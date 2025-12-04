Bybit se asocia con Komainu para ofrecer operaciones seguras de activos segregados bajo custodia 24/7 para inversionistas institucionales

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 4 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Komainu, proveedor de servicios de activos digitales regulados y con custodia respaldada de Laser Digital y Blockstream, anunció hoy que Bybit, la segunda bolsa de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones, se ha unido a su plataforma de gestión de garantías, Komainu Connect.

A través de esta asociación, los clientes institucionales podrán operar a toda hora y, al mismo tiempo, mantener sus activos almacenados de forma segura bajo custodia. Al permitir que los activos se mantengan con una custodia externa regulada mientras se pueden operar en la bolsa, los clientes pueden gestionar mejor el riesgo de contraparte. La liquidación periódica y automatizada fuera de la bolsa elimina la necesidad de agregar previamente fondos en la bolsa.

Komainu continúa ampliando su plataforma Komainu Connect al integrarse de forma directa con bolsas, entidades crediticias y brókers, y utilizar una variedad de tecnologías avanzadas. Estas integraciones permiten a los clientes establecer conexiones rápidas y fluidas, ya que proporcionan acceso a una amplia red de contrapartes de mercado.

Entre las principales ventajas se encuentran:

Refleja las garantías al 100 %: todos los activos delegados en billeteras con garantías se reflejan en la bolsa

Proceso de liquidación fuera de la bolsa: elimina la necesidad de agregar previamente fondos en la bolsa

Transparencia: todos los activos se mantienen en billeteras segregadas en cadena, protegidos frente a quiebras, lo que ofrece máxima transparencia y claridad legal.

Enfoque holístico de las billeteras de custodia y con garantías: los clientes cuentan con billeteras dedicadas, asignadas de manera individualizada a cada cliente

Escala y soporte: cobertura integral de activos que ofrece soporte a una amplia lista de activos de grado institucional.

Paul Frost Smith, Co-CEO de Komainu, expresó: "Nos complace traer a Bybit al ecosistema de Komainu Connect. Los inversionistas institucionales exigen cada vez más la capacidad de aprovechar oportunidades de mercado sin comprometer la seguridad ni el cumplimiento regulatorio. Komainu Connect ofrece exactamente eso: combina una custodia regulada y segura con acceso fluido al mercado. Esta asociación no solo fortalece nuestra lista de intercambios confiables, sino que también destaca nuestro compromiso de construir un entorno de operaciones más seguro y eficiente para los inversionistas activos".

Yoyee Wang, Head of Business to Business Unit, Bybit añadió: "Nuestra principal prioridad es garantizar confianza y seguridad a nuestros clientes. La asociación con Komainu es otro paso para escuchar las necesidades de nuestros clientes y potenciar nuestras capacidades, para ofrecer una custodia segura y regulada, junto con la flexibilidad y la escala que esperan".

Acerca de Bybit

Bybit es la segunda bolsa de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones y brinda servicio a una comunidad mundial de más de 60 millones de usuarios. Bybit fue fundada en 2018 y redefine la apertura en el mundo descentralizado mediante la creación de un ecosistema más sencillo, abierto e igualitario para todos. Bybit mantiene un sólido enfoque en Web3 y ha establecido asociaciones estratégicas con los principales protocolos de blockchain para proporcionar una infraestructura sólida e impulsar la innovación en la cadena. Bybit es reconocida por su custodia segura, sus mercados diversos, su experiencia de usuario intuitiva y sus avanzadas herramientas de blockchain, por lo que tiende un puente entre las finanzas tradicionales (TradFi) y las finanzas descentralizadas (DeFi), lo que permite a diseñadores, creadores y entusiastas aprovechar todo el potencial de Web3. Descubra el futuro de las finanzas descentralizadas en Bybit.com.

Acerca de Komainu

Komainu es la vía institucional de los activos digitales, con sede en Jersey y oficinas en Londres, Dubái y Singapur. Con una oferta de infraestructura de grado bancario para los inversionistas institucionales, Komainu proporciona servicios fluidos, conectados y seguros con supervisión regulatoria en múltiples jurisdicciones, al combinar el conocimiento de los servicios financieros tradicionales con los estándares de seguridad líderes para la próxima generación de custodia, prestación de servicios y financiamiento de activos digitales institucionales.

Komainu (Jersey) Limited está regulado por la Jersey Financial Services Commission (Comisión de Servicios Financieros de Jersey).

Komainu MEA FZE está regulado por la Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubái).

Los servicios de Komainu Connect están disponibles a través de Komainu (Jersey) Limited.

Para obtener más información, visite https://www.komainu.com

