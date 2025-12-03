Bybit werkt met Komainu samen om institutionele investeerders 24/7 veilige handel in gescheiden activa aan te bieden

DUBAI, VAE, 4 december 2025 /PRNewswire/ -- Komainu, de gereguleerde aanbieder en bewaarnemer van diensten voor digitale activa die door Laser Digital en Blockstream wordt ondersteund, heeft vandaag aangekondigd dat Bybit, 's werelds op één na grootste cryptobeurs qua handelsvolume, zich bij Komainu Connect, het platform voor onderpandbeheer, heeft aangesloten.

Bybit and Komainu

Dankzij deze samenwerking kunnen institutionele klanten de klok rond verhandelen terwijl hun activa veilig worden bewaard. Door het mogelijk te maken dat activa bij een gereguleerde, externe bewaarnemer in bewaring worden gehouden en tegelijk op de beurs verhandelbaar zijn, kunnen klanten hun tegenpartijrisico beter beheren. Gewone, geautomatiseerde afwikkeling buiten de beurs om maakt voorfinanciering op de beurs overbodig.

Komainu blijft haar Komainu Connect-platform uitbreiden via directe integratie met beurzen, kredietverstrekkers en makelaars, gebruikmakend van een reeks geavanceerde technologieën. Dankzij deze integraties kunnen klanten snelle, naadloze connecties tot stand brengen, die toegang bieden tot een uitgebreid netwerk van tegenpartijen op de markt.

De belangrijkste voordelen zijn:

100% onderpandspiegeling: alle gedelegeerde activa in collateral wallets worden op de beurs gespiegeld

Afwikkelingsproces buiten de beurs om: voorfinanciering op de beurs is niet langer nodig

Transparantie: Alle activa worden bewaard in on-chain gescheiden wallets waar de kans op faillissement gering is, wat maximale transparantie en juridische duidelijkheid biedt.

Holistische kijk op bewaring en collateral wallets: klanten profiteren van specifieke wallets per klant

Schaal en ondersteuning: Uitgebreide dekking van activa, met ondersteuning voor een groeiende lijst activa van institutioneel niveau.

Paul Frost Smith, Co-CEO van Komainu, verklaart: "We zijn verheugd om Bybit in het ecosysteem van Komainu Connect te brengen. Institutionele investeerders eisen steeds vaker dat ze kunnen inspelen op kansen op de markt zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid of compliance. Dit is net wat Komainu Connect levert: het koppelen van gereguleerde, veilige bewaring met wrijvingsloze toegang tot de markt. Dit partnerschap versterkt niet alleen onze lijst van betrouwbare beurzen, maar getuigt ook van onze inzet om een veiligere, efficiëntere handelsomgeving voor actieve investeerders tot stand te brengen."

Yoyee Wang, Head of Business to Business Unit van Bybit, voegt hieraan toe: "Onze topprioriteit is het garanderen van vertrouwen en veiligheid voor onze klanten. Deze samenwerking met Komainu is een volgende stap in het luisteren naar de behoeften van onze klanten en het versterken van onze capaciteiten door veilige, gereguleerde bewaring aan te bieden in combinatie met de flexibiliteit en schaal die zij verwachten."

Over Bybit

Bybit is 's werelds op één na grootste cryptobeurs qua handelsvolume en bedient een wereldwijde gemeenschap van meer dan 60 miljoen gebruikers. Bybit is opgericht in 2018 en herdefinieert openheid in de gedecentraliseerde wereld door het creëren van een eenvoudiger, open en gelijk ecosysteem voor iedereen. Met een sterke focus op Web3, werkt Bybit strategisch samen met toonaangevende blockchain protocollen om robuuste infrastructuur te bieden en on-chain innovatie te stimuleren. Bybit staat bekend om zijn veilige bewaring, diverse marktplaatsen, intuïtieve gebruikerservaring en geavanceerde blockchaintools. Bybit overbrugt de kloof tussen TradFi en DeFi en stelt bouwers, makers en enthousiastelingen in staat om het volledige potentieel van Web3 te ontsluiten. Ontdek de toekomst van gedecentraliseerd financieren op Bybit.com.

Over Komainu

Komainu is de institutionele toegangspoort voor digitale activa, met hoofdkantoor in Jersey en kantoren in Londen, Dubai en Singapore. Komainu biedt institutionele investeerders een infrastructuur van bankkwaliteit en verzekert naadloze, geconnecteerde en veilige diensten met regelgevend toezicht in verschillende rechtsgebieden, waarbij expertise uit de traditionele financiële dienstverlening wordt samengevoegd met toonaangevende beveiligingsstandaarden voor de volgende generatie institutionele bewaring, service en financiering van digitale activa.

Komainu (Jersey) Limited staat onder toezicht van de Jersey Financial Services Commission.

Komainu MEA FZE staat onder toezicht van de Dubai Virtual Assets Regulatory Authority.

Komainu Connect-services zijn beschikbaar via Komainu (Jersey) Limited.

Meer informatie: https://www.komainu.com

