Black Box、国際市場成長加速のため最高事業責任者にSameer Batra氏を任命

ニュース提供

Black Box Network Services

14 1月, 2026, 15:31 JST

新リーダーがインド、ANZ、APJ、MEA地域における顧客拡大と収益向上を推進。

ムンバイ（インド）, 2026年1月14日 /PRNewswire/ -- グローバルなデジタル・インフラストラクチャ・ソリューション・プロバイダーであるBlack Box（BSE：500463）（NSE：BBOX）は本日、インドおよび国際市場をカバーするグローバル・システム・インテグレーション（GSI）事業の最高事業責任者にSameer Batra氏を任命したことを発表しました。この戦略的人事は、大企業がデジタル・インフラストラクチャの近代化と拡張を実現できるよう支援することで、インド、ANZ、アジア太平洋、日本、中東、アフリカにおけるBlack Boxの継続的な成長への取り組みを明確に示すものです。

これらの地域では、AI、クラウド導入、データ・センター拡張、ネットワーク・コラボレーション技術、高まるサイバー・セキュリティ・ニーズに牽引され、力強い成長が見込まれており、Black Boxは統合された包括的なソリューションで顧客を支援する絶好の立場にあります。

Continue Reading
Black Box Names Sameer Batra as Chief Business Officer to accelerate International Markets Growth
Black Box Names Sameer Batra as Chief Business Officer to accelerate International Markets Growth

「国際市場は、持続的なインフラ投資と強い顧客需要に支えられ、Black Boxにとって重要な成長エンジンです」と、Black Box CEOのSanjeev Vermaは述べています。「Sameerのリーダーシップは、顧客がデジタル・インフラストラクチャを設計、導入、管理する上できわめて重要であり、同時に各市場におけるパートナー主導のイノベーションと事業成長を加速させます。」

SameerはBlack BoxのGSI国際市場事業を統括し、重点産業分野への注力を強化するとともに、顧客およびパートナーとの関係深化を推進します。これには、顧客がインフラ対応の定義を再構築する支援、デジタル環境の近代化、拡張、セキュリティ強化の実現を通じ、Black Boxの20億ドル規模の事業基盤構築という目標達成に貢献することが含まれます。

Sameer氏はグローバルITサービス業界で30年以上の経験を有しています。直近ではTech Mahindraでグローバル成長部門の上級副社長を務め、複数地域にわたる戦略的成長への取り組みを主導しました。それ以前はIBMで複数の上級管理職を歴任し、インドおよびアジア太平洋地域における成長と顧客成功を推進しました。

「国際市場における企業がデジタル・インフラストラクチャへの投資を拡大する中、グローバルな存在感と幅広いサービスを提供するBlack Boxは、この需要に応える唯一無二の立場にあります」とSameer Batra氏は述べています。「卓越したBlack Boxチームに加わり、国際ビジネス戦略全体を推進し、顧客とステークホルダーのための長期的な価値を創出できることを楽しみにしています。」

Black Box Ltd.について

Black Box（BSE：500463）（NSE：BBOX）は、デジタル・インフラストラクチャ・ソリューションのグローバル・リーダーであり、Fortune 100企業および世界トップクラスの企業にネットワーク・システム統合、マネージド・サービス、テクノロジー製品を提供しています。米国、欧州、インド、アジア太平洋、中東、ラテンアメリカに拠点を置くBlack Boxは、金融サービス、テクノロジー、医療、小売、公共サービス、製造業など、幅広い業界の企業にサービスを提供しています。

約3,500名のグローバル・チームと主要テクノロジー・プロバイダーとの戦略的提携により、Black Boxはネットワーク統合、デジタル接続インフラストラクチャ、データ・センター構築、モダン・ワークプレイス・ソリューション、サイバーセキュリティにおける包括的なソリューションを提供します。同社のテクノロジー製品ポートフォリオは、AV、IoT、KVM、ネットワーク、インフラストラクチャ、ケーブル分野における最先端ソリューションで業務効率を向上させます。

詳細については、www.blackbox.comをご覧ください。

写真：https://mma.prnewswire.com/media/2859261/Sameer_Batra.jpg
ロゴ：https://mma.prnewswire.com/media/2607665/Black_Box_Logo.jpg

SOURCE Black Box Network Services