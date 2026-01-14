Black Box Menunjuk Sameer Batra Sebagai Chief Business Officer Untuk Mempercepat Pertumbuhan Pasar Internasional

Semua wilayah ini mengalami pertumbuhan yang kuat berkat AI, penggunaan komputasi awan, perluasan pusat data, teknologi jaringan & kerja sama, meningkatnya kebutuhan keamanan siber, dan Black Box sangat siap mendukung pelanggan dengan solusi menyeluruh yang terintegrasi.

"Pasar internasional adalah mesin pertumbuhan yang signifikan bagi Black Box, didorong oleh investasi infrastruktur yang berkelanjutan dan permintaan pelanggan yang kuat," kata Sanjeev Verma, CEO Black Box. "Kepemimpinan Sameer amat sangat penting dalam membantu pelanggan merancang, menerapkan, dan mengelola infrastruktur digital mereka, sekaligus mempercepat inovasi yang dipimpin oleh mitra dan pertumbuhan bisnis di semua pasar tersebut."

Sameer akan memimpin bisnis pasar internasional GSI milik Black Box, memperkuat fokus pada vertikal industri prioritas, dan memperdalam hubungan dengan pelanggan maupun mitra. Termasuk membantu pelanggan mengubah arti siap infrastruktur, memungkinkan mereka melakukan modernisasi, peningkatan, dan mengamankan lingkungan digital mereka sekaligus berusaha mewujudkan ambisi Black Box untuk membangun bisnis dengan pendapatan tahunan sebesar $2 miliar.

Sameer berpengalaman selama lebih dari tiga puluh tahun dalam industri layanan TI global. Jabatan terakhir beliau adalah Senior Vice President Global Growth Office di Tech Mahindra, memimpin inisiatif pertumbuhan strategis di berbagai wilayah. Sebelumnya, beliau menjabat beberapa posisi kepemimpinan senior di IBM, mendorong pertumbuhan dan kesuksesan pelanggan di India dan Asia Pasifik.

"Ketika Perusahaan di seluruh pasar internasional meningkatkan investasi mereka pada infrastruktur digital, kehadiran global dan penawarannya yang luas menjadikan posisi Black Box sangat unik dalam memenuhi permintaan ini," kata Sameer Batra. "Saya senang sekali bergabung di tim Black Box yang hebat untuk memajukan strategi bisnis internasional secara keseluruhan dan mendorong nilai jangka panjang bagi klien maupun pemangku kepentingan kami"

Tentang Black Box Ltd.

Black Box (BSE: 500463) (NSE: BBOX) adalah pemimpin global dalam solusi infrastruktur digital, menyediakan integrasi jaringan dan sistem, layanan terkelola, dan produk teknologi bagi Fortune 100 maupun berbagai perusahaan terkemuka di dunia. Dengan kehadiran di Amerika Serikat, Eropa, India, Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Amerika Latin, Black Box melayani bisnis maupun berbagai layanan keuangan, teknologi, perawatan kesehatan, ritel, layanan publik, dan manufaktur.

Didukung oleh tim global yang terdiri dari sekitar 3.500 profesional dan kemitraan strategis dengan berbagai penyedia teknologi terkemuka, Black Box memberikan solusi menyeluruh dalam hal integrasi jaringan, infrastruktur konektivitas digital, pembangunan pusat data, solusi tempat kerja modern, dan keamanan siber. Portofolio Produk Teknologi Black Box meningkatkan pengoperasian bisnis dengan berbagai solusi mutakhir di bidang AV, IoT, KVM, Jaringan, Infrastruktur, dan Kabel.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.blackbox.com

