Mantle e Bybit se unem para trazer o USDT0, a implementação Omnichain da stablecoin USDT da Tether, para a maior rede relacionada a corretoras

DUBAI, EAU, 30 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Bybit, segunda maior corretora de criptomoedas do mundo em volume de negociação, anunciou suporte para depósitos e saques de USDT0 na Mantle Network, tornando-se uma das primeiras corretoras globais a permitir fluxos contínuos de USDT0 cross-chain. Esta integração torna a Mantle a maior rede Layer 2 relacionada a corretoras em valor total bloqueado (TVL). Ao apoiar o novo padrão cross-chain para USDT, Mantle e Bybit se posicionam conjuntamente na vanguarda da infraestrutura unificada de liquidez de stablecoins.

Mantle e Bybit se unem para trazer o USDT0, a implantação omnichain da stablecoin USDT da Tether, para a maior rede relacionada a corretoras (PRNewsfoto/Bybit)

USDT0 é o deploy cross-chain do USDT, a maior stablecoin, servindo como uma "camada de liquidez unificada" em múltiplas redes. Construído no padrão Omnichain Fungible Token (OFT) da LayerZero, o USDT0 usa uma arquitetura de mint-and-burn que mantém um lastro estrito de 1:1 e elimina bridges fragmentados.

Com este lançamento, os usuários da Bybit em breve poderão:

Depositar USDT0 da Mantle Network diretamente na Bybit

Sacar USDT0 da Bybit diretamente para a Mantle Network

Aproveitar saques de USDT0 com taxa zero para a Mantle por tempo limitado

Esta colaboração reúne o USDT0 como infraestrutura de liquidez, a Mantle como uma rede L2 líder ligada a corretoras, e a Bybit como um local de liquidez global para ajudar a construir a próxima fase da infraestrutura de stablecoin entre cadeias.

USDT0 como uma camada unificada de USDT

O USDT0 visa remodelar a movimentação de stablecoins com:

Uma camada de liquidez: uma única representação omnichain de USDT, sem variantes wrapped fragmentadas.

Arquitetura nativa entre cadeias: Usando o padrão OFT da LayerZero para transferências diretas de cunhagem e queima.

UX simplificada: Eliminando o multi-hop bridging e o roteamento complexo para usuários e instituições.

O suporte da Bybit para USDT0 na Mantle sincroniza a liquidez centralizada, aplicações onchain e fluxos entre cadeias em uma experiência coesa, dando aos usuários acesso mais previsível e eficiente à liquidez baseada em Tether.

Mantle como uma rede líder conectada a corretoras para USDT0

A Mantle Network é uma Layer 2 modular construída no Ethereum, com laços profundos com a infraestrutura de corretoras e um foco em distribuição e liquidez para ativos tokenizados e finanças do mundo real. Estar entre as primeiras redes relacionadas a corretoras a apoiar o USDT0 precocemente, juntamente com a Tether e a Bybit, reforça o posicionamento da Mantle como:

Uma L2 de alto desempenho otimizada para liquidação de stablecoins e fluxos entre cadeias.

Um portal para liquidez de corretoras e capital institucional entrando em ecossistemas onchain.

Um hub para DeFi, tokenização e mercados RWA construídos em colateral estável e programável como o USDT0.

Para os usuários, isso significa:

Transferências de USDT0 rápidas e de baixo custo na Mantle.

Acesso direto aos mercados da Bybit usando o USDT0 como ativo de liquidação e liquidez.

Implantação simplificada de capital em aplicações nativas da Mantle.

"Apoiar o USDT0 precocemente, juntamente com a Tether e a Bybit, é um passo estratégico para a Mantle", disse Emily Bao, Key Advisor da Mantle. "Isso fortalece o papel da Mantle como um local central para a liquidez de stablecoins entre cadeias e os mercados de capitais onchain que dependem dela."

"O USDT0 foi projetado para unificar a liquidez entre cadeias, e a infraestrutura de alto desempenho da Mantle a torna uma rede ideal para essa visão", disse Lorenzo R., Co-Founder do USDT0. "Trabalhar ao lado da Bybit e da Mantle nos permite entregar um padrão de stablecoin mais contínuo e interoperável que melhora a UX e acelera a adoção multicadeia para usuários e instituições."

