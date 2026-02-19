A Cambrex anuncia o professor Song Lin, da Universidade Cornell, como vencedor do Prêmio Snapdragon de Inovação em Tecnologia Química de 2025

EAST RUTHERFORD, Nova Jersey, 19 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Cambrex, organização líder global de desenvolvimento e fabricação por contrato (CDMO) e a Snapdragon Chemistry, uma empresa da Cambrex, têm o orgulho de anunciar que o Dr. Song Lin, professor da Universidade Tisch em química e biologia química na Faculdade de Artes e Ciências da Universidade Cornell, recebeu o Prêmio Snapdragon 2025 de Inovação em Tecnologia Química, que inclui um fundo irrestrito de US$ 50.000 para o Lin Lab.

Song Lin, Tisch University Professor, Cornell University

O professor Lin está sendo homenageado por sua pesquisa pioneira em química eletrossintética, que abriu novos caminhos para o uso da eletroquímica no desenvolvimento e fabricação de produtos farmacêuticos. Seu laboratório se concentra no avanço da química orgânica, eletrossíntese, catálise e desenvolvimento tecnológico. Os recentes avanços do professor Lin em técnicas eletroquímicas sustentáveis para sintetizar moléculas orgânicas complexas, incluindo compostos quirais críticos para a inovação farmacêutica, estabeleceram novos padrões de eficiência e responsabilidade ambiental no campo.

"A Cambrex está dedicada a avançar as fronteiras da ciência farmacêutica por meio da inovação e parceria", disse Matthew Bio, diretor científico da Cambrex. "O trabalho inovador do professor Lin em química eletrossintética exemplifica o espírito do Prêmio Snapdragon e nosso compromisso em apoiar pesquisas transformadoras que moldarão o futuro da descoberta e fabricação de medicamentos."

Entre seus muitos prêmios, o professor Lin é finalista do Prêmio Nacional Blavatnik de 2025, ganhador do Arthur C. Cope Scholar Award de 2023, pesquisador altamente citado em 2025 pela Clarivate e vencedor do Green Chemistry Challenge Award de 2022. Esses prêmios refletem sua liderança e impacto sustentado na comunidade científica.

Estabelecido em 2024 pela Snapdragon Chemistry, o Prêmio Snapdragon reconhece anualmente um pesquisador acadêmico líder em química ou engenharia sintética, cujo trabalho tem potencial para impactar significativamente a descoberta e fabricação farmacêutica, e já foi concedido ao Professor Todd Hyster de Princeton e ao Hyster Lab. Este prestigioso prêmio ressalta o compromisso da Cambrex com a excelência científica e a inovação no desenvolvimento de moléculas pequenas complexas, apoiando a próxima geração de avanços na ciência farmacêutica.

Sobre a Cambrex

A Cambrex, organização global líder em desenvolvimento e fabricação por contratos (CDMO) que fornece desenvolvimento e fabricação de medicamentos em todo o seu ciclo de vida, bem como serviços analíticos e IND abrangentes.

Com mais de 45 anos de experiência e uma equipe de 2.000 especialistas atendendo clientes globais da América do Norte e da Europa, a Cambrex oferece uma série de tecnologias e recursos especializados em substâncias, incluindo fluxo contínuo, substâncias controladas, síntese de peptídeos, ciência do estado sólido, caracterização de materiais e APIs altamente potentes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2916286/Cambrex.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2236065/Cambrex_logo.jpg

FONTE Cambrex