캠브렉스, 2025년 스냅드래곤 화학 기술 혁신상 수상자로 코넬대 송린 교수 선정

이스트러더퍼드, 뉴저지, 2026년 2월 19일 /PRNewswire/ -- 글로벌 선도 의약품 위탁개발생산기업(contract development and manufacturing organization, CDMO)인 캠브렉스(Cambrex)와 캠브렉스 계열사인 스냅드래곤 케미스트리(Snapdragon Chemistry)가, 코넬대학교 예술과학대학의 화학 및 화학생물학과의 송린(Song Lin) 티시 석좌교수가 2025년 스냅드래곤 화학 기술 혁신상(2025 Snapdragon Prize for Innovation in Chemistry Technology) 수상자로 선정됐다고 발표했으며, 수상에는 린 연구실(Lin Lab)에 지원되는 미화 5만 달러의 무제한 연구 기금이 포함된다.

린 교수는 전기 합성 화학 분야의 선구적 연구로 수상의 영예를 안았으며, 그의 연구는 전기화학을 의약품 개발 및 제조에 활용하는 새로운 길을 열었다는 평가를 받는다. 린 교수의 연구실은 유기화학, 전기 합성, 촉매, 기술 개발 분야의 발전에 주력하고 있다. 특히 의약품 혁신에 핵심적인 카이랄 화합물을 포함한 복잡한 유기 분자의 합성을 위한 지속 가능한 전기화학 기술을 최근 크게 발전시키며, 효율성과 환경적 책임 측면에서 새로운 기준을 제시했다.

캠브렉스의 매튜 바이오(Matthew Bio) 최고과학책임자는 "캠브렉스는 혁신과 파트너십을 통해 제약 과학의 새로운 지평을 개척하는 데 전념하고 있다"고 말했다. 이어 "린 교수의 전기 합성 화학 분야 획기적 연구는 스냅드래곤 상이 추구하는 정신과, 의약품 발굴 및 제조의 미래를 형성할 변혁적 연구를 지원하겠다는 우리의 의지를 반영한다"고 밝혔다.

린 교수는 2025년 블라바트닉 국가상(Blavatnik National Awards) 최종 후보, 2023년 아서 C. 코프 학자상(Arthur C. Cope Scholar Award) 수상, 2025년 클래리베이트(Clarivate) 선정 세계에서 가장 영향력 있는 연구자(Highly Cited Researcher) 선정, 2022년 그린 케미스트리 챌린지 상(Green Chemistry Challenge Award) 수상 등 수많은 영예를 차지했다. 이러한 성과는 과학계에서 린 교수의 리더십과 지속적인 영향력을 보여준다.

2024년 스냅드래곤 케미스트리에 의해 제정된 스냅드래곤 상은 합성 화학 또는 공학 분야에서 의약품 발굴 및 제조에 중대한 영향을 미칠 잠재력을 지닌 학계 연구자 1인을 매년 선정해 시상한다. 이 상은 앞서 프린스턴대학교 토드 히스터(Todd Hyster) 교수와 하이스터 연구실(Hyster Lab)에 수여된 바 있다. 본 상은 복잡한 저분자 개발 분야에서 과학적 우수성과 혁신을 추구하는 캠브렉스의 의지를 강조하며, 차세대 제약 과학 혁신을 지원한다.

캠브렉스 소개

캠브렉스는 의약품 전 주기 전반에 걸친 원료의약품 개발 및 제조 서비스와 포괄적인 분석 서비스 및 임상시험계획 제출 지원 서비스를 제공하는 글로벌 선도 위탁개발생산기업이다.

45년 이상의 경험과 북미 및 유럽 전역에서 글로벌 고객을 지원하는 2000여 명의 전문가 팀을 보유한 캠브렉스는 연속 흐름 공정, 규제 물질, 펩타이드 합성, 고체 상태 과학, 물질 특성 분석, 고활성 원료의약품 등 다양한 전문 원료의약품 기술과 역량을 제공한다.

