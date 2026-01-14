Black Box 委任 Sameer Batra 為首席商務官，加速國際市場增長

「受惠於持續的基建投資及強勁的客戶需求，國際市場是 Black Box 的重要增長引擎，」Black Box 行政總裁 Sanjeev Verma 表示，「Sameer 的領導對於協助客戶設計、部署及管理其數碼基建，同時加速各地市場由合作夥伴主導的創新及業務增長至關重要。」

Sameer 將領導 Black Box 的 GSI 國際市場業務，加強對重點垂直行業的關注，並深化客戶及合作夥伴關係。這包括協助客戶重新定義何謂「基建就緒」，讓他們能夠現代化、擴展及保護其數碼環境，同時推進 Black Box 建立 20 億美元營運規模業務的宏願。

Sameer 在全球 IT 服務行業擁有超過三十年的豐富經驗。在加入 Black Box 之前，他擔任 Tech Mahindra 全球增長辦公室的高級副總裁，領導多個地區的策略性增長計劃。在此之前，他曾在 IBM 擔任多個高級領導職位，推動印度及亞太地區的增長及客戶成功。

「隨著國際市場的企業增加對數碼基建的投資，Black Box 憑藉其全球佈局及廣泛的產品服務，具備獨特優勢以滿足這方面的需求，」Sameer Batra 表示，「我很高興能加入傑出的 Black Box 團隊，推進整體國際業務策略，並為我們的客戶及持份者創造長遠價值。」

Black Box Ltd. 簡介

Black Box（孟買證券交易所：500463）（印度國家證券交易所：BBOX）是數碼基建解決方案的全球領導者，為《財富》100 強及全球頂尖企業提供網絡及系統集成、託管服務及科技產品。Black Box 的業務遍及美國、歐洲、印度、亞太地區、中東及拉丁美洲，服務涵蓋金融服務、科技、醫療保健、零售、公共服務及製造業等領域。

Black Box 擁有一支約 3,500 名專業人員組成的全球團隊，並與領先的技術供應商建立了策略合作夥伴關係，提供涵蓋網絡集成、數碼連接基建、數據中心建設、現代化工作場所解決方案及網絡安全的端對端解決方案。其科技產品組合透過在視聽（AV）、物聯網（IoT）、KVM、網絡、基建及線纜方面的尖端解決方案，提升企業的業務營運。

