous les autres documents déposés auprès de la SEC, tels que modifiés ou mis à jour de temps à autre. Des copies des documents déposés par Bitmine auprès de la SEC sont disponibles sur le site web de la SEC à l'adresse suivante : www.sec.gov. BitMine ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations pour tenir compte des révisions ou changements intervenus après la date de ce communiqué, sauf si la loi l'exige.

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