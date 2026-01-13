Black Box nombra a Sameer Batra director comercial para acelerar el crecimiento en mercados internacionales

Nuevo líder para impulsar el crecimiento de clientes y los ingresos en las regiones de India, ANZ, APJ y MEA.

MUMBAI, India, 13 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Black Box (BSE: 500463) (NSE: BBOX), proveedor global de soluciones de infraestructura digital, anunció hoy el nombramiento de Sameer Batra como director Comercial de Integración Global de Sistemas (GSI) para India y los mercados internacionales. Este nombramiento estratégico subraya el compromiso continuo de Black Box con el crecimiento en India, Asia-Pacífico, Japón, Oriente Medio y África, al permitir que grandes empresas modernicen y escalen su infraestructura digital.

Black Box Names Sameer Batra as Chief Business Officer to accelerate International Markets Growth

Estas regiones están experimentando un fuerte crecimiento impulsado por la IA, la adopción de la nube, la expansión de los centros de datos, las tecnologías de redes y colaboración, y las crecientes necesidades de ciberseguridad. Black Box está bien posicionada para brindar soporte a sus clientes con soluciones integrales.

"Los mercados internacionales representan un importante motor de crecimiento para Black Box, impulsados por las inversiones sostenidas en infraestructura y la fuerte demanda de los clientes", afirmó Sanjeev Verma, consejero delegado de Black Box. "El liderazgo de Sameer será fundamental para ayudar a los clientes a diseñar, implementar y gestionar su infraestructura digital, a la vez que acelera la innovación impulsada por los socios y el crecimiento empresarial en todos los mercados".

Sameer liderará el negocio de mercados internacionales de GSI de Black Box, reforzando el enfoque en sectores prioritarios y profundizando las relaciones con clientes y socios. Esto incluye ayudar a los clientes a redefinir lo que significa estar preparados para la infraestructura, permitiéndoles modernizar, escalar y proteger sus entornos digitales, a la vez que impulsan la ambición de Black Box de construir un negocio con una tasa de ejecución de 2 mil millones de dólares.

Sameer aporta más de tres décadas de experiencia en el sector global de servicios de TI. Recientemente, fue vicepresidente Sénior de la Oficina de Crecimiento Global en Tech Mahindra, donde lideró iniciativas de crecimiento estratégico en múltiples geografías. Anteriormente, ocupó varios puestos de liderazgo sénior en IBM, impulsando el crecimiento y el éxito de los clientes en India y Asia-Pacífico.

"A medida que las empresas de los mercados internacionales incrementan sus inversiones en infraestructura digital, Black Box, con su presencia global y la amplia gama de ofertas, se encuentra en una posición privilegiada para satisfacer esta demanda", afirmó Sameer Batra. "Estoy entusiasmado de unirme al excelente equipo de Black Box para impulsar la estrategia comercial internacional general e impulsar el valor a largo plazo para nuestros clientes y grupos de interés".

Acerca de Black Box Ltd.

Black Box (BSE: 500463) (NSE: BBOX) es líder mundial en soluciones de infraestructura digital, ofreciendo integración de redes y sistemas, servicios gestionados y productos tecnológicos a empresas de la lista Fortune 100 y a las principales del mundo. Con presencia en Estados Unidos, Europa, India, Asia Pacífico, Oriente Medio y Latinoamérica, presta servicios a empresas de los sectores financiero, tecnológico, sanitario, comercio minorista, servicios públicos y fabricación.

Con el respaldo de un equipo global de aproximadamente 3.500 profesionales y alianzas estratégicas con proveedores tecnológicos líderes, Black Box ofrece soluciones integrales de integración de redes, infraestructura de conectividad digital, desarrollo de centros de datos, soluciones modernas para entornos de trabajo y ciberseguridad. Su cartera de productos tecnológicos optimiza las operaciones comerciales con soluciones de vanguardia en AV, IoT, KVM, redes, infraestructura y cableado.

Para más información, visite www.blackbox.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2859261/Sameer_Batra.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2607665/Black_Box_Logo.jpg