New7Wonders تطلق حملتها العالمية 'عجائب مدن المستقبل السبع' في اليوم العالمي للمدن

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 31 أكتوبر / تشرين أول 2025/PRNewswire/ -- أعلنت New7Wonders، بصفتها الهيئة العالمية الرسمية للتصويت الجماهيري لاختيار العجائب، اليوم رسميًا عن إطلاق أحدث حملاتها العالمية، "عجائب مدن المستقبل السبع" (7 Wonders of Future Cities)، تزامنًا مع اليوم العالمي للمدن 2025. تمثل هذه المبادرة الانطلاقة الرسمية لرحلة بحث عالمية عن سبعة مشاريع حضرية تُجسّد بأفضل صورة روح الابتكار والاستدامة والتقدم البشري، وترسم ملامح مدن الغد.

بعد إطلاقها التمهيدي في وقت سابق من هذا الشهر، يُفتَح اليوم باب تلقي المقترحات وطلبات المشاركة في الحملة. وعلى مدى الاثني عشر شهرًا القادمة، ستُتاح الفرصة للمدن والمناطق والمشاريع الكبرى من جميع أنحاء العالم لتقديم طلبات المشاركة، لتستعرض من خلالها إنجازاتها في مجالات التكنولوجيا والتصميم وجودة العيش والانسجام البيئي.

قال برنارد ويبر، رئيس ومؤسس New7Wonders : "من خلال حملة 'عجائب مدن المستقبل السبع'، نحن نوسع نطاق مهمتنا من الاحتفاء بتراث الإنسانية إلى الاحتفاء بآفاقها المستقبلية. إن عجائب المستقبل تُبنى الآن، بخيارات وإبداع وشجاعة أصحاب الرؤى الحضرية اليوم".

من جانبه، قال جان بول دي لا فوينتي، مدير New7Wonders ورئيس حملة 'عجائب مدن المستقبل السبع': "نبدأ اليوم حوارًا عالميًا حول ماهيّة المدينة 'المستقبلية' الحقيقية. المسألة تكمن في كيفية خدمة الابتكار للإنسانية، وكيف يمكن للخيال أن يعيد ربط التقدم بالغاية منه". وتابع: "إننا نرى في حملة 'عجائب مدن المستقبل السبع' احتفاءً وتكريمًا للمدن والمشاريع التي تمتلك الجرأة للحلم والتصميم وتحقيق توازن أفضل بين الطبيعة والمجتمع والنمو".

تماشيًا مع منهجية New7Wonders التي أثبتت جدواها، ستكون المشاركة الجماهيرية عنصرًا محوريًا طوال الحملة. وبعد انتهاء الفترة الحالية لتلقي المقترحات والطلبات عبر الموقع www.7wondersfc.com ، ستبدأ مراحل التصويت العالمية في 31 أكتوبر 2026، وصولًا إلى الإعلان الرسمي عن 'عجائب مدن المستقبل السبع' في 31 أكتوبر 2027. تتولى Global Platform Limited تنسيق الحملة، وهي الذراع العالمي للترخيص والتجارة لـ New7Wonders ، وتتخذ من دبي مقرًا لها.

تنضم حملة 'عجائب مدن المستقبل السبع' إلى سلسلة حملات New7Wonders التشاركية الأخرى، العالمية والمواضيعية والوطنية، ولا سيما حملتي "عجائب الدنيا السبع الجديدة" و"عجائب الطبيعة السبع الجديدة"، والتي حصدت مجتمعةً أكثر من 600 مليون صوت حتى الآن، وولّدت ما يُعرف بـ 'تأثير العجائب' ( Wonder Effect ) المعتمد بشكل مستقل، محققةً نموًا في القيمة المضافة على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والتسويقية والتعليمية، إلى جانب تعزيز العلامة التجارية للوجهات والدول المشاركة، وهو ما تُقدر قيمته بمئات المليارات من الدولارات.

