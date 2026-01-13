Black Box ernennt Sameer Batra zum Geschäftsleiter, um das Wachstum auf internationalen Märkten zu beschleunigen

Der neue Leiter soll das Kundenwachstum und den Umsatz in Indien, Australien, Neuseeland, Asien-Pazifik und Japan sowie im Mittleren Osten und Afrika vorantreiben.

MUMBAI, Indien, 13. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Black Box (BSE: 500463) (NSE: BBOX), ein globaler Anbieter von digitalen Infrastrukturlösungen, gab heute die Ernennung von Sameer Batra zum Geschäftsleiter für den Geschäftsbereich Global Systems Integration (GSI) bekannt, der Indien und internationale Märkte abdeckt. Diese strategische Ernennung unterstreicht das anhaltende Engagement von Black Box für Wachstum in Indien, Australien und Neuseeland, im asiatisch-pazifischen Raum, in Japan sowie im Mittleren Osten und Afrika, indem es großen Unternehmen ermöglicht wird, ihre digitale Infrastruktur zu modernisieren und zu skalieren.

Black Box Names Sameer Batra as Chief Business Officer to accelerate International Markets Growth

Diese Regionen verzeichnen ein starkes Wachstum, das durch KI, Cloud-Einführung, Ausbau von Rechenzentren, Netzwerk- und Kollaborationstechnologien sowie steigende Anforderungen an die Cybersicherheit vorangetrieben wird, und Black Box ist gut positioniert, um Kunden mit integrierten End-to-End-Lösungen zu unterstützen.

„Die internationalen Märkte stellen für Black Box einen bedeutenden Wachstumsmotor dar, der durch anhaltende Infrastrukturinvestitionen und eine starke Kundennachfrage angetrieben wird", erklärte Sanjeev Verma, Geschäftsführer von Black Box. „Sameers Führungsqualitäten werden entscheidend dazu beitragen, Kunden bei der Konzeption, Bereitstellung und Verwaltung ihrer digitalen Infrastruktur zu unterstützen und gleichzeitig die von Partnern vorangetriebene Innovation und das Geschäftswachstum in allen Märkten zu beschleunigen."

Sameer wird das internationale GSI-Geschäft von Black Box leiten und sich dabei verstärkt auf vorrangige Branchen konzentrieren sowie die Beziehungen zu Kunden und Partnern vertiefen. Dazu gehören die Unterstützung der Kunden bei der Neudefinition dessen, was es bedeutet, infrastrukturfähig zu sein, sowie die Möglichkeit, ihre digitalen Umgebungen zu modernisieren, zu skalieren und zu sichern, während gleichzeitig das Ziel von Black Box, ein Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 2 Milliarden US-Dollar aufzubauen, vorangetrieben wird.

Sameer verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der globalen IT-Dienstleistungsbranche. Zuletzt war er als Senior Vizepräsident des globalen Wachstumsbüros bei Tech Mahindra tätig, wo er strategische Wachstumsinitiativen in verschiedenen Regionen leitete. Davor hatte er mehrere Führungspositionen bei IBM inne, wo er das Wachstum und den Kundenerfolg in Indien und im asiatisch-pazifischen Raum vorantrieb.

„Unternehmen auf internationalen Märkten erhöhen ihre Investitionen in digitale Infrastruktur, und Black Box ist mit seiner globalen Präsenz und seinem breiten Angebot einzigartig positioniert, um diese Nachfrage zu bedienen", erklärte Sameer Batra. „Ich freue mich sehr, dem hervorragenden Team von Black Box beizutreten, um die internationale Geschäftsstrategie voranzutreiben und langfristigen Wert für unsere Kunden und Stakeholder zu schaffen."

Informationen zu Black Box Ltd.

Black Box (BSE: 500463) (NSE: BBOX) ist ein weltweit führender Anbieter von digitalen Infrastrukturlösungen und bietet Netzwerk- und Systemintegration, Managed Services und Technologieprodukte für Fortune-100-Unternehmen und weltweit führende Konzerne. Black Box ist in den Vereinigten Staaten, Europa, Indien, im asiatisch-pazifischen Raum, im Mittleren Osten und in Lateinamerika vertreten und bedient Unternehmen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Technologie, Gesundheitswesen, Einzelhandel, öffentliche Dienste und Fertigung.

Unterstützt von einem globalen Team von rund 3.500 Fachleuten und strategischen Partnerschaften mit führenden Technologieanbietern liefert Black Box End-to-End-Lösungen in den Bereichen Netzwerkintegration, digitale Konnektivitätsinfrastruktur, Ausbau von Rechenzentren, moderne Arbeitsplatzlösungen und Cybersicherheit. Das Technologieproduktportfolio verbessert die Geschäftsabläufe mit innovativen Lösungen in den Bereichen AV, IoT, KVM, Netzwerke, Infrastruktur und Kabel.

Weitere Informationen finden Sie unter www.blackbox.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2859261/Sameer_Batra.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2607665/Black_Box_Logo.jpg