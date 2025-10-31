La campaña mundial '7 Wonders of Future Cities' de New7Wonders comienza el Día Mundial de las Ciudades

DUBAI, EAU, 31 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- New7Wonders, la autoridad mundial oficial para la votación pública en la elección de las Maravillas, lanzó hoy formalmente su nueva campaña global - 7 Wonders of Future Cities - en el Día Mundial de las Ciudades 2025. La iniciativa marca el inicio oficial de una búsqueda mundial de los siete desarrollos urbanos que mejor encarnan el espíritu de innovación, sostenibilidad y progreso humano que dan forma a las ciudades del mañana.

7 Wonders of Future Cities, the new global campaign from New7Wonders, a worldwide search for the seven urban developments that best embody the spirit of innovation, sustainability and human progress shaping the cities of tomorrow, source: www7wondersfc.com.
Tras su lanzamiento preliminar a principios de este mes, hoy comienza la fase de propuestas y solicitudes de la campaña. Durante los próximos doce meses, ciudades, distritos y grandes proyectos urbanísticos de todos los países del mundo presentarán sus candidaturas para participar, mostrando sus logros en tecnología, diseño, habitabilidad y armonía ambiental.

Bernard Weber, presidente y fundador de New7Wonders, afirmó: "Con 7 Wonders of Future Cities, ampliamos nuestra misión, pasando de celebrar el patrimonio de la humanidad a celebrar sus horizontes. Las maravillas del futuro se están construyendo ahora, en las decisiones, la creatividad y la valentía de los visionarios urbanos de hoy".

Jean-Paul de la Fuente, director de New7Wonders y presidente de la campaña 7 Wonders of Future Cities declaró: "Hoy iniciamos un diálogo global sobre qué hace que una ciudad sea verdaderamente "del futuro". Se trata de cómo la innovación está al servicio de la humanidad y cómo la imaginación puede reconectar el progreso con el propósito. Vemos cómo las 7 Wonders of Future Cities celebran y honran a las ciudades y los desarrollos que se atreven a soñar, diseñar y lograr un mejor equilibrio entre naturaleza, comunidad y crecimiento".

En consonancia con la metodología probada de New7Wonders, la participación ciudadana será fundamental en todo momento. Tras el actual periodo de presentación de propuestas y solicitudes, a través de www.7wondersfc.com, las votaciones globales comenzarán el 31 de octubre de 2026, culminando con la declaración oficial de las 7 Wonders of Future Cities  el 31 de octubre de 2027. La campaña está coordinada por Global Platform Limited, la división comercial y de licencias internacionales de New7Wonders, con sede en Dubái.

7 Wonders of Future Cities  se une a las demás campañas de participación globales, temáticas y nacionales de New7Wonders —en particular, las Nuevas 7 Maravillas del Mundo y las Nuevas 7 Maravillas de la Naturaleza— que han alcanzado más de 600 millones de votos hasta la fecha y han generado el 'Efecto Maravilla', validado de forma independiente, creando un crecimiento de valor añadido socioeconómico, de marketing, de marca y educativo para los destinos y países participantes, valorado en cientos de miles de millones de dólares.

