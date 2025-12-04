Bybit entre en partenariat avec Komainu pour offrir aux investisseurs institutionnels des transactions sécurisées 24/7 sur des actifs de fonds distincts en dépôt

DUBAÏ, ÉAU, 4 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Komainu, le fournisseur de services d'actifs numériques réglementés et le dépositaire soutenu par Laser Digital et Blockstream, annonce aujourd'hui que Bybit, la deuxième plus grande plateforme de cryptomonnaies au monde en termes de volume d'échange, a rejoint sa plateforme de gestion des garanties, Komainu Connect.

Bybit and Komainu

Grâce à ce partenariat, les clients institutionnels pourront effectuer des transactions 24/7 tout en conservant leurs actifs en toute sécurité. En permettant aux actifs d'être conservés auprès d'un dépositaire tiers réglementé tout en étant négociables en bourse, les clients sont en mesure de mieux gérer leur risque de contrepartie. Le règlement régulier et automatisé des transactions hors bourse élimine la nécessité de préfinancer les transactions conclues sur le marché réglementé.

Komainu continue d'étendre sa plateforme Komainu Connect en s'intégrant directement aux bourses, aux bailleurs et aux courtiers, en utilisant une gamme de technologies avancées. Ces intégrations permettent aux clients d'établir des connexions rapides et transparentes, donnant accès à un vaste réseau de contreparties de marché.

Principaux avantages :

100% de mise en miroir des garanties : tous les actifs délégués dans les portefeuilles collatéraux sont reflétés sur le marché réglementé

Processus de règlement hors marché réglementé : élimination de la nécessité d'un préfinancement sur le marché réglementé

Transparence : tous les actifs sont conservés dans des portefeuilles distincts on-chain et à l'abri de la faillite, ce qui offre une transparence et une clarté juridique maximales.

Vue holistique de la garde et des portefeuilles de garanties : les clients bénéficient de portefeuilles dédiés, client par client

Échelle et soutien : couverture complète des actifs, avec une liste croissante d'actifs de qualité institutionnelle.

Paul Frost Smith, Co CEO de Komainu, déclare : « Nous sommes ravis d'intégrer Bybit dans l'écosystème de Komainu Connect ». Les investisseurs institutionnels exigent de plus en plus de pouvoir saisir les opportunités du marché sans compromettre la sécurité ni la conformité. C'est exactement ce que propose Komainu Connect, en associant la conservation réglementée et sécurisée à un accès sans friction au marché. Ce partenariat renforce non seulement notre liste de plateformes de confiance, mais souligne également notre engagement à créer un environnement de trading plus sûr et plus efficace pour les investisseurs actifs ».

Yoyee Wang, Head of Business to Business Unit, Bybit, ajoute : « Notre priorité absolue est de garantir la confiance et la sécurité de nos clients. Le partenariat avec Komainu est une nouvelle étape dans l'écoute des besoins de nos clients et le renforcement de nos capacités, en offrant une garde sécurisée et réglementée, ainsi que la flexibilité et l'échelle qu'ils attendent.

#Bybit / #CryptoArk

À propos de Bybit

Bybit est la deuxième plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde en volume de trading, au service d'une communauté mondiale de plus de 60 millions d'utilisateurs. Fondé en 2018, Bybit redéfinit l'ouverture dans un monde décentralisé en créant un écosystème plus simple, ouvert et équitable pour tous. En mettant surtout l'accent sur le Web3, Bybit s'associe stratégiquement aux principaux protocoles de chaîne de blocs pour fournir une infrastructure robuste et stimuler l'innovation sur la chaîne. Réputée pour sa sécurité de conservation, ses diverses places de marché, son expérience d'utilisation intuitive et ses outils avancés sur la chaîne de blocs, Bybit jette des ponts entre finance traditionnelle et finance décentralisée afin d'aider les concepteurs, les créateurs et les passionnés à libérer tout le potentiel du Web3. Découvrez l'avenir de la finance décentralisée sur Bybit.com.

Pour plus d'informations sur Bybit, rendez-vous sur Bybit Press.

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter : [email protected]

Pour les mises à jour, veuillez suivre :les communautés et réseaux sociaux de Bybit

À propos de Komainu

Komainu est la porte d'entrée institutionnelle pour les actifs numériques, dont le siège se trouve à Jersey et qui possède des bureaux à Londres, Dubaï et Singapour. Offrant une infrastructure de qualité bancaire aux investisseurs institutionnels, Komainu fournit des services transparents, connectés et sécurisés avec une surveillance réglementaire multijuridictionnelle, fusionnant l'expertise des services financiers traditionnels avec des normes de sécurité de premier plan pour la prochaine génération de conservation, de service et de financement des actifs numériques institutionnels.

Komainu (Jersey) Limited est réglementé par la Commission des services financiers de Jersey.

Komainu MEA FZE est réglementé par l'Autorité de régulation des actifs virtuels de Dubaï.

Les services Komainu Connect sont disponibles par l'intermédiaire de Komainu (Jersey) Limited.

Pour plus d'informations, consultez le site https://www.komainu.com

