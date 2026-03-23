Cambrex avança nas expansões nos EUA e na Europa

EAST RUTHERFORD, Nova Jersey, 23 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Cambrex, organização líder global de desenvolvimento e fabricação por contrato (CDMO), anunciou hoje a conclusão dos estudos iniciais de engenharia para sua nova planta de fabricação de ingredientes farmacêuticos ativos (IFA) em grande escala em Charles City, Iowa. Esse marco representa um progresso significativo em direção ao investimento previamente anunciado de US$ 120 milhões para a expansão das capacidades de fabricação de IFAs nos EUA. A cerimônia de lançamento da primeira pedra da nova instalação está prevista para o final de 2026.

3D Rendering of Cambrex’s Future “Pharma 5” Plant in Charles City, Iowa

A expansão de Charles City adicionará uma nova fábrica com 140.000 litros de capacidade, incluindo reatores de grande e média porte, secadores de filtro agitados avançados Hastelloy e aprimoramentos nos conjuntos de fabricação existentes. Após a conclusão desta fase de expansão, a unidade verá um aumento de 20% na capacidade de fabricação em larga escala. Essa expansão foi projetada para dar suporte à química complexa, incluindo substâncias controladas, IFAs altamente potentes (HPAPI) e fabricação comercial de peptídeos em fase líquida, posicionando a Cambrex como uma parceira confiável para inovadores farmacêuticos.

Na Europa, a Cambrex continua investindo com uma expansão de US$ 30 milhões em andamento em sua unidade de Milão, Itália. O projeto adicionará novas capacidades de desenvolvimento analíticos e P&D de processo, bem como atualizações para várias plantas de produção. A expansão em P&D em Milão deve ser concluída na segunda metade de 2027, com a aquisição de terrenos adicionais para apoiar o crescimento futuro e o aumento da demanda por serviços CDMO.

Claudio Russolo, diretor de operações, comentou: "Nossa unidade em Milão, Itália, tem um legado distinto de apoio ao desenvolvimento e fabricação farmacêutica, e este ano marca seu octogésimo aniversário de operação. Estamos comprometidos com investimentos contínuos para atender à crescente demanda do mercado por químicas complexas, incluindo peptideos, moléculas altamente potentes e substâncias controladas."

Os investimentos contínuos da Cambrex refletem sua dedicação em fornecer soluções modernizadas para o desenvolvimento e fabricação de pequenas moléculas complexas. A abordagem científica e o compromisso da empresa com a excelência operacional garantem que a Cambrex permaneça na vanguarda do apoio à próxima geração de terapias que mudam a vida.

Sobre a Cambrex

A Cambrex, organização global líder em desenvolvimento e fabricação por contrato (CDMO) que fornece desenvolvimento e fabricação de medicamentos em todo o seu ciclo de vida, bem como serviços analíticos e IND abrangentes.

Com 45 anos de experiência e uma equipe crescente de mais de 2.000 especialistas atendendo clientes globais da América do Norte e da Europa, a Cambrex oferece uma gama de tecnologias e recursos especializados de substâncias, incluindo fluxo contínuo, substâncias controladas, síntese de peptídeos, ciência do estado sólido, caracterização de materiais e IFAs altamente potentes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2938315/Charles_City_Initial_Elevation_Diagram.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2236065/Cambrex_logo.jpg

FONTE Cambrex