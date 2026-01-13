Black Box nomme Sameer Batra au poste de Chief Business Officer pour accélérer la croissance des marchés internationaux

Ce nouveau responsable aura pour mission de stimuler la croissance de la clientèle et le chiffre d'affaires dans les régions Inde, ANZ, APJ et MEA.

MUMBAI, Inde, 13 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Black Box (BSE : 500463) (NSE : BBOX), fournisseur mondial de solutions d'infrastructure numérique, a annoncé aujourd'hui la nomination de Sameer Batra au poste de Chief Business Officer pour l'activité Global Systems Integration (GSI) couvrant l'Inde et les marchés internationaux. Cette nomination stratégique souligne l'engagement continu de Black Box en faveur de la croissance en Inde, dans la région ANZ, en Asie-Pacifique, au Japon, au Moyen-Orient et en Afrique, en permettant à de grandes sociétés de moderniser et d'étendre leur infrastructure numérique.

Black Box Names Sameer Batra as Chief Business Officer to accelerate International Markets Growth

Ces régions connaissent une forte croissance soutenue par l'IA, l'adoption du cloud, l'expansion des centres de données, les technologies de mise en réseau et de collaboration, les besoins croissants en matière de cybersécurité, et Black Box est bien positionnée pour soutenir les clients avec des solutions intégrées de bout en bout.

« Les marchés internationaux représentent un moteur de croissance important pour Black Box, grâce à des investissements soutenus dans l'infrastructure et à une forte demande de la part des clients », a déclaré Sanjeev Verma, PDG de Black Box. « Le leadership de Sameer sera essentiel pour soutenir les clients dans la conception, le déploiement et la gestion de leur infrastructure numérique, tout en accélérant l'innovation menée par les partenaires et la croissance des activités sur les marchés ».

Sameer dirigera l'activité GSI des marchés internationaux de Black Box, en se concentrant davantage sur les secteurs verticaux prioritaires et en approfondissant les relations avec les clients et les partenaires. Il s'agit notamment d'aider les clients à redéfinir ce que signifie être prêt pour l'infrastructure, en leur permettant de moderniser, de faire évoluer et de sécuriser leurs environnements numériques, tout en soutenant l'ambition de Black Box de bâtir une entreprise dont le chiffre d'affaires s'élève à 2 milliards de dollars.

Sameer possède plus de trente ans d'expérience dans le secteur mondial des services informatiques. Plus récemment, il a occupé le poste de vice-président principal du bureau de croissance mondiale chez Tech Mahindra, où il a mené des actions de croissance stratégique dans plusieurs zones géographiques. Auparavant, il avait occupé plusieurs postes de direction chez IBM, où il a favorisé la croissance et la réussite des clients en Inde et dans la région Asie-Pacifique.

« À l'heure où, sur les marchés internationaux, les entreprises augmentent leurs investissements dans l'infrastructure numérique, Black Box, grâce à sa présence mondiale et à l'étendue de son offre, est particulièrement bien placée pour répondre à cette demande », a déclaré Sameer Batra. « Je me réjouis de rejoindre l'équipe exceptionnelle de Black Box pour faire progresser la stratégie commerciale internationale globale et créer de la valeur à long terme pour nos clients et nos partenaires »

À propos de Black Box Ltd.

Black Box (BSE : 500463) (NSE : BBOX) est un leader mondial en matière de solutions d'infrastructure numérique, qui fournit des services d'intégration de réseaux et de systèmes, des services gérés et des produits technologiques à des entreprises du Fortune 100 et à des entreprises mondiales de premier plan. Présente aux États-Unis, en Europe, en Inde, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Amérique latine, Black Box est au service d'entreprises des secteurs des services financiers, de la technologie, des soins de santé, de la vente au détail, des services publics et de l'industrie manufacturière.

S'appuyant sur une équipe mondiale d'environ 3 500 professionnels et sur des partenariats stratégiques avec des fournisseurs de technologie de premier plan, Black Box propose des solutions de bout en bout en matière d'intégration de réseaux, d'infrastructure de connectivité numérique, de construction de centres de données, de solutions modernes pour le lieu de travail et de cybersécurité. Son portefeuille de produits technologiques améliore les opérations commerciales grâce à des solutions de pointe dans les domaines de l'AV, de l'IoT, du KVM, de la mise en réseau, de l'infrastructure et des câbles.

Pour plus d'informations, consultez le site www.blackbox.com

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2859261/Sameer_Batra.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2607665/Black_Box_Logo.jpg