Melhorando a UX onchain e a movimentação de capital

O USDT0 é projetado para fazer com que os fluxos de stablecoin pareçam mais intuitivos e diretos:

Movimentação de liquidez entre cadeias mais eficiente

Fricção operacional reduzida para usuários de varejo e institucionais

Maior alinhamento entre os trilhos de corretoras centralizadas e destinos onchain

A integração da Bybit adiciona:

Um hub de liquidez centralizado para negociação e gestão de portfólio de USDT0

On/off-ramps diretos entre Mantle e Bybit

Saques gratuitos durante o lançamento inicial para incentivar a adoção precoce

Importância estratégica para Tether, Mantle e Bybit

O alinhamento precoce entre as três partes reflete uma mudança mais ampla n setor em direção a:

Padrões de stablecoin cross-chain que unificam em vez de fragmentar a liquidez

Infraestrutura L2 de última geração projetada para fluxos de capital de alto volume

Integração entre emissores, corretoras e redes de alto desempenho

Infraestrutura necessária para DeFi, tokenização e movimentação de ativos de nível institucional

Com o USDT0 agora ativo na Mantle e em breve disponível na Bybit, o ecossistema dá um grande passo em direção a um padrão de stablecoin sem fronteiras e sem atrito que sustentará a próxima era das finanças onchain.

Sobre a Mantle

A Mantle se posiciona como a principal camada de distribuição e porta de entrada para instituições e TradFi se conectarem com a liquidez onchain e acessarem ativos do mundo real, impulsionando o fluxo das finanças do mundo real.

Com mais de US$ 4 bilhões em ativos de propriedade da comunidade, a Mantle combina credibilidade, liquidez e escalabilidade com infraestrutura de nível institucional para apoiar a adoção em larga escala. O ecossistema é ancorado pelo $MNT dentro da Bybit e construído através de projetos centrais do ecossistema como mETH, fBTC, MI4 e outros. Isso é complementado pelas parcerias da Mantle Network com emissores e protocolos líderes, como Ethena USDe, Ondo USDY, OP-Succinct e EigenLayer.

Para mais informações sobre a Mantle, visite: mantle.xyz

Para mais atualizações sociais, siga: Mantle Official X & Mantle Community Channel

Sobre o USDT0

O USDT0, a rede de liquidez unificada para USDT, simplifica a movimentação cross-chain sem pools fragmentados ou pontes complexas. Como o portal unificado para interoperabilidade e expansão do USDT, o USDT0 simplifica a liquidez cross-chain, aumenta a acessibilidade e desbloqueia novos casos de uso para detentores de Tether, empresas e plataformas DeFi. Com foco em eficiência e escalabilidade, o USDT0 está redefinindo como o USDT opera em todas as redes. Para mais informações, visite USDT0.to ou siga-nos no Twitter @USDT0 .

Sobre a Bybit

A Bybit é a segunda maior corretora de criptomoedas do mundo por volume de trading, atendendo a uma comunidade global de mais de 70 milhões de usuários. Fundada em 2018, a Bybit está redefinindo a abertura no mundo descentralizado, criando um ecossistema mais simples, aberto e igualitário para todos. Com forte foco em Web3, a Bybit estabelece parcerias estratégicas com os principais protocolos de blockchain para fornecer infraestrutura robusta e promover a inovação on-chain. Reconhecida por sua custódia segura, mercados diversificados, experiência de usuário intuitiva e ferramentas avançadas de blockchain, a Bybit preenche a lacuna entre TradFi e DeFi, capacitando desenvolvedores, criadores e entusiastas a desbloquear todo o potencial da Web3. Descubra o futuro das finanças descentralizadas em Bybit.com .

Para mais detalhes sobre a Bybit, visite Bybit Press

Para consultas de mídia, entre em contato: [email protected]

Para atualizações, siga: Comunidades e Mídias Sociais da Bybit

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2833702/Mantle_Bybit_Unite_Bring_USDT0_Omnichain_Deployment_Tether_s_USDT_Stablecoin.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/5645644/Logo.jpg

FONTE Bybit