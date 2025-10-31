La campaña global "7 Maravillas de las ciudades del futuro" de New7Wonders comienza el Día Mundial de las Ciudades

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 31 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- New7Wonders, la autoridad oficial mundial de votación pública para elegir maravillas del mundo, comenzó hoy formalmente su nueva campaña global, 7 Maravillas de las ciudades del futuro, en el Día Mundial de las Ciudades 2025. La iniciativa marca el inicio oficial de una búsqueda a nivel mundial de los siete desarrollos urbanos que mejor encarnan el espíritu de innovación, sostenibilidad y progreso humano que da forma a las ciudades del futuro.

Tras su lanzamiento preliminar a principios de este mes, hoy comienza la fase de propuestas y postulaciones de la campaña. Durante los próximos doce meses, ciudades, distritos y grandes proyectos urbanísticos de todos los países del mundo presentarán sus propuestas y postulaciones para mostrar sus logros en tecnología, diseño, habitabilidad y armonía ambiental.

Bernard Weber, presidente y fundador de New7Wonders, señaló: "Con 7 Maravillas de las ciudades del futuro, extendemos nuestra misión de celebrar el patrimonio de la humanidad para celebrar sus horizontes. Las maravillas del futuro se están construyendo ahora, en las elecciones que se toman, la creatividad y el coraje de los visionarios urbanos de la actualidad".

Jean-Paul de la Fuente, director de New7Wonders y presidente de la campaña 7 Maravillas de las ciudades del futuro, señaló: "Hoy comenzamos una conversación mundial sobre lo que hace que una ciudad sea realmente 'del futuro'. Se trata de cómo la innovación sirve a la humanidad y cómo la imaginación puede volver a conectar el progreso con el propósito". Luego, continuó: "Vemos que 7 Maravillas de las ciudades del futuro celebra y honra a las ciudades y desarrollos que se atreven a soñar, diseñar y ofrecer un mejor equilibrio entre la naturaleza, la comunidad y el crecimiento".

De acuerdo con la probada metodología New7Wonders, la participación pública será fundamental en todo momento. Después de la propuesta actual y el período de postulaciones, a través de www.7wondersfc.com, las fases de votación mundial comenzarán el 31 de octubre de 2026, lo que conducirá a la declaración oficial de las 7 Maravillas de las ciudades del futuro el 31 de octubre de 2027. La campaña es coordinada por Global Platform Limited, el sector comercial y de licencias mundial de New7Wonders, con sede en Dubái.

7 Maravillas de las ciudades del futuro se une y sigue a las otras campañas de participación a nivel mundial, temáticas y nacionales de New7Wonders, en particular las Nuevas 7 maravillas del mundo y las Nuevas 7 maravillas de la naturaleza, que han logrado más de 600 millones de votos hasta la fecha y han generado el "Efecto maravilla" validado de forma independiente, para generar crecimiento socioeconómico, de marketing, de marca y de valor añadido educativo para los destinos y naciones participantes medido en cientos de miles de millones de dólares.

