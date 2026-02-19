Cambrex annonce que Song Lin, professeur à Cornell, est le lauréat du prix Snapdragon 2025 de l'innovation en technologie de la chimie

EAST RUTHERFORD, New Jersey, 19 février 2026 /PRNewswire/ -- Cambrex, une organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) et Snapdragon Chemistry, une société de Cambrex, sont fières d'annoncer que le Dr Song Lin, professeur de chimie et de biologie chimique à la faculté des arts et des sciences de l'université Cornell, a reçu le prix Snapdragon 2025 de l'innovation en technologie de la chimie, qui comprend un fonds non affecté de 50 000 dollars pour le Lin Lab.

Song Lin, Professeur à l’Université Cornell, titulaire de la chaire Tisch

Le professeur Lin est récompensé pour ses recherches pionnières en chimie électrosynthétique, qui ont ouvert de nouvelles voies à l'usage de l'électrochimie dans le développement et la fabrication de produits pharmaceutiques. Son laboratoire se concentre sur le progrès de la chimie organique, de l'électrosynthèse, de la catalyse et du développement technologique. Les récentes avancées du professeur Lin en matière de techniques électrochimiques durables pour la synthèse de molécules organiques complexes, y compris les composés chiraux essentiels à l'innovation pharmaceutique, ont établi de nouveaux standards d'efficacité et de responsabilité environnementale dans ce domaine.

« Cambrex se consacre à repousser les frontières de la science pharmaceutique par le biais de l'innovation et du partenariat », a déclaré Matthew Bio, directeur scientifique de Cambrex. « Les travaux novateurs du professeur Lin dans le domaine de la chimie électrosynthétique illustrent l'esprit du prix Snapdragon et notre engagement à soutenir la recherche transformatrice qui façonnera l'avenir de la découverte et de la fabrication de médicaments ».

Parmi ses nombreuses distinctions, le professeur Lin est finaliste du prix national Blavatnik en 2025, lauréat du prix Arthur C. Cope Scholar en 2023, chercheur parmi les plus cités par Clarivate en 2025 et lauréat du prix Green Chemistry Challenge en 2022. Ces distinctions reflètent son leadership et son impact durable sur la communauté scientifique.

Créé en 2024 par Snapdragon Chemistry, le prix Snapdragon récompense chaque année un chercheur universitaire de premier plan en chimie synthétique ou en ingénierie dont les travaux sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur la découverte et la fabrication de produits pharmaceutiques. Il avait été précédemment décerné au professeur Todd Hyster de Princeton et au Hyster Lab. Ce prix prestigieux souligne l'engagement de Cambrex en faveur de l'excellence scientifique et de l'innovation dans le développement de petites molécules complexes, en soutenant la prochaine génération de percées dans le domaine de la science pharmaceutique.

