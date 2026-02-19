Cambrex 宣佈 Cornell 教授 Song Lin 榮獲 2025 年 Snapdragon 化學技術創新獎

Cambrex 科學總監 Matthew Bio 表示：「Cambrex 一直致力積極創新、密切合作，以拓展藥物科學的疆界。 Lin 教授在電合成化學領域的突破性研究，正正體現 Snapdragon 獎所追求的精神，也反映我們矢志支持具變革潛力的研究，攜手塑造藥物探索與製造的未來。」

Lin 教授獲獎無數，近年殊榮包括入圍 2025 年 Blavatnik 國家大獎 (Blavatnik National Awards) 最終評選、榮膺 2023 年 Arthur C. Cope 學者獎 (Arthur C. Cope Scholar Award)、獲評為 2025 年 Clarivate 高被引研究人員 (Highly Cited Researcher)，以及奪得 2022 年綠色化學挑戰獎 (Green Chemistry Challenge Award)。 這些榮譽足見他在科學界領導在前，而且影響深遠。

Snapdragon 獎由 Snapdragon Chemistry 於 2024 年創立，每年頒予一位在合成化學或工程領域，其研究成果有望顯著推動藥物發現與製造發展的頂尖學者。此前，該獎項得主為 Princeton 教授 Todd Hyster 及其 Hyster Lab。 此獎極具聲望，彰顯 Cambrex 在複雜小分子開發領域追求科學卓越與創新的決心，致力支持藥物科學迎來新一輪突破。

