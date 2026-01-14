A Black Box nomeia Sameer Batra como diretor comercial para acelerar o crescimento nos mercados internacionais

Novo líder impulsionará o crescimento da base de clientes e a receita nas regiões da Índia, ANZ, APJ e MEA.

MUMBAI, Índia, 14 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Black Box (BSE: 500463) (NSE: BBOX), fornecedora global de soluções de infraestrutura digital, anunciou hoje a nomeação de Sameer Batra como diretor comercial da divisão Global Systems Integration (GSI), responsável pelos mercados da Índia e internacionais. Esta nomeação estratégica reitera o compromisso contínuo da Black Box com o crescimento na Índia, ANZ (Austrália e Nova Zelândia), Ásia-Pacífico, Japão e Oriente Médio e África, permitindo que grandes empresas modernizem e ampliem suas infraestruturas digitais.

Essas regiões estão passando por um forte crescimento impulsionado pela IA, adoção da nuvem, expansão de data centers, tecnologias de rede e colaboração, aumento das necessidades de segurança cibernética, e a Black Box está bem posicionada para apoiar os clientes com soluções integradas de ponta a ponta.

"Os mercados internacionais representam um importante mecanismo de crescimento para a Black Box, estimulado por investimentos sustentáveis em infraestrutura e forte demanda dos clientes," afirmou Sanjeev Verma, CEO da Black Box. "A liderança de Sameer será fundamental para ajudar os clientes a projetar, implantar e gerenciar sua infraestrutura digital, ao mesmo tempo em que acelera a inovação liderada por parceiros e o crescimento dos negócios em todos os mercados."

Sameer irá liderar os negócios da Black Box nos mercados internacionais da GSI, aumentando o foco em setores verticais prioritários e aprofundando as relações com clientes e parceiros. Isso inclui ajudar os clientes a redefinir o que significa estar pronto para a infraestrutura, permitindo que eles modernizem, dimensionem e protejam seus ambientes digitais, ao mesmo tempo em que promovem a ambição da Black Box de construir um negócio com receita anual de US$ 2 bilhões.

Sameer traz mais de três décadas de experiência no setor global de serviços de TI. Mais recentemente, atuou como vice-presidente sênior do Escritório de Crescimento Global da Tech Mahindra, onde liderou iniciativas estratégicas de crescimento em várias regiões geográficas. Antes disso, ele ocupou vários cargos de liderança sênior na IBM, estimulando o crescimento e o sucesso dos clientes na Índia e na Ásia-Pacífico.

"À medida que as empresas nos mercados internacionais aumentam seus investimentos em infraestrutura digital, a Black Box, com sua presença global e ampla gama de ofertas, está em uma posição única para atender a essa demanda," afirmou Sameer Batra. "Estou entusiasmado por me juntar à excelente equipe da Black Box para desenvolver a estratégia geral de negócios internacionais e gerar valor a longo prazo para nossos clientes e partes interessadas"

A Black Box (BSE: 500463) (NSE: BBOX) é líder global em soluções de infraestrutura digital, que fornece integração de redes e sistemas, serviços gerenciados e produtos de tecnologia para empresas da Fortune 100 e principais empresas globais. Com presença nos Estados Unidos, Europa, Índia, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e América Latina, a Black Box presta serviços a empresas dos setores de serviços financeiros, tecnologia, saúde, varejo, serviços públicos e manufatura.

Com o apoio de uma equipe global de cerca de 3.500 profissionais e parcerias estratégicas com fornecedores líderes de tecnologia, a Black Box oferece soluções completas em integração de redes, infraestrutura de conectividade digital, construção de centros de dados, soluções modernas para o local de trabalho e segurança cibernética. Seu portfólio de produtos de tecnologia aprimora as operações comerciais com soluções de ponta em AV (audiovisual), IoT (internet das coisas), KVM (teclado, vídeo, mouse), redes, infraestrutura e cabos.

