Cambrex gibt Cornell-Professor Song Lin als Preisträger des Snapdragon-Preises 2025 für Innovation in der Chemietechnik bekannt

EAST RUTHERFORD, New Jersey, 19. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Cambrex, ein weltweit führender Anbieter für Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO), sowie Snapdragon Chemistry, ein Unternehmen von Cambrex, gaben heute bekannt, dass Dr. Song Lin, Tisch University Professor für Chemie und chemische Biologie am College of Arts and Sciences der Cornell University, den Snapdragon Prize for Innovation in Chemistry Technology 2025 erhalten hat. Der Preis umfasst eine zweckungebundene Förderung in Höhe von 50.000 US-Dollar für das Lin Lab.

Song Lin, Tisch University Professor, Cornell University

Professor Lin wird für seine wegweisende Forschung in der elektrosynthetischen Chemie, die neue Wege für den Einsatz der Elektrochemie in der pharmazeutischen Entwicklung und Herstellung eröffnet hat, geehrt. Sein Labor konzentriert sich auf die Weiterentwicklung der organischen Chemie, der Elektrosynthese, der Katalyse und der Technologieentwicklung. Professor Lins jüngste Fortschritte bei nachhaltigen elektrochemischen Techniken zur Synthese komplexer organischer Moleküle, darunter chirale Verbindungen, die für pharmazeutische Innovationen von entscheidender Bedeutung sind, haben neue Maßstäbe für Effizienz und Umweltverantwortung in diesem Bereich gesetzt.

„Cambrex setzt sich dafür ein, die Grenzen der pharmazeutischen Wissenschaft durch Innovation und Partnerschaft zu erweitern", sagte Matthew Bio, wissenschaftlicher Leiter von Cambrex. „Die bahnbrechende Arbeit von Professor Lin in der elektrosynthetischen Chemie steht exemplarisch für den Geist des Snapdragon Prize sowie für unser Engagement, transformative Forschung zu fördern und damit die Zukunft der Wirkstoffforschung sowie der Herstellung zu prägen."

Zu seinen zahlreichen Auszeichnungen zählt, dass Professor Lin Finalist der Blavatnik National Awards 2025 ist, 2023 den Arthur C. Cope Scholar Award erhielt, 2025 von Clarivate als Highly Cited Researcher ausgezeichnet wurde sowie 2022 den Green Chemistry Challenge Award gewann. Diese Ehrungen spiegeln seine Führungsrolle und seinen nachhaltigen Einfluss auf die wissenschaftliche Gemeinschaft wider.

Der Snapdragon Prize wurde 2024 von Snapdragon Chemistry ins Leben gerufen. Er zeichnet jährlich eine führende akademische Forscherpersönlichkeit in der synthetischen Chemie oder im Ingenieurwesen aus, deren Arbeit das Potenzial besitzt, die pharmazeutische Wirkstoffforschung sowie Herstellung maßgeblich zu beeinflussen. Zuvor ging der Preis an den Princeton Professor Todd Hyster und das Hyster Lab. Diese prestigeträchtige Auszeichnung unterstreicht das Engagement von Cambrex für wissenschaftliche Exzellenz sowie Innovation in der Entwicklung komplexer kleiner Moleküle und unterstützt die nächste Generation von Durchbrüchen in der pharmazeutischen Wissenschaft.

Informationen zu Cambrex

Cambrex ist ein weltweit führender Anbieter für Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO). Das Unternehmen entwickelt und produziert Wirkstoffe über den gesamten Lebenszyklus eines Arzneimittels. Darüber hinaus bietet Cambrex umfassende analytische Leistungen sowie IND-unterstützende Dienste.

Mit über 45 Jahren Erfahrung und einem Team aus 2000 Fachleuten, das globale Kunden in Nordamerika sowie Europa betreut, bietet Cambrex ein Spektrum spezialisierter Wirkstofftechnologien und Fähigkeiten, darunter Continuous Flow, Controlled Substances, Peptidsynthese, Festkörperwissenschaft, Materialcharakterisierung sowie hochwirksame Wirkstoffe (APIs).

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2916286/Cambrex.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2236065/Cambrex_logo.jpg