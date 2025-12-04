Bybit Bermitra dengan Komainu, Tawarkan Layanan Trading yang Aman Selama 24/7 untuk Aset Tersegregasi bagi Investor Institusi

Lewat kemitraan ini, investor institusi dapat melakukan perdagangan aset selama 24/7, serta menitipkan aset secara aman melalui layanan kustodian. Dengan layanan penitipan aset oleh pihak ketiga yang memiliki izin resmi, namun aset tetap dapat diperdagangkan di bursa, klien akan mengelola risiko secara lebih baik. Proses penyelesaian transaksi otomatis di luar bursa (off-exchange settlement) juga tidak memerlukan mekanisme pendanaan awal di bursa (pre-fund on-exchange).

Komainu terus memperluas jangkauan platform Komainu Connect lewat integrasi langsung dengan pihak bursa, pemberi pinjaman, dan broker dengan berbagai teknologi mutakhir. Integrasi tersebut mendukung koneksi yang cepat dan mulus bagi klien, serta menyediakan akses terhadap jaringan luas yang mencakup para pelaku pasar.

Sejumlah manfaat yang ditawarkan:

100% Collateral Mirroring : seluruh aset yang didelegasikan dalam dompet agunan ( collateral wallet ) tecermin di bursa.

: seluruh aset yang didelegasikan dalam dompet agunan ( ) tecermin di bursa. Off-exchange settlement process : tanpa pre-fund on exchange

: tanpa Transparansi: seluruh aset tersimpan di jaringan on-chain , dompet terpisah yang aman dari risiko kepailitan sehingga memberikan transparansi dan kepastian hukum.

, dompet terpisah yang aman dari risiko kepailitan sehingga memberikan transparansi dan kepastian hukum. Tampilan data yang lengkap untuk dompet kustodian dan agunan: klien memperoleh dompet khusus, client-by-client

Skala dan dukungan: cakupan aset yang lengkap, mendukung aset berstandar investor institusi yang terus berkembang.

Paul Frost Smith, Co-CEO, Komainu, berkata: "Kami menyambut kehadiran Bybit dalam ekosistem Komainu Connect. Investor institusi semakin perlu merespons peluang pasar tanpa mengorbankan sistem keamanan atau kepatuhan regulasi. Komainu Connect memberikan keunggulan tersebut—memadukan layanan kustodian resmi dan aman dengan akses pasar yang lancar. Kemitraan ini tidak hanya menambah jaringan bursa tepercaya yang telah menjadi mitra Komainu, namun juga menegaskan komitmen kami untuk membangun layanan trading yang lebih aman dan efisien bagi investor aktif."

Yoyee Wang, Head, Business to Business Unit, Bybit, menambahkan: "Kami ingin menjaga kepercayaan dan keamanan klien. Lewat kolaborasi yang terjalin dengan Komainu, kami menempuh langkah selanjutnya untuk menjawab kebutuhan klien dan meningkatkan kemampuan dalam menawarkan layanan kustodian yang aman dan resmi dengan fleksibilitas dan skala yang dibutuhkan klien."

Tentang Bybit

Bybit adalah bursa aset kripto terbesar kedua di dunia berdasarkan volume perdagangan. Bybit melayani komunitas global yang mencakup lebih dari 60 juta pengguna. Berdiri pada 2018, Bybit membuat terobosan dari sisi transparansi dalam perdagangan aset terdesentralisasi dengan menciptakan ekosistem yang lebih simpel, terbuka, dan setara bagi setiap orang. Dengan fokus yang kuat pada Web3, Bybit bermitra secara strategis dengan berbagai protokol blockchain terkemuka. Lewat kemitraan ini, Bybit menyediakan infrastruktur unggulan dan meningkatkan inovasi on-chain. Memiliki reputasi atas layanan kustodian yang aman, marketplace yang beraneka ragam, pengalaman pengguna yang intuitif, serta perangkat blockchain yang aman, Bybit menutup kesenjangan antara TradFi dan DeFi dengan membantu pihak pengembang, kreator, dan penggemar untuk memanfaatkan seluruh potensi Web3. Anda dapat mengeksplorasi masa depan dunia keuangan yang terdesentralisasi di Bybit.com.

Tentang Komainu

Komainu menyediakan akses menuju aset digital bagi investor institusi. Komainu berkantor pusat di Jersey dan memiliki sejumlah perwakilan di London, Dubai, dan Singapura. Selain menawarkan infrastruktur berstandar industri perbankan untuk investor institusi, Komainu menyediakan layanan yang terhubung, aman, dan teregulasi secara multiyurisdiksi. Komainu memadukan keahlian di sektor keuangan konvensional dengan standar keamanan terbaik untuk menghadirkan jasa kustodian, layanan, dan pembiayaan aset digital generasi baru bagi investor institusi.

Komainu (Jersey) Limited diawasi oleh Jersey Financial Services Commission.

Komainu MEA FZE diawasi oleh Dubai Virtual Assets Regulatory Authority.

Komainu Connect tersedia melalui Komainu (Jersey) Limited.

