Mantle e Bybit se unem para trazer o USDT0, a implementação Omnichain da stablecoin USDT da Tether, para a maior rede relacionada a corretoras

Notícias fornecidas por

Bybit

30 nov, 2025, 06:05 GMT

DUBAI, EAU, 30 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Bybit, segunda maior corretora de criptomoedas do mundo em volume de negociação, anunciou suporte para depósitos e saques de USDT0 na Mantle Network, tornando-se uma das primeiras corretoras globais a permitir fluxos contínuos de USDT0 cross-chain. Esta integração torna a Mantle a maior rede Layer 2 relacionada a corretoras em valor total bloqueado (TVL). Ao apoiar o novo padrão cross-chain para USDT, Mantle e Bybit se posicionam conjuntamente na vanguarda da infraestrutura unificada de liquidez de stablecoins.

Continue Reading
Mantle e Bybit se unem para trazer o USDT0, a implantação omnichain da stablecoin USDT da Tether, para a maior rede relacionada a corretoras (PRNewsfoto/Bybit)
Mantle e Bybit se unem para trazer o USDT0, a implantação omnichain da stablecoin USDT da Tether, para a maior rede relacionada a corretoras (PRNewsfoto/Bybit)

 USDT0 é o deploy cross-chain do USDT, a maior stablecoin, servindo como uma "camada de liquidez unificada" em múltiplas redes. Construído no padrão Omnichain Fungible Token (OFT) da LayerZero, o USDT0 usa uma arquitetura de mint-and-burn que mantém um lastro estrito de 1:1 e elimina bridges fragmentados.

Com este lançamento, os usuários da Bybit em breve poderão:

  • Depositar USDT0 da Mantle Network diretamente na Bybit
  • Sacar USDT0 da Bybit diretamente para a Mantle Network
  • Aproveitar saques de USDT0 com taxa zero para a Mantle por tempo limitado

Esta colaboração reúne o USDT0 como infraestrutura de liquidez, a Mantle como uma rede L2 líder ligada a corretoras, e a Bybit como um local de liquidez global para ajudar a construir a próxima fase da infraestrutura de stablecoin entre cadeias.

USDT0 como uma camada unificada de USDT

O USDT0 visa remodelar a movimentação de stablecoins com:

  • Uma camada de liquidez: uma única representação omnichain de USDT, sem variantes wrapped fragmentadas.
  • Arquitetura nativa entre cadeias: Usando o padrão OFT da LayerZero para transferências diretas de cunhagem e queima.
  • UX simplificada: Eliminando o multi-hop bridging e o roteamento complexo para usuários e instituições.

O suporte da Bybit para USDT0 na Mantle sincroniza a liquidez centralizada, aplicações onchain e fluxos entre cadeias em uma experiência coesa, dando aos usuários acesso mais previsível e eficiente à liquidez baseada em Tether.

Mantle como uma rede líder conectada a corretoras para USDT0

A Mantle Network é uma Layer 2 modular construída no Ethereum, com laços profundos com a infraestrutura de corretoras e um foco em distribuição e liquidez para ativos tokenizados e finanças do mundo real. Estar entre as primeiras redes relacionadas a corretoras a apoiar o USDT0 precocemente, juntamente com a Tether e a Bybit, reforça o posicionamento da Mantle como:

  • Uma L2 de alto desempenho otimizada para liquidação de stablecoins e fluxos entre cadeias.
  • Um portal para liquidez de corretoras e capital institucional entrando em ecossistemas onchain.
  • Um hub para DeFi, tokenização e mercados RWA construídos em colateral estável e programável como o USDT0.

Para os usuários, isso significa:

  • Transferências de USDT0 rápidas e de baixo custo na Mantle.
  • Acesso direto aos mercados da Bybit usando o USDT0 como ativo de liquidação e liquidez.
  • Implantação simplificada de capital em aplicações nativas da Mantle.

"Apoiar o USDT0 precocemente, juntamente com a Tether e a Bybit, é um passo estratégico para a Mantle", disse Emily Bao, Key Advisor da Mantle. "Isso fortalece o papel da Mantle como um local central para a liquidez de stablecoins entre cadeias e os mercados de capitais onchain que dependem dela."

"O USDT0 foi projetado para unificar a liquidez entre cadeias, e a infraestrutura de alto desempenho da Mantle a torna uma rede ideal para essa visão", disse Lorenzo R., Co-Founder do USDT0. "Trabalhar ao lado da Bybit e da Mantle nos permite entregar um padrão de stablecoin mais contínuo e interoperável que melhora a UX e acelera a adoção multicadeia para usuários e instituições."

