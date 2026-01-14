Black Box designa a Sameer Batra como director comercial para acelerar el crecimiento en los mercados internacionales

Nuevo líder para impulsar el crecimiento de clientes e ingresos en las regiones de India, Australia y Nueva Zelanda (ANZ), Asia-Pacífico y Japón (APJ) y (Medio Oriente y África (MEA).

MUMBAI, India, 14 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, Black Box (BSE: 500463) (NSE: BBOX), proveedor mundial de soluciones de infraestructura digital, anunció la designación de Sameer Batra como director comercial del negocio de integración de sistemas globales (GSI) para India y los mercados internacionales. Esta designación estratégica destaca el compromiso continuo de Black Box con el crecimiento en India, Australia y Nueva Zelanda, Asia-Pacífico, Japón, Medio Oriente y África, al permitir a las grandes empresas modernizar y ampliar su infraestructura digital.

Black Box Names Sameer Batra as Chief Business Officer to accelerate International Markets Growth

Estas regiones están experimentando un fuerte crecimiento impulsado por la IA, la adopción de la nube, la expansión de los centros de datos, las tecnologías de redes y colaboración, y las crecientes necesidades de ciberseguridad, y Black Box está bien posicionada para apoyar a sus clientes con soluciones integradas de extremo a extremo.

"Los mercados internacionales representan un importante motor de crecimiento para Black Box, impulsado por las inversiones sostenidas en infraestructura y la fuerte demanda de los clientes", afirmó Sanjeev Verma, director ejecutivo de Black Box. "El liderazgo de Sameer será fundamental para ayudar a los clientes a diseñar, implementar y gestionar su infraestructura digital, a la vez que se acelera la innovación impulsada por los socios y el crecimiento empresarial en todos los mercados".

Sameer dirigirá el negocio de Black Box en los mercados internacionales de GSI, lo que reforzará el enfoque en los sectores verticales prioritarios y profundizará las relaciones con los clientes y socios. Esto incluye ayudar a los clientes a redefinir lo que significa estar preparados para la infraestructura, permitiéndoles modernizar, ampliar y proteger sus entornos digitales, al tiempo que se impulsa la ambición de Black Box de crear un negocio con una facturación anual de 2.000 millones de dólares.

Sameer cuenta con más de tres décadas de experiencia en el sector de servicios de TI a nivel mundial. Hasta hace poco, ocupó el cargo de vicepresidente sénior de la Oficina de Crecimiento Mundial en Tech Mahindra, donde dirigió iniciativas de crecimiento estratégico en diferentes regiones. Antes de eso, ocupó varios puestos de alta dirección en IBM, donde impulsó el crecimiento y el éxito de los clientes en la India y Asia-Pacífico.

"A medida que las empresas de los mercados internacionales aumentan sus inversiones en infraestructura digital, Black Box, con su presencia mundial y su amplia variedad de productos, se encuentra en una posición única para satisfacer esta demanda", afirmó Sameer Batra. "Me complace unirme al extraordinario equipo de Black Box para impulsar la estrategia comercial internacional general y generar valor a largo plazo para nuestros clientes y partes interesadas"

Acerca de Black Box Ltd.

Black Box (BSE: 500463) (NSE: BBOX) es líder mundial en soluciones de infraestructura digital y ofrece integración de redes y sistemas, servicios gestionados y productos tecnológicos a las empresas de la lista Fortune 100 y a las principales empresas mundiales. Con presencia en Estados Unidos, Europa, India, Asia-Pacífico, Medio Oriente y Latinoamérica, Black Box presta servicios a empresas de los sectores de servicios financieros, tecnología, salud, comercio minorista, servicios públicos y fabricación.

Con el respaldo de un equipo mundial de alrededor de 3.500 profesionales y alianzas estratégicas con proveedores de tecnología líderes, Black Box ofrece soluciones integrales en integración de redes, infraestructura de conectividad digital, construcción de centros de datos, soluciones modernas para el lugar de trabajo y ciberseguridad. Su cartera de productos tecnológicos mejora las operaciones comerciales con soluciones de vanguardia en AV, IoT, KVM, redes, infraestructura y cables.

Para más información, visite www.blackbox.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2859261/Sameer_Batra.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2607665/Black_Box_Logo.jpg

FUENTE Black Box Network Services