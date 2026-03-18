Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 4,596 millones de tokens y sus tenencias totales en criptomonedas y efectivo ascienden a 11.500 millones de dólares

Al 15 de marzo de 2026 a las 7:00 p. m., hora del este, las tenencias de criptomonedas de la empresa constan de 4.595.562 ETH a 2.185 dólares por ETH (NASDAQ: COIN), 196 Bitcoin (BTC), una participación de 200 millones de dólares en Beast Industries, una participación de 83 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") y un total en efectivo de 1.200 millones de dólares. Las tenencias de ETH de Bitmine representan 3,81 % del suministro de ETH (de 120,7 millones de ETH).

"Desde el inicio de la guerra contra Irán, los precios de las criptomonedas han registrado un mejor rendimiento y Ethereum ha superado a S&P 500 en 2.450 puntos básicos. Se trata de un rendimiento considerablemente superior en tan solo dos semanas", afirmó Thomas "Tom" Lee, presidente de Bitmine.

"En nuestra opinión, el aumento del precio del petróleo está suscitando temores de que el crecimiento de la economía mundial se desacelere. Y cuando a los inversionistas les preocupa el crecimiento, compran "acciones de crecimiento", como MAG7, software y criptomonedas. Como muestra el gráfico que figura a continuación, las criptomonedas evolucionan en paralelo a las acciones del sector de software", prosiguió Lee.

Además, durante la semana pasada, Bitmine llevó a cabo dos transacciones estratégicas. En primer lugar, Bitmine aumentó su inversión "moonshot" existente en Eightco (símbolo bursátil: $ORBS), en 80 millones de dólares adicionales (enlace aquí). ORBS adquirió una participación accionarial de 50 millones de dólares en OpenAI y otra de 25 millones de dólares en Beast Industries. "ORBS es ahora la única acción que cotiza en bolsa en todo el mundo que ofrece a los inversionistas una exposición directa a OpenAI. OpenAI tiene prevista una salida a bolsa muy esperada para 2026 y los inversionistas ya pueden invertir directamente a través de ORBS. Asimismo, observamos una gran sinergia entre Worldchain (Proof of Human), la plataforma líder en inteligencia artificial (OpenAI) y el gran creador de contenido mundial, Mr. Beast. Eightco ha incorporado a ARK, de Cathie Wood, como asesor estratégico, lo que aumenta aún más el atractivo de ORBS".

En segundo lugar, Bitmine adquirió 5.000 ETH de la Fundación Ethereum (EF, enlace aquí), lo que permitió a la EF financiar sus operaciones básicas. "Bitmine adquirió ETH para demostrar nuestro apoyo a los objetivos y las operaciones de EF y permitimos que EF recaudara capital sin necesidad de vender sus ETH en el mercado abierto".

"Bitmine ha acelerado ligeramente el ritmo de compra de ETH en cada una de las dos últimas semanas, ya que nuestra hipótesis principal es que el ETH se encuentra en las últimas fases del "mini invierno del mercado de criptomonedas". Durante la última semana, hemos adquirido 60.999 ETH, frente al promedio semanal de entre 45.000 y 50.000 de los últimos tiempos", señaló Lee.

Al 15 de marzo de 2026, el total de staking de ETH de Bitmine asciende a 3.040.515 (6.600 millones de dólares a un precio de 2.185 dólares por ETH). "Bitmine ha puesto en staking más ETH que otras entidades en el mundo. A escala (cuando el ETH de Bitmine esté plenamente invertido en staking por MAVAN y sus socios de staking), la comisión por staking en ETH es de 272 millones de dólares anuales (con un rendimiento de BMNR del 2,81 % a 7 días)", afirmó Lee.

