A campanha global "7 Maravilhas das Cidades do Futuro" da New7Wonders começa no Dia Mundial das Cidades

DUBAI, EAU, 31 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A New7Wonders, autoridade oficial do mundo para a votação pública da escolha das Maravilhas, iniciou hoje formalmente sua mais nova campanha global - 7 Maravilhas das Cidades do Futuro - no Dia Mundial das Cidades 2025. A iniciativa marca o início oficial de uma busca mundial pelos sete empreendimentos urbanos que melhor incorporam o espírito de inovação, sustentabilidade e progresso humano que moldam as cidades de amanhã.

Após seu lançamento preliminar no início deste mês, hoje começa a fase de propostas e inscrições da campanha. Ao longo dos próximos doze meses, cidades, distritos e grandes empreendimentos de todos os países do mundo serão propostos e se inscreverão para participar, exibindo suas conquistas em tecnologia, design, habitabilidade e harmonia ambiental.

Bernard Weber, presidente e fundador da New7Wonders, disse: "Com as 7 Maravilhas das Cidades do Futuro, estamos ampliando nossa missão de celebrar o patrimônio da humanidade para celebrar seus horizontes. As maravilhas do futuro estão sendo construídas agora - nas escolhas, criatividade e coragem dos visionários urbanos de hoje."

Jean-Paul de la Fuente, diretor da New7Wonders e presidente da campanha 7 Maravilhas das Cidades do Futuro, disse: "Hoje começamos uma conversa global sobre o que torna uma cidade verdadeiramente "do futuro". É sobre como a inovação serve à humanidade e como a imaginação pode reconectar o progresso com o propósito." Ele continuou: "Vemos 7 Maravilhas das Cidades do Futuro celebrando e honrando cidades e empreendimentos que ousam sonhar, projetar e oferecer um melhor equilíbrio entre natureza, comunidade e crescimento."

De acordo com a metodologia comprovada da New7Wonders, o engajamento público será central em todo o processo. Após o atual período de proposta e inscrição, via www.7wondersfc.com, as fases de votação global terão início em 31 de outubro de 2026, levando à declaração oficial das 7 Maravilhas das Cidades do Futuro em 31 de outubro de 2027. A campanha é coordenada pela Global Platform Limited, o braço comercial e de licenciamento mundial da New7Wonders, com sede em Dubai.

7 Maravilhas das Cidades do Futuro junta-se e dá continuidade às outras campanhas de participação globais, temáticas e nacionais da New7Wonders – notadamente as Novas 7 Maravilhas do Mundo e as Novas 7 Maravilhas da Natureza – que já acumularam mais de 600 milhões de votos até hoje e geraram o "Efeito Maravilha" validado de forma independente, criando crescimento socioeconômico, de marketing, de marca e de valor educacional para os destinos e nações participantes, medido em centenas de bilhões de dólares.