Melhorando a UX onchain e a movimentação de capital

O USDT0 é projetado para fazer com que os fluxos de stablecoin pareçam mais intuitivos e diretos:

  • Movimentação de liquidez entre cadeias mais eficiente
  • Fricção operacional reduzida para usuários de varejo e institucionais
  • Maior alinhamento entre os trilhos de corretoras centralizadas e destinos onchain

A integração da Bybit adiciona:

  • Um hub de liquidez centralizado para negociação e gestão de portfólio de USDT0
  • On/off-ramps diretos entre Mantle e Bybit
  • Saques gratuitos durante o lançamento inicial para incentivar a adoção precoce

Importância estratégica para Tether, Mantle e Bybit

O alinhamento precoce entre as três partes reflete uma mudança mais ampla n setor em direção a:

  • Padrões de stablecoin cross-chain que unificam em vez de fragmentar a liquidez
  • Infraestrutura L2 de última geração projetada para fluxos de capital de alto volume
  • Integração entre emissores, corretoras e redes de alto desempenho
  • Infraestrutura necessária para DeFi, tokenização e movimentação de ativos de nível institucional

Com o USDT0 agora ativo na Mantle e em breve disponível na Bybit, o ecossistema dá um grande passo em direção a um padrão de stablecoin sem fronteiras e sem atrito que sustentará a próxima era das finanças onchain.

Sobre a Mantle
A Mantle se posiciona como a principal camada de distribuição e porta de entrada para instituições e TradFi se conectarem com a liquidez onchain e acessarem ativos do mundo real, impulsionando o fluxo das finanças do mundo real.
Com mais de US$ 4 bilhões em ativos de propriedade da comunidade, a Mantle combina credibilidade, liquidez e escalabilidade com infraestrutura de nível institucional para apoiar a adoção em larga escala. O ecossistema é ancorado pelo $MNT dentro da Bybit e construído através de projetos centrais do ecossistema como mETH, fBTC, MI4 e outros. Isso é complementado pelas parcerias da Mantle Network com emissores e protocolos líderes, como Ethena USDe, Ondo USDY, OP-Succinct e EigenLayer.
Para mais informações sobre a Mantle, visite: mantle.xyz
Para mais atualizações sociais, siga: Mantle Official X & Mantle Community Channel

Sobre o USDT0
O USDT0, a rede de liquidez unificada para USDT, simplifica a movimentação cross-chain sem pools fragmentados ou pontes complexas. Como o portal unificado para interoperabilidade e expansão do USDT, o USDT0 simplifica a liquidez cross-chain, aumenta a acessibilidade e desbloqueia novos casos de uso para detentores de Tether, empresas e plataformas DeFi. Com foco em eficiência e escalabilidade, o USDT0 está redefinindo como o USDT opera em todas as redes. Para mais informações, visite USDT0.to ou siga-nos no Twitter @USDT0.

Sobre a Bybit
A Bybit é a segunda maior corretora de criptomoedas do mundo por volume de trading, atendendo a uma comunidade global de mais de 70 milhões de usuários. Fundada em 2018, a Bybit está redefinindo a abertura no mundo descentralizado, criando um ecossistema mais simples, aberto e igualitário para todos. Com forte foco em Web3, a Bybit estabelece parcerias estratégicas com os principais protocolos de blockchain para fornecer infraestrutura robusta e promover a inovação on-chain. Reconhecida por sua custódia segura, mercados diversificados, experiência de usuário intuitiva e ferramentas avançadas de blockchain, a Bybit preenche a lacuna entre TradFi e DeFi, capacitando desenvolvedores, criadores e entusiastas a desbloquear todo o potencial da Web3. Descubra o futuro das finanças descentralizadas em Bybit.com.

Para mais detalhes sobre a Bybit, visite Bybit Press
Para consultas de mídia, entre em contato: [email protected]
Para atualizações, siga: Comunidades e Mídias Sociais da Bybit

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2833702/Mantle_Bybit_Unite_Bring_USDT0_Omnichain_Deployment_Tether_s_USDT_Stablecoin.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/5645644/Logo.jpg

FONTE Bybit

Da mesma fonte

Suba de nível com a campanha #7Up: o sétimo aniversário da Bybit distribui US$ 2,5 milhões como agradecimento a quase 80 milhões de traders em todo o mundo

Suba de nível com a campanha #7Up: o sétimo aniversário da Bybit distribui US$ 2,5 milhões como agradecimento a quase 80 milhões de traders em todo o mundo

A Bybit, segunda maior corretora de criptomoedas do mundo, tem o orgulho de comemorar seu sétimo aniversário celebrando sua comunidade de traders com ...
Bybit reduz barreiras para soluções de gestão de patrimônio de elite com exclusivo de fim de ano para clientes VIP

Bybit reduz barreiras para soluções de gestão de patrimônio de elite com exclusivo de fim de ano para clientes VIP

Bybit, a segunda maior bolsa de criptomoedas do mundo, está ampliando o suporte à sua comunidade de traders ao reduzir temporariamente a subscrição...
More Releases From This Source

Explorar

Cryptocurrency

Cryptocurrency

Cryptocurrency

Cryptocurrency

Banking & Financial Services

Banking & Financial Services

Financial Technology

Financial Technology

News Releases in Similar Topics