"Los ingresos anualizados por staking ascienden ahora a 180 millones de dólares. Y estos 3 millones de ETH representan aproximadamente 66 % de los 4,6 millones de ETH que posee Bitmine. La tasa de staking compuesto en Ethereum ((CESR), administrada por Quatrefoil) es de 2,79 %, mientras que las operaciones de inversión de Bitmine generaron un rendimiento de 2,81 % (anualizado) en 7 días. Seguimos avanzando en nuestra solución de staking conocida como The Made in America VAlidator Network (MAVAN). Esta será la "mejor solución de su clase", que ofrecerá una infraestructura de staking segura y se implementará a principios del año 2026. En estos momentos, Bitmine está trabajando con tres proveedores de staking mientras la empresa avanza hacia la presentación de MAVAN en 2026", continuó Lee.

Las tenencias de criptomonedas de Bitmine representan la tesorería número uno de Ethereum y la segunda tesorería a nivel mundial, por detrás de Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que posee 738.731 BTC valorados en 53.000 millones de dólares. Bitmine se mantiene como la mayor tesorería de ETH del mundo.

Bitmine es una de las acciones más transadas en Estados Unidos. Según datos de Fundstrat, la acción se ha transado con un volumen diario promedio de 1.000 millones de dólares (promedio de 5 días, al 13 de marzo de 2026), ubicándose en el puesto 105 en EE. UU., detrás de Nike (puesto 104) y por delante de Starbucks (puesto 106) entre 5.704 acciones que cotizan en EE. UU. (statista.com e investigación de Fundstrat).

La Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la Comisión de Bolsa y Valores ("la SEC") supondrán una transformación para los servicios financieros en 2025 tan importante como la medida adoptada por EE. UU. el 15 de agosto de 1971, que puso fin al sistema de Bretton Woods y al patrón oro del dólar estadounidense hace 54 años. Este acontecimiento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street que dio lugar a los emblemáticos titanes de Wall Street y a los sistemas financieros y de pago actuales. Estas inversiones resultaron ser mejores que las del oro.

Puede leer el mensaje del presidente aquí: https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Puede encontrar la presentación de resultados correspondiente al año fiscal 2025 y la presentación corporativa aquí: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para mantenerse informado, regístrese en: https://Bitminetech.io/contact-us/

Acerca de Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) es una empresa minera de bitcoins con operaciones en EE. UU. La empresa está invirtiendo su capital excedente con miras a convertirse en la principal empresa de Tesorería de Ethereum del mundo a través de una innovadora estrategia de activos digitales para inversionistas institucionales y participantes en el mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5 %", la empresa apuesta por ETH como su principal activo de reserva de tesorería y aprovecha las actividades nativas a nivel de protocolo, como el staking y los mecanismos financieros descentralizados. La empresa lanzará MAVAN (Made-in America VAlidator Network), infraestructura dedicada al staking para los activos de Bitmine, en el primer trimestre de 2026.

Para obtener más información, síganos en X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

https://x.com/bmnrintern

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que pueden incluir "declaraciones prospectivas". Las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no sean meramente históricas constituyen declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas sobre el progreso y el logro de los objetivos de la empresa en relación con la adquisición y el staking de ETH, el valor a largo plazo de Ethereum, el crecimiento y el avance continuos de la estrategia de tesorería de Ethereum de la empresa y los beneficios correspondientes para la empresa. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, debe tener en cuenta diversos factores, entre ellos la capacidad de Bitmine de mantenerse al día con las nuevas tecnologías y las necesidades cambiantes del mercado; la capacidad de Bitmine de financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y los negocios futuros propuestos; el entorno competitivo del negocio de Bitmine; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados o el desempeño reales pueden diferir de manera sustancial de los que están implícitos o se expresan en estas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a gran variedad de condiciones, muchas de las cuales trascienden al control de Bitmine, incluidas aquellas establecidas en la sección Factores de riesgo del Formulario 10-K de Bitmine presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como en todos los demás documentos presentados ante la SEC, con sus modificaciones y actualizaciones oportunas. Las copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC: www.sec.gov. Bitmine no asume obligación alguna de actualizar estas declaraciones debido a modificaciones o cambios posteriores a la fecha de esta publicación, excepto que así lo exija la ley.

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FUENTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.