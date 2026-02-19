Cambrex anuncia a Song Lin, profesor de Cornell, como ganador del premio Snapdragon 2025 a la Innovación en Tecnología Química

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey, 19 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Cambrex, organización líder mundial de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO, por sus siglas en inglés) y Snapdragon Chemistry, empresa de Cambrex, se enorgullecen en anunciar que el Dr. Song Lin, profesor de química y biología química de la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Cornell, recibió el premio Snapdragon 2025 a la Innovación en Tecnología Química, que incluye un fondo de 50.000 dólares sin restricciones para el Lin Lab.

Song Lin, Tisch University Professor, Cornell University

El profesor Lin es homenajeado por su investigación pionera en química electrosintética, que abrió nuevas vías para el uso de la electroquímica en el desarrollo y la fabricación de productos farmacéuticos. Su laboratorio se centra en el avance de la química orgánica, la electrosíntesis, la catálisis y el desarrollo de tecnología. Los recientes avances del profesor Lin en técnicas electroquímicas sostenibles para sintetizar moléculas orgánicas complejas, incluidos los compuestos quirales críticos para la innovación farmacéutica, establecieron nuevos estándares de eficiencia y responsabilidad ambiental en el campo.

"Cambrex se dedica a atravesar las fronteras de la ciencia farmacéutica mediante la innovación y la asociación", afirmó Matthew Bio, director científico de Cambrex. "El trabajo innovador del profesor Lin en química electrosintética ejemplifica el espíritu del premio Snapdragon y nuestro compromiso de apoyar la investigación transformadora que transformará el futuro del descubrimiento y la fabricación de fármacos".

Entre sus muchos reconocimientos, el profesor Lin es finalista de los premios Nacionales Blavatnik 2025, ganador del premio Arthur C. Cope Scholar 2023, investigador altamente citado 2025 por Clarivate y ganador del premio Green Chemistry Challenge 2022. Estos honores reflejan su liderazgo y su impacto sostenido en la comunidad científica.

Establecido en 2024 por Snapdragon Chemistry, el premio Snapdragon reconoce anualmente a un investigador académico líder en química o ingeniería sintética cuyo trabajo tiene el potencial de tener un impacto importante en el descubrimiento y la fabricación de productos farmacéuticos y, anteriormente, se otorgó al profesor de Princeton Todd Hyster y al Hyster Lab. Este prestigioso premio destaca el compromiso de Cambrex con la excelencia científica y la innovación en el desarrollo de moléculas pequeñas complejas, apoyando la próxima generación de avances en la ciencia farmacéutica.

Acerca de Cambrex

Cambrex es una organización líder mundial de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO), que proporciona desarrollo y fabricación de sustancias farmacéuticas a lo largo de todo el ciclo de vida de los medicamentos, así como servicios integrales de análisis para nuevos fármacos en investigación (IND, por sus siglas en inglés).

Con más de 45 años de experiencia y un equipo de 2.000 expertos que atienden a clientes de Norteamérica y Europa a nivel mundial, Cambrex ofrece una variedad de tecnologías y capacidades especializadas en sustancias farmacéuticas, que incluyen flujo continuo, sustancias controladas, síntesis de péptidos, ciencia de estado sólido, caracterización de materiales y API altamente potentes